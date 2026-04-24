Путин вчера: блокировки интернета нужны, чтобы предотвращать теракты. ФСБ сегодня: кстати, недавно мы предотвратили теракт против тех, кто блокирует интернет Максимально коротко — об удивительном совпадении
23 апреля
Владимир Путин: сбои в работе интернета связаны с необходимостью предотвращения терактов. Заранее сообщать населению об этом нельзя — ведь преступники тоже все видят. Но потом по результатам информировать людей нужно.
24 апреля
ФСБ (которая курирует блокировки интернета): предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семь человек. Один убит при задержании. Всех их завербовали через телеграм. Это было шесть дней назад.
