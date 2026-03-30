В Дагестане и Чечне — сильное наводнение из-за проливных дождей. Обрушились мосты, затоплены дома и дороги, десятки тысяч жителей остались без электричества
На Северном Кавказе в конце марта из-за проливных дождей началось наводнение. Сильнее всего пострадал Дагестан, где десятки тысяч жителей остались без электричества, было прервано движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути. В Махачкале оказались затоплены многие улицы. В Чечне проливные дожди и вызванные ими оползни повредили 17 мостов, разрушены десятки домов. В республике ввели режим ЧС. Отключения электричества и водоснабжения из-за проливных дождей также произошли в Ингушетии. В Кабардино-Балкарии власти предупредили об опасности схода лавин. «Медуза» публикует фото и видео из пострадавших от наводнения республик Северного Кавказа.
Дагестан
В Дагестане в ночь на субботу, 28 марта, из-за проливных дождей и шквалистого ветра реки вышли из берегов, затопив дома, дороги и поля. К полудню субботы, сообщало РИА Дагестан, в республике были обесточены 132 населенных пункта, в которых живут 70 тысяч человек. Часть населенных пунктов остались без газа и воды, с девятью селами было прервано сообщение из-за затопленного моста. Было нарушено движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути и мосты.
В Махачкале уровень воды на некоторых улицах достигал полутора метров. Жителей, чьи дома оказались в зоне затопления, эвакуировали, для них развернуты пункты временного размещения. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. От наводнения пострадало сельское хозяйство, затоплены сады, виноградники и поля.
Масштабы ущерба еще предстоит оценить. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подготовку к весеннему половодью в республике проводили, ориентируясь на прогноз погоды, «однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».
Меликов сообщил, что Дагестану придется обратиться за помощью к федеральным властям для финансирования работ по укреплению берегов рек в горных районах и созданию новых гидротехнических сооружений. О какой сумме идет речь, глава Дагестана не уточнил.
Чечня
В Чечне режим ЧС объявлен в девяти районах республики, а также в Грозном и Аргуне. Из-за обрушения горного участка дороги Шатой-Шарой прервано транспортное сообщение с Шаройским районом, в Ножай-Юртовском районе из-за оползней, вызванных продолжительными дождями, разрушены почти 70 домов. В разных районах республики повреждены 17 мостов. Часть населенных пунктов осталась без электричества. Сотни людей эвакуированы. В Чечне с 29 марта действует режим ЧС республиканского значения.