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Из Гондураса в США (а это больше 2000 километров!) идут семь тысяч мигрантов. Трамп объявил их преступниками и требует ввести чрезвычайное положение

Meduza
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

К границе США движется караван мигрантов, состоящий из более чем семи тысяч человек. Участники каравана, часть которых идет пешком, а часть едет на легковых автомобилях и грузовиках, выдвинулись 13 октября из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе. За неделю мигранты пересекли территорию Гватемалы и оказались в Мексике. По состоянию на 23 октября до границы США им оставалось более 1,8 тысячи километров. Это не первый караван мигрантов, который отправляется из стран Южной Америки к границам США, однако на этот раз к нему привлечено особое внимание из-за промежуточных выборов в Конгресс США. Американский президент Дональд Трамп из-за каравана уже пригрозил урезать финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если власти этих стран не остановят мигрантов, среди которых, по его словам, есть «преступники и неизвестные выходцы из стран Ближнего Востока». Трамп также объявил, что оповестил военных и пограничную службу о «чрезвычайном положении». Впрочем, в Пентагоне заявили, что пока не получали от президента никаких распоряжений об усилении охраны границы.

Участники каравана мигрантов в городе Тапачула, Мексика. 21 октября 2018 года
Участники каравана мигрантов в городе Тапачула, Мексика. 21 октября 2018 года
Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA
Тапачула, Мексика. 21 октября 2018 года
Тапачула, Мексика. 21 октября 2018 года
Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA
Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года
Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года
Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA
Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года
Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года
Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA
Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года
Тапачула, Мексика. 22 октября 2018 года
Ueslei Marcelino / Reuters / Scanpix / LETA
Сьюдад-Идальго, Мексика. 22 октября 2018 года
Сьюдад-Идальго, Мексика. 22 октября 2018 года
Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA
Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Jose Mendez / EPA / Scanpix / LETA
Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 22 октября 2018 года
Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 22 октября 2018 года
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA
Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA
Штат Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Штат Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA
Мигранты на реке Сучьяте — границе между Мексикой и Гватемалой. 22 октября 2018 года
Мигранты на реке Сучьяте — границе между Мексикой и Гватемалой. 22 октября 2018 года
Orlando Sierra / AFP / Scanpix / LETA
Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 22 октября 2018 года
Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 22 октября 2018 года
Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA
Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Мигранты на привале в штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA
Чикимула, Гватемала. 22 октября 2018 года
Чикимула, Гватемала. 22 октября 2018 года
Orlando Estrada / AFP / Scanpix / LETA
Мигранты на реке Сучьяте — границе между Мексикой и Гватемалой. 22 октября 2018 года
Мигранты на реке Сучьяте — границе между Мексикой и Гватемалой. 22 октября 2018 года
Orlando Sierra / AFP / Scanpix / LETA
В штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
В штате Чьяпас, Мексика. 22 октября 2018 года
Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA
Сотрудники Минздрава Гватемалы проводят санитарную обработку на мосту через реку Сучьяте на границе с Мексикой. 22 октября 2018 года
Сотрудники Минздрава Гватемалы проводят санитарную обработку на мосту через реку Сучьяте на границе с Мексикой. 22 октября 2018 года
Oliver de Ros / AP / Scanpix / LETA
Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 21 октября 2018 года
Дорога из города Тапачула в Сьюдад-Идальго. Мексика, 21 октября 2018 года
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA
Граница Гватемалы и Мексики. 22 октября 2018 года
Граница Гватемалы и Мексики. 22 октября 2018 года
Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA
Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Esteban Biba / EPA / Scanpix / LETA
Сьюдад-Идальго, Мексика. 20 октября 2018 года
Сьюдад-Идальго, Мексика. 20 октября 2018 года
Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA
Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Граница Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Johan Ordonez / AFP / Scanpix / LETA
Мигранты переходят реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Мигранты переходят реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Edgard Garrido / Reuters / Scanpix / LETA
Караван мигрантов на мосту через реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Караван мигрантов на мосту через реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. 20 октября 2018 года
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA