Село Адильотар, Хасавюртовский район Дагестана, откуда были эвакуированы более полутора тысяч человек. 29 марта 2026 года
В Дагестане и Чечне — сильное наводнение из-за проливных дождей. Обрушились мосты, затоплены дома и дороги, десятки тысяч жителей остались без электричества

Село Адильотар, Хасавюртовский район Дагестана, откуда были эвакуированы более полутора тысяч человек. 29 марта 2026 года
Село Адильотар, Хасавюртовский район Дагестана, откуда были эвакуированы более полутора тысяч человек. 29 марта 2026 года
Тут Дагестан / Telegram

На Северном Кавказе в конце марта из-за проливных дождей началось наводнение. Сильнее всего пострадал Дагестан, где десятки тысяч жителей остались без электричества, было прервано движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути. В Махачкале оказались затоплены многие улицы. В Чечне проливные дожди и вызванные ими оползни повредили 17 мостов, разрушены десятки домов. В республике ввели режим ЧС. Отключения электричества и водоснабжения из-за проливных дождей также произошли в Ингушетии. В Кабардино-Балкарии власти предупредили об опасности схода лавин. «Медуза» публикует фото и видео из пострадавших от наводнения республик Северного Кавказа.

Дагестан

В Дагестане в ночь на субботу, 28 марта, из-за проливных дождей и шквалистого ветра реки вышли из берегов, затопив дома, дороги и поля. К полудню субботы, сообщало РИА Дагестан, в республике были обесточены 132 населенных пункта, в которых живут 70 тысяч человек. Часть населенных пунктов остались без газа и воды, с девятью селами было прервано сообщение из-за затопленного моста. Было нарушено движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути и мосты.

В Махачкале уровень воды на некоторых улицах достигал полутора метров. Жителей, чьи дома оказались в зоне затопления, эвакуировали, для них развернуты пункты временного размещения. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. От наводнения пострадало сельское хозяйство, затоплены сады, виноградники и поля.

Масштабы ущерба еще предстоит оценить. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подготовку к весеннему половодью в республике проводили, ориентируясь на прогноз погоды, «однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

Меликов сообщил, что Дагестану придется обратиться за помощью к федеральным властям для финансирования работ по укреплению берегов рек в горных районах и созданию новых гидротехнических сооружений. О какой сумме идет речь, глава Дагестана не уточнил.

Село Хучни, Табасаранский район, 28 марта 2026 года
Голос Дагестана / Telegram
В Хасавюртовском районе сразу три села оказались полностью под водой. В общей сложности эвакуировано почти две тысячи человек. 28 марта 2026 года
Спросите у Расула / Telegram
Спасатели МЧС эвакуируют людей в Махачкале. 28 марта 2026 года
Голос Дагестана / Telegram
Людей сносит потоком воды на шоссе в Махачкале, 28 марта 2026 года
Тут Дагестан / Telegram
Разрушенный оползнем железнодорожный мост возле села Джемикент Дербентского района, 28 марта 2026 года
Gyanzhevi Gadzhibalayev / TASS / Profimedia
Затопленные дороги под Махачкалой. Видео опубликовано 30 марта, точная дата съемки неизвестна
Голос Дагестана / Telegram
28 марта 2026 года
Голос Дагестана / Telegram
Село Хушет, Цумадинский район, 28 марта 2026 года
Голос Дагестана / Telegram
Махачкала, 28 марта 2026 года
Голос Дагестана / Telegram
Сход оползня в селе Чуни Левашинского района. 28 марта 2026 года
Голос Дагестана / Telegram

Чечня

В Чечне режим ЧС объявлен в девяти районах республики, а также в Грозном и Аргуне. Из-за обрушения горного участка дороги Шатой-Шарой прервано транспортное сообщение с Шаройским районом, в Ножай-Юртовском районе из-за оползней, вызванных продолжительными дождями, разрушены почти 70 домов. В разных районах республики повреждены 17 мостов. Часть населенных пунктов осталась без электричества. Сотни людей эвакуированы. В Чечне с 29 марта действует режим ЧС республиканского значения.

Поселок Кундухово, Гудермесский район. 29 марта 2026 года
Тут Чечня / Telegram
Поселок Кундухово, Гудермесский район. 29 марта 2026 года
Тут Чечня / Telegram
Поселок Кундухово. Эвакуация жителей из-за паводка на реке Гумс. 29 марта 2026 года
Пресс-служба администрации Гудермесского района Чечни
Село Дай, Шатойский район. Транспортное сообщение с Шатойским районом было прервано из-за разрушения участка автодороги. 29 марта 2026 года
Чечня Сегодня / Telegram