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Лучшая фотография года по версии World Press Photo

Meduza
11 апреля объявлены лауреаты World Press Photo — самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов. В номинации «Фотография года» победила работа Джона Мура. На снимке, сделанном в июне 2018 года <a href="https://meduza.io/feature/2018/10/23/iz-gondurasa-v-ssha-a-eto-bolshe-2000-kilometrov-idut-sem-tysyach-migrantov-tramp-ob-yavil-ih-prestupnikami-i-trebuet-vvesti-chrezvychaynoe-polozhenie" target="_blank">на границе США и Мексики</a>, американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее малолетней дочери. Эта фотография Мура была использована как часть коллажа <a href="http://time.com/5317522/donald-trump-border-cover/" target="_blank">для обложки журнала Time</a>, посвященного политике президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. <a href="http://www.reportagebygettyimages.com/john-moore/#biography" target="_blank">Джон Мур</a>, работающий в Getty Images, — лауреат Пулитцеровской премии. Его работы неоднократно побеждали на международных фотоконкурсах.
11 апреля объявлены лауреаты World Press Photo — самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов. В номинации «Фотография года» победила работа Джона Мура. На снимке, сделанном в июне 2018 года на границе США и Мексики, американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее малолетней дочери. Эта фотография Мура была использована как часть коллажа для обложки журнала Time, посвященного политике президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. Джон Мур, работающий в Getty Images, — лауреат Пулитцеровской премии. Его работы неоднократно побеждали на международных фотоконкурсах.
John Moore / Getty Images