Из Гондураса в США (а это больше 2000 километров!) идут семь тысяч мигрантов. Трамп объявил их преступниками и требует ввести чрезвычайное положение
Meduza
К границе США движется караван мигрантов, состоящий из более чем семи тысяч человек. Участники каравана, часть которых идет пешком, а часть едет на легковых автомобилях и грузовиках, выдвинулись 13 октября из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе. За неделю мигранты пересекли территорию Гватемалы и оказались в Мексике. По состоянию на 23 октября до границы США им оставалось более 1,8 тысячи километров. Это не первый караван мигрантов, который отправляется из стран Южной Америки к границам США, однако на этот раз к нему привлечено особое внимание из-за промежуточных выборов в Конгресс США. Американский президент Дональд Трамп из-за каравана уже пригрозил урезать финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если власти этих стран не остановят мигрантов, среди которых, по его словам, есть «преступники и неизвестные выходцы из стран Ближнего Востока». Трамп также объявил, что оповестил военных и пограничную службу о «чрезвычайном положении». Впрочем, в Пентагоне заявили, что пока не получали от президента никаких распоряжений об усилении охраны границы.