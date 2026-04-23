Лучшие фотографии 2025 года по версии World Press Photo

Фотография года. Кэрол Гузи

Луис приехал в США из Эквадора. Его дальнейшее пребывание в стране, как и многих других иностранцев, оказалось под вопрос из-за ужесточения миграционной политики Дональдом Трампом. Сразу после того, как дело Луиса рассмотрел суд по вопросам миграции, расположенный в Федеральном здании Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке, его задержали агенты иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Что такое ICE при Трампе

На фото, сделанном Кэрол Гузи 26 августа 2025 года, запечатлена жена Луиса Коча в тот момент, когда ее мужа уводят агенты ICE. Луис был единственным кормильцем семьи. Кочу и троих детей — 7,13 и 15 лет — не только разлучили с мужем и отцом, причинив им глубокую эмоциональную травму, но и оставили без средств к существованию.

По словам родных Луиса, у него не было проблем с законом в Эквадоре. Его случай — не единственный пример того, как мигранты добровольно приходят на заседания судов, сразу же после завершения которых их задерживают агенты ICE. Журналистов на такие заседания, как правило, не пускают. То, что в здании Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке была разрешена съемка, скорее исключение.

«В условиях демократии присутствие камеры в этом коридоре является важным свидетельством политики, которая превратила здания судов в места разрушенных судеб», — подчеркнули организаторы World Press Photo, объявляя лауреатов.

Carol Guzy / ZUMA Press, iWitness, for Miami Herald

Финалисты в категории «Фотография года»

Сабер Нуралдин, «Гуманитарная помощь в Газе»

В марте 2025 года Израиль возобновил войну в секторе Газа. Чтобы надавить на ХАМАС, израильские власти перекрыли доставку международной гуманитарной помощи в сектор. Спустя два месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил террористов ХАМАС в разграблении международных гуманитарных конвоев (позднее правительство США по итогам проверки не нашло этому доказательств) и заявил, что система распределения помощи в секторе Газа изменится. Вместо Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которому израильские власти , этим занялся Гуманитарный фонд Газы (GHF) — американская некоммерческая организация во главе с бывшим советником Дональда Трампа Джонни Муром. ООН с этим фондом сотрудничать отказалась, указав, что он политизирован и не имеет опыта и ресурсов для подобной работы.

Что происходило с раздачей гуманитарной помощи в Газе

У GHF было всего четыре пункта раздачи гуманитарной помощи, возле каждого из которых собирались тысячи палестинцев, регулярно возникала давка, а военнослужащие ЦАХАЛ неоднократно применяли оружие, чтобы сдержать толпу. По данным ООН, с конца мая по начало октября по меньшей мере 2435 палестинцев были убиты, когда искали еду в пунктах сбора гуманитарной помощи или рядом с ними.

На фото, сделанном Сабером Нуралдином 27 июля 2025 года, палестинцы пытаются добыть муку из грузовика с гуманитарной помощью, который GHF отправил в Газу. Нуралдин родился в Газе и фотографирует происходящее в секторе с 1997 года.

Saber Nuraldin / EPA Images

Виктор Дж. Блю, «Суд по делу женщин ачи»

В Гватемале во время 36-летней гражданской войны (1960-1996) женщины коренного населения майя ачи систематически подвергались насилию, в том числе сексуализированному, со стороны действовавших в стране в тот момент «гражданских патрулей самообороны» и военных. Некоторые из пострадавших женщин родили детей от насильников. Много десятков лет они пытались добиться справедливости. Первый иск от 36 женщин, ставших жертвами насилия, были подан в 2011 году. В 2019 году суд прекратил рассмотрение дела, сославшись на нехватку доказательств. И лишь в 2022 году был вынесен первый приговор. Тогда пятеро бывших патрульных были приговорены к 30 годам лишения свободы каждый, что стало историческим прецедентом. В 2025 году суд рассмотрел последние дело о насилии над женщинами майа ачи во время гражданской войны. Трое бывших патрульных были приговорены к 40 годам тюрьмы.

На фото, сделанном 30 мая 2025 года, Паулина Икспата Альваро, которую в 1983 году в течение 25 дней держали в казармах и подвергали насилию, в окружении других женщин ачи перед зданием суда в столице Гватемалы в день вынесения приговора. Репортаж о суде по делу женщин ачи со съемкой Виктора Дж. Блю был опубликован в The New York Times. В статье говорилось, что на заседаниях суда жертвы впервые за много лет встретились со своими мучителями. Ни один из бывших патрульных, писала NYT, не признал вину. Суд также обязал государство выплатить компенсации пострадавшим, однако они вряд ли получат какие-то выплаты. Кроме того, отмечалось в публикации, пострадавшим теперь не приходится рассчитывать и на помощь, которую они получали по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Его в 2025 году распустил Дональд Трамп.

Victor J. Blue for The New York Times Magazine

В 2026 году обладателей World Press Photo объявили в 71-й раз. Лауреатом отбирают в два этапа. На первом этапе определяют победителей в шести регионах и трех категориях, на втором — из них выбирают тех, кто получит главную награду. «Медуза» отдельно публиковала некоторые фото из Европы, отобранные на первом этапе.

Организаторы конкурса подчеркивают, что при выборе победителей ориентируется не столько на художественную ценность той или иной фотографии, сколько на то, как она «отражает направление движения человечества» и крупнейшие мировые событий.

