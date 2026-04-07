Дагестанские чиновники винят в наводнениях изменение климата и хаотичную городскую застройку Инфраструктурные проблемы в республике действительно не решаются годами

РИА Новости / Спутник / Profimedia

Более 6,2 тысячи человек пострадали в результате серии наводнений в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире телеканала НТВ 7 апреля. «Примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», — добавил он. Больше всего, по словам Меликова, пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы, но сейчас обстановка в Дагестане «стабилизируется». В результате наводнения, по данным СМИ и чиновников, погибли семь человек, в том числе четверо детей. По официальным данным МЧС, погибли шестеро. Затоплены и повреждены дома, дороги и мосты, в населенных пунктах происходили отключения электричества. Власти опасаются вспышек инфекционных заболеваний. В республике введен режим ЧС. Основной причиной наводнений власти называют «беспрецедентные» осадки. Как отмечает российский Forbes, республика так серьезно пострадала не только из-за последствий изменения климата, на которые ссылаются чиновники, но также из-за внутренних проблем с хаотичной застройкой, разрушением или нехваткой инфраструктуры для водоотведения.

Один из самых пострадавших районов Дагестана — столица республики Махачкала и ее пригороды, пишет Forbes. В марте количество осадков там в четыре раза превысило средние показатели. В администрации города рассматривают произошедшее наводнение как «проявление изменения климата», заявили чиновники в комментарии изданию.

Однако катастрофические последствия наводнений «в меньшей степени связаны с климатом, в большей — с человеческим фактором», говорится в статье. По мнению ведущего научного сотрудника Института географии РАН Раисы Грачевой, сильные разрушения связаны с тем, что Махачкала оказалась не готова не к такому объему осадков, а к дождям вообще.

Одна из причин, почему последствия ливней в Дагестане оказались столь разрушительными — загрязнение Канала имени Октябрьской революции (КОР). Этот искусственный канал протяженностью 91 километр начинается в реке Сулак, протекает через Махачкалу и заканчивается в городе Избербаше. В СССР он был основой системы мелиорации Дагестана, а в 1990-е годы также стал источником питьевой воды для жителей окрестностей Махачкалы.

При этом, пишет Forbes, обеспечить чистоту источника невозможно: он открыт на всем своем протяжении. Туда попадают канализационные стоки, мусор, утонувшие домашние животные, а сильные дожди приводят к переполнению канала и ухудшению качества воды. Для сохранения качества воды власти установили рядом с КОР водоохранную зону, запретив строить дома вдоль канала. Однако строительство вплотную к каналу продолжается.

Очистить КОР позволила бы реконструкция: канал можно заключить в трубу, обустроить отвод канализационных стоков и очистные сооружения. Такой проект стоимостью 15 миллиардов рублей обсуждался в Дагестане в 2021 году, но его так и не реализовали.

Застройка также нарушила систему примыкающих к КОР мелиоративных каналов. Их засыпают мусором и грунтом, возводят на них дома и прокладывают дороги, рассказал изданию доктор географических наук Шахмардан Мудуев. Один из примеров такой застройки — пострадавший от наводнения поселок Караман-2, построенный на землях отгонного скотоводства без какой-либо системы водоотведения.

Еще одна причина, почему Махачкала так сильно пострадала от ливней, — хаотичная городская застройка и отсутствие плана развития города в целом. У некоторых домов, возведенных в том числе в садовых товариществах и на сельскохозяйственных землях, отмечается в статье, не всегда даже есть разрешение на строительство. В 2023 году власти собирались признать незаконно построенными 457 многоэтажек в столице Дагестана. В феврале 2026-го в городе снесли более 1300 незаконных построек. Но, по словам местных жителей, снос приведет к строительству других домов.

Несколько экспертов, опрошенных Forbes, отмечают, что вблизи новых домов нет дренажных систем, ливневых канализаций, водоотводов. Так, например, в одном из пострадавших районов города Пальмире на протяжении десятков лет нет канализации и дренажа.

5 апреля из-за подтопления в Махачкале обрушилась трехэтажная пристройка к жилому дому. Власти Дагестана заявили, что причиной обрушения стали нарушения при строительстве и «бездумная застройка» — пристройку и еще несколько домов возвели в пойме реки Тарнаирка. 7 апреля Меликов заявил, что специалисты изучают русла рек, протекающих через Махачкалу и пригороды, а также документы на расположенные там дома.

«Три года я стараюсь с этим бороться, но у меня ничего до этого не получалось, — заявил Меликов в эфире НТВ, жалуясь на сопротивление владельцев недвижимости. — Может быть, вот эта ситуация научит людей более рачительно относиться как к своему имуществу, так и к проблемам всех горожан и всех дагестанцев».

По словам жителей Дагестана, говоривших с Forbes, ситуация с наводнениями и их последствиями стандартна для региона. Федеральный центр выделяет деньги, например, на реконструкцию ливневых стоков и других объектов инфраструктуры, подрядчики выполняют работы с нарушениями, затем власти ищут виновных, кого-то наказывают, но проблемы остаются.

Недостаточный контроль за водохранилищами и загрязнение русел рек — еще одна причина разрушительного наводнения. Так, в Дербентском районе прорвало земляной вал Геджухского водохранилища, которое, как сообщало «Агентство» признали потенциально опасным еще в 2006 году. В 2014-м там провели реконструкцию дюкера и построили насосную станцию, но информации о полноценной реконструкции водохранилища журналисты не нашли.

По мнению Мудуева, к переполнению Геджухского водохранилища могло привести невыполнение необходимых технических работ. «Обычно при приближении уровня водохранилища к критическим отметкам сотрудники должны спустить воду в специальный канал. Почему в этот раз этого не сделали, неясно», — говорит ученый.

Русла рек, которые протекают в городах Дагестана, могли бы безопасно отводить дождевую воду. Но многие из них также забиты мусором, застроены или стали местом незаконного сбора отходов и вывода канализации, говорится в статье Forbes.

Наводнения и паводки в Дагестане происходят регулярно. Только в 2025 году регион дважды затапливало после сильных ливней. Чиновники признают, что одна из причин наводнения — инфраструктурные проблемы, но они не решаются годами, отмечало «Агентство». Еще после первой волны наводнений в конце марта издание пришло к выводу, что местные власти не сумели подготовиться к паводкам в 2026-м году, несмотря на то, что подготовку контролировал лично Владимир Путин.

Глава Дагестана Сергей Меликов утверждает, что ситуация в регионе «имеет тенденцию к улучшению». Однако местный Минтранс предупредил, что по районам республики 8 и 9 апреля ожидаются сильные ливни, снег и ветер до 27 метров в секунду. Возможно повышение уровня воды в реках, а также сход селей в горах. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в регионе.