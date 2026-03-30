Село Адильотар, Хасавюртовский район Дагестана, откуда были эвакуированы более полутора тысяч человек. 29 марта 2026 года Тут Дагестан / Telegram

На Северном Кавказе в конце марта из-за проливных дождей началось наводнение. Сильнее всего пострадал Дагестан, где десятки тысяч жителей остались без электричества, было прервано движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути. В Махачкале оказались затоплены многие улицы. В Чечне проливные дожди и вызванные ими оползни повредили 17 мостов, разрушены десятки домов. В республике ввели режим ЧС. Отключения электричества и водоснабжения из-за проливных дождей также произошли в Ингушетии. В Кабардино-Балкарии власти предупредили об опасности схода лавин. «Медуза» публикует фото и видео из пострадавших от наводнения республик Северного Кавказа.

Дагестан

В Дагестане в ночь на субботу, 28 марта, из-за проливных дождей и шквалистого ветра реки вышли из берегов, затопив дома, дороги и поля. К полудню субботы, сообщало РИА Дагестан, в республике были обесточены 132 населенных пункта, в которых живут 70 тысяч человек. Часть населенных пунктов остались без газа и воды, с девятью селами было прервано сообщение из-за затопленного моста. Было нарушено движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути и мосты.

В Махачкале уровень воды на некоторых улицах достигал полутора метров. Жителей, чьи дома оказались в зоне затопления, эвакуировали, для них развернуты пункты временного размещения. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. От наводнения пострадало сельское хозяйство, затоплены сады, виноградники и поля.

Масштабы ущерба еще предстоит оценить. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подготовку к весеннему половодью в республике проводили, ориентируясь на прогноз погоды, «однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

Меликов сообщил, что Дагестану придется обратиться за помощью к федеральным властям для финансирования работ по укреплению берегов рек в горных районах и созданию новых гидротехнических сооружений. О какой сумме идет речь, глава Дагестана не уточнил.

Село Хучни, Табасаранский район, 28 марта 2026 года Голос Дагестана / Telegram

В Хасавюртовском районе сразу три села оказались полностью под водой. В общей сложности эвакуировано почти две тысячи человек. 28 марта 2026 года Спросите у Расула / Telegram

Спасатели МЧС эвакуируют людей в Махачкале. 28 марта 2026 года Голос Дагестана / Telegram

Людей сносит потоком воды на шоссе в Махачкале, 28 марта 2026 года Тут Дагестан / Telegram

Разрушенный оползнем железнодорожный мост возле села Джемикент Дербентского района, 28 марта 2026 года Gyanzhevi Gadzhibalayev / TASS / Profimedia

Затопленные дороги под Махачкалой. Видео опубликовано 30 марта, точная дата съемки неизвестна Голос Дагестана / Telegram

28 марта 2026 года Голос Дагестана / Telegram

Село Хушет, Цумадинский район, 28 марта 2026 года Голос Дагестана / Telegram

Махачкала, 28 марта 2026 года Голос Дагестана / Telegram

Сход оползня в селе Чуни Левашинского района. 28 марта 2026 года Голос Дагестана / Telegram

Чечня

В Чечне режим ЧС объявлен в девяти районах республики, а также в Грозном и Аргуне. Из-за обрушения горного участка дороги Шатой-Шарой прервано транспортное сообщение с Шаройским районом, в Ножай-Юртовском районе из-за оползней, вызванных продолжительными дождями, разрушены почти 70 домов. В разных районах республики повреждены 17 мостов. Часть населенных пунктов осталась без электричества. Сотни людей эвакуированы. В Чечне с 29 марта действует режим ЧС республиканского значения.

Поселок Кундухово, Гудермесский район. 29 марта 2026 года Тут Чечня / Telegram

Поселок Кундухово. Эвакуация жителей из-за паводка на реке Гумс. 29 марта 2026 года Пресс-служба администрации Гудермесского района Чечни

Село Дай, Шатойский район. Транспортное сообщение с Шатойским районом было прервано из-за разрушения участка автодороги. 29 марта 2026 года Чечня Сегодня / Telegram