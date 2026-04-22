«Бомба замедленного действия в детских душах» Так Мария Бутина назвала книги Григория Остера. Именно из-за этого СК решил проверить его произведения

Следственный комитет России решил проверить книги Григория Остера после того, как их раскритиковала депутат Госдумы Мария Бутина, выяснила газета «Коммерсант» 22 апреля.

По данным издания, Бутина 21 мая выступила на заседании в СК, в ходе которого представила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних». В нем среди прочего упоминалось, что Остер якобы критически высказывался о большой войне России и Украины.

«Коммерсант» опубликовал три слайда из доклада Бутиной — о том, что книги Остера «разрушают нравственный фундамент ребенка»

На первом слайде написано «Угроза на полках наших школ» и «„Литература“ — под видом юмора и воспитания разрушает нравственный фундамент ребенка».

Во втором слайде говорится, что книги Григория Остера — это «системная проблема», поскольку у них многотысячные тиражи, они есть в открытом доступе и при этом, как считает Бутина, нарушают закон. Слайд сопровождают обложки четырех книг Остера: «Вредные советы», «Школа ужасов», «Физика», «Задачник».

В третьем слайде есть раздел «Бомба замедленного действия в детских душах», под заголовком идут три пункта: «Нормализация смерти», «Насилие над родителями» и «Издевательство над животными».

Марии Бутиной не понравились математическая задача об утонувших детях и «таблица удушения»

На заседании в СК Бутина процитировала задачку из книги «Ненаглядное пособие по математике», в которой сказано: «Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?»

Кроме того, у Бутиной возникли претензии к сказке «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и сборнику рассказов «Школа ужасов». Во втором случае ее возмутил рассказ «Таблица удушения», где «удушенные умножаются на ».

Также Бутина высказалась о самой известной книге Остера «Вредные советы» — сборнике иронических стихотворений с наставлениями от противного. Бутина назвала книгу «легитимизацией жестокости» и привела один пример:

Бейте палками лягушек. Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком.

Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый

Вас в какое-нибудь царство примут Главным палачом.

В конце выступления Бутина предложила провести внеплановую проверку, изъять книги из свободного доступа и направить результаты проверки в Минпросвещения и Роскомнадзор. По словам участников заседания, инициативу Бутиной поддержал глава Следственного комитета и член Союза писателей России Александр Бастрыкин.

Следователи центрального аппарата СК изучат «Вредные советы» и «Школу ужасов»

Источники «Коммерсанта» сообщили, что по поручению Бастрыкина проверку проведут сотрудники центрального аппарата СК. В частности, они изучат сборник рассказов «Школа ужасов» и сказку «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». ТАСС ранее сообщил, что Бастрыкин поручил проверить и «Вредные советы».

Обычно в ходе таких проверок проводят различные исследования или экспертизы, в том числе психолого-лингвистическую, пишет «Коммерсант». По итогам проверки СК может возбудить уголовное дело, передать материалы в Роскомнадзор и прокуратуру, которые, в свою очередь, могут запретить или ограничить распространение произведения.

Григорий Остер не комментировал решение СК проверить его книги. Издательство АСТ, которое сотрудничает с писателем, как и Российский книжный союз пока не получали запросов от следователей по поводу книг Остера.

В России уже пытались запретить книги Григория Остера. Прокуратура Красноярского края в 2024 году хотела изъять из продажи и уничтожить его «Вредные советы». В прокуратуре посчитали, что в книге «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику… в виде изображения, унижающего человеческое достоинство».

Однако затем прокуратура объявила, что не собирается обращаться в суд с иском из-за «Вредных советов». «Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — заявили тогда в ведомстве.

Красноярская прокуратура потребовала уничтожить «Вредные советы» Григория Остера. Они ведь правда вредные? Там «страх, ужас и паника». А еще — «антиобщественные действия». Но посмотрите сами, о чем эти любимые стихи

