Лучшие фотографии 2024 года по версии World Press Photo

Фотография года. Самар Абу Элуф

На снимке — девятилетний палестинец Махмуд Аджур, раненый при взрыве в секторе Газа во время израильской военной операции. Мальчик лишился обеих рук. Его семья нашла убежище в Катаре, где он получил медицинскую помощь. Теперь ребенок учится ногами играть на телефоне, писать и открывать двери. Но без посторонней помощи он не может справляться с большинством бытовых задач, например, поесть или одеться. Махмуд мечтает получить протезы и жить как обычный ребенок.

Автор фотографии — Самар Абу Элуф — познакомилась с Махмудом Аджуром в Дохе. Фотограф сама была вынуждена эвакуироваться из Газы в декабре 2023 года и оказалась в одном жилом комплексе с Аджуром и другими палестинскими беженцами, многие из которых получили тяжелые ранения. Снимок Махмуда, признанный фотографией года на World Press Photo, был сделан в июне 2024 года.

Работы Самар Абу Элуф, сотрудничающей с The New York Times, отмечены многими премиями. В 2024 году она стала лауреатом премии Джорджа Полка, которую присуждает Лонг-Айлендский университет, в том же году ее работу отметили на конкурсе Istanbul Photo Awards. За фотографии из Газы она также получила премию «За смелость в области журналистики», которую ежегодно вручает Международный фонд женщин, работающих в СМИ.

Израиль начал операцию в секторе Газа после нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года. Тогда погибли около 1200 израильтян, 251 человек был захвачен в заложники. По данным минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, к концу марта 2025 года из-за израильских ударов погибли более 50 тысяч жителей (независимого подтверждения этих данных нет). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что из сектора Газа в Египет, Иорданию, Катар и Турцию за полтора года были вывезены около семи тысяч человек, нуждающихся в медицинской помощи. Еще не менее 12 тысяч жителей, которым необходима помощь врачей, не могут получить ее в секторе Газа, где, по данным ВОЗ, продолжают работать лишь 21 из 36 больниц.

Samar Abu Elouf for The New York Times

Финалисты в категории «Фотография года»

Джон Мур. «Ночной переход»

На снимке Джона Мура, сделанном в марте 2024 года, группа мигрантов из Китая греется у костра во время дождя после пересечения границы Мексики и США в Кампо, штат Калифорния. Уроженцы Китая — третья по численности группа мигрантов в США. В последние годы резко выросло число мигрантов из Китая, пытающихся нелегально попасть в США. Это, в частности, связанно с ужесточение американской визовой политики в отношении КНР. По данным американской погранично-таможенной службы, число китайцев, пытающихся нелегально пересечь границу Мексики и США, выросло с 2,2 тысячи в 2022 году до 38,2 тысячи в 2024-м.

Джон Мур, работающий в Getty Images, — лауреат Пулитцеровской премии. Его работы неоднократно побеждали на международных фотоконкурсах. В 2018 году его снимок плачущей девочки на границе США и Мексики победил в номинации «Фотография года» на World Press Photo.

John Moore / Getty Images

Мусук Нолте. «Засуха в бассейне Амазонки»

На снимке фотографа из Перу Мусука Нолте, сделанном в октябре 2024 года, житель бразильского штата Амазонас несет еду своей матери, которая живет в деревне Манакапуру. Раньше до деревни можно было добраться на лодке, теперь до Манакапуру приходится идти два километра по пересохшему руслу реки Солимойнс. Осенью 2024 года уровень воды в бассейне Амазонки упал до минимума за всю историю наблюдений. Одной из причин засухи, как считают ученые, стало глобальное изменение климата вследствие антропогенного воздействия. Из-за обмеления рек гибнут рыбы и дельфины, а жители прибрежных поселков вынуждены кардинально менять образ жизни.

Фотографии Мусука Нолте публиковали крупнейшие мировые СМИ, включая журнал Time, газеты Le Figaro, Corridera della sera, El País и многие другие. Нолте в 2023 году был лауреатом регионального этапа World Press Photo за снимок разлива нефти в Лиме.

Musuk Nolte, Panos Pictures, Bertha Foundation

В 2025 году обладателей World Press Photo объявили в 70-й раз. «Премия World Press Photo — это не только признание заслуг фотографов, часто работающих в сложных условиях, но и подведение итогов крупнейших мировых событий, пусть и неполное. Как члены жюри мы искали фотографии, с которых люди могли бы начать разговор», — сказала глава международного жюри премии Люси Контичелло, фотодиректор Le Monde.

Оргкомитет премии всегда подчеркивал, что при выборе победителей ориентируется не столько на художественную ценность той или иной фотографии, сколько на то, как она отражает направление движения человечества. Такой подход — одна из причин, по которой выбор жюри World Press Photo неоднократно вызывал споры.

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