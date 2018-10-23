Из Гондураса в США (а это больше 2000 километров!) идут семь тысяч мигрантов. Трамп объявил их преступниками и требует ввести чрезвычайное положение

Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

К границе США движется караван мигрантов, состоящий из более чем семи тысяч человек. Участники каравана, часть которых идет пешком, а часть едет на легковых автомобилях и грузовиках, выдвинулись 13 октября из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе. За неделю мигранты пересекли территорию Гватемалы и оказались в Мексике. По состоянию на 23 октября до границы США им оставалось более 1,8 тысячи километров. Это не первый караван мигрантов, который отправляется из стран Южной Америки к границам США, однако на этот раз к нему привлечено особое внимание из-за промежуточных выборов в Конгресс США. Американский президент Дональд Трамп из-за каравана уже пригрозил урезать финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если власти этих стран не остановят мигрантов, среди которых, по его словам, есть «преступники и неизвестные выходцы из стран Ближнего Востока». Трамп также объявил, что оповестил военных и пограничную службу о «чрезвычайном положении». Впрочем, в Пентагоне заявили, что пока не получали от президента никаких распоряжений об усилении охраны границы.

Участники каравана мигрантов в городе Тапачула, Мексика. 21 октября 2018 года Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA

Тапачула, Мексика. 21 октября 2018 года Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA

Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA

Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA

Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA

Сьюдад-Идальго, Мексика. 22 октября 2018 года Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA

Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года Jose Mendez / EPA / Scanpix / LETA

Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 22 октября 2018 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

Штат Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA

Мигранты на реке Сучьяте — границе между Мексикой и Гватемалой. 22 октября 2018 года Orlando Sierra / AFP / Scanpix / LETA

Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 22 октября 2018 года Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA

Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA

Чикимула, Гватемала. 22 октября 2018 года Orlando Estrada / AFP / Scanpix / LETA

Мигранты на реке Сучьяте — границе между Мексикой и Гватемалой. 22 октября 2018 года Orlando Sierra / AFP / Scanpix / LETA

В штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники Минздрава Гватемалы проводят санитарную обработку на мосту через реку Сучьяте на границе с Мексикой. 22 октября 2018 года Oliver de Ros / AP / Scanpix / LETA

Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 21 октября 2018 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

Граница Гватемалы и Мексики. 22 октября 2018 года Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA

Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Esteban Biba / EPA / Scanpix / LETA

Сьюдад-Идальго, Мексика. 20 октября 2018 года Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA

Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA

Мигранты переходят реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA

Караван мигрантов на мосту через реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA