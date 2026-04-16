Мы не хотели писать об интервью пропагандиста Антона Красовского, но все продолжают его обсуждать В беседе с Ксенией Собчак он признался, что тоскует по бывшим друзьям, которые уехали из-за войны. Неожиданно они ему ответили

13 апреля Ксения Собчак выпустила интервью телеведущего Антона Красовского. Он известен как человек, который перешел из либеральной среды в консервативную. Он был узнаваемым журналистом глянцевых изданий, но затем стал агрессивным пропагандистом войны — его уволили с RT за призыв «топить» и «сжигать» украинских детей. Красовский — открытый гей и создатель фонда помощи людям с ВИЧ. Сейчас он поддерживает запрет ЛГБТ в России.

Кто такой Антон Красовский Красовскому 50 лет. Он родился в Подмосковье, а в подростковом возрасте четыре года прожил в Украине, где его отец работал на Ровенской АЭС. В середине 1990-х Красовский стал корреспондентом программы «Книжные новости» на НТВ, а в 2000-х вел ток-шоу «НТВшники». Также он сотрудничал с глянцевыми изданиями — Vogue, Harperʼs Bazaar и GQ. В 2010-х Красовский дважды возглавлял предвыборные штабы кандидатов в президенты России: в 2011-м — штаб бизнесмена Михаила Прохорова, в 2018-м — штаб журналистки Ксении Собчак. В том же 2018 году Красовский выдвигался на выборы мэра Москвы, но ему отказали в регистрации. Красовский — открытый гей с ВИЧ-положительным статусом. В 2016 году он создал фонд «СПИД.Центр» для помощи людям с ВИЧ. Сейчас он занимает пост президента фонда. С 2019 года Красовский сотрудничал с главным рупором пропаганды российской власти — телеканалом RT. В 2020-м он возглавил дирекцию русскоязычного вещания RT, а в 2022-м поддержал агрессию России против Украины. В конце того же года Красовского уволили с RT — из-за того, что он в эфире призвал «топить» и «сжигать» детей в Украине. СК проводил доследственную проверку в связи с этим высказыванием, но уголовное дело не возбудил. Позже Красовский вместе с Z-пропагандистом Егором Холмогоровым запустил медиа «Консерватор». Из-за поддержки российской агрессии в отношении Украины он находится под санкциями западных стран. В 2022 году 15 знакомых Красовского рассказали «Медузе», что он употреблял наркотики. Бывший сотрудник «СПИД.Центра» врач-инфекционист Николай Лунченков считал, что у Красовского наркотическая зависимость. Во время интервью Ксении Собчак она заподозрила Красовского в том, что тот пьян (он это отрицал). Собчак предупредила Красовского, что не позволит ему пить во время их разговора.

Собчак записала интервью Красовского частично в его квартире, на фоне икон и портрета Владимира Путина, а частично в автозаке, в котором они катались по центру Москвы. Они обсуждали совместное прошлое (Собчак и Красовский знакомы много лет), его увольнение с RT, отношение к войне и к бывшим друзьям с антивоенными взглядами. Вот самые яркие цитаты Красовского:

О поддержке войны . «Я считаю Украину своей страной. Моя родина — СССР, моя родина — Российская империя, я считаю Украину ее частью. <…> Когда ты выбрал сторону, не надо забывать, что боль и страдания есть и на другой стороне. И та, другая сторона — тоже моя. <…> Я считал, что наша смерть и наша жизнь важнее, чем их смерть и их жизнь. И мне обидно от того, что я так считал».

О призыве «топить» украинских детей . «Я неправильно сформулировал фразу, но ее смысл был очень простой. Если идет русский солдат по Берлину, а ему в спину стреляет , мы что с этим гитлерюгендом делаем? Вот что я сказал. Я просто был на кураже. И я извинялся искренне… потому что я подставил [главного редактора RT] Маргариту [Симоньян] и еще многих людей».

О смерти. «Сначала я хотел, чтобы меня похоронили на высоком берегу Волги под камнем. А сейчас мне хотелось бы, чтобы на мои похороны пришло хоть сколько-то людей. <…> Чтобы хоть кто-то пришел, хоть кто-то что-то сказал, хоть кто-то выпил 50 грамм за тебя с каким-то сожалением».

Высказывания Красовского в сочетании с его речью и поведением во время интервью вызвали подозрения о том, что он находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Именно этому были посвящены комментарии под роликом Собчак, набравшие больше всего лайков. «Судя по последним интервью, Ксения пишет диссертацию в области психиатрии», — говорилось в комментарии, который лайкнули больше пяти тысяч раз.

Много реакций интервью Красовского вызвало и в фейсбуке. Одним из самых заметных стал пост журналиста и ЛГБТ-активиста с антивоенной позицией Рената Давлетгильдеева. В прошлом он рассказывал, что они с Красовским были в близких отношениях, но прекратили общение из-за его «трансформации». В интервью Собчак Красовский упомянул Давлетгильдеева как одного из тех людей, по которым он скучает.

В своем посте Давлетгильдеев признался, что тоже скучает по Красовскому, и поблагодарил его: «Мне кажется, я редко говорил тебе спасибо. Но я никогда не забуду, как ты вытаскивал меня из самых страшных задниц. И как спас мою жизнь, тоже не забуду. <…> Мы, конечно, по разные стороны баррикад. Но кем я, блядь, буду, если я сделаю вид, что этих лет не было? <…> И это, ты сейчас только правильно меня пойми. Если вдруг я тебя переживу — я, конечно, прилечу на твои похороны. И буду к тому дубу, который с видом на речку, приносить цветы. А еще я знаю, что если я первым, то ты на мои. И к моему. А про все остальное мы еще обязательно когда-нибудь поговорим».

Журналист Андрей Лошак, который пришел в комментарии, осудил пост Давлетгильдеева. «Про похороны конечно красиво, но никуда вы не приедете, если не дай Бог, что случится. Тебя там посадят, даже из аэропорта не выйдешь. Ну а Красовскому [шенгенскую визу] до конца жизни не видать. Той жизни больше нет и быть не может. И твой друг Красовский — один из тех, кто уничтожил ее собственными руками, построив на ее месте ад, в котором теперь сам же и мучается», — написал Лошак.

Некоторые другие комментаторы осудили уже Лошака. «Красовский вот лично мне… помогал в очень тяжелых делах благотворительных… Я должна об этом забыть и грязью в него кидаться?! Иллюзий у меня на его счет нет и не было, мы давно очень не общаемся, но скрывать, что он помогал и не просил за это никакой публичной благодарности, не стану. И Ринат [Давлетгильдеев] написал о том, что чувствует. Как минимум, к его памяти и личным ощущениям стоит относиться спокойнее», — ответила Лошаку журналистка Арина Бородина.

В других постах и комментариях, в которых обсуждалось интервью Красовского, дискуссия тоже развернулась вокруг вопроса, заслуживает ли он сочувствия. На эту тему высказались писатель , литературный критик , драматург , медиаменеджер , а также актер , бывший муж Собчак.

Высказался и нынешний супруг журналистки, режиссер Константин Богомолов, который в последние годы придерживается провластной позиции: критикует Запад, а вторжение России в Украину называет «удачей поколения» и «героической историей». Богомолов использовал дискуссию вокруг Красовского, чтобы покритиковать представителей «русской либеральной интеллигенции».

«Красовский, иногда фальшивя, иногда чуть излишне красуясь, выводит мелодию. А они завороженно слушают. Осуждают, брезгуют, плюются, даже сочувствуют, даже прощают, но главное — слушают, слушают милые сердцу каждого русского интеллигента ноты распада, покаяния, гордости, унижения, самобичевания, слез и прочая. <…> Так приятно убедиться в том, что „мы — не он“. Бросить презрительное „ничтожество!“ Или бросить милостыню в виде пары сочувственных строчек. Иной точки сборки у русского либерального интеллигента не осталось. Это вершина его силы, смелости, нравственной чистоты и гражданской позиции. Крысы. А работа Ксении замечательна», — написал Богомолов.

Профайл Красовского от «Медузы»

Когда продаешь душу дьяволу, любой талант превращается в говно Светлана Рейтер рассказывает историю бывшего журналиста Антона Красовского, ставшего одним из главных пропагандистов этой войны

