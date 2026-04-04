В Дагестане после наводнения начали экстренную вакцинацию от гепатита A. В Каспийске более 30 человек отравились питьевой водой

Управление Роспотребнадзора по республике Дагестан объявило о начале экстренной вакцинации от вирусного гепатита А в районах, затронутых наводнениями.

«В зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения», — заявила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

В первую очередь вакцинировать собираются работников организаций общественного питания и торговли продуктами, сотрудников пищеблоков дошкольных, социальных, образовательных и медицинских учреждений, работников, обслуживающих канализационные сети, участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также людей, которые из-за наводнения оказались в пунктах временного размещения.

Управление Следственного комитета РФ по Дагестану вечером 4 апреля сообщило, что в Каспийске более 30 человек отравились, предположительно, питьевой водой. В СК начали проверку, чтобы установить «обстоятельства и причины отравления».

На Северном Кавказе в конце марта из-за проливных дождей началось наводнение, от которого сильнее всего пострадал Дагестан, где десятки тысяч жителей остались без электричества, было прервано движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути. В городах, включая Махачкалу, затопило около 800 домов, оттуда эвакуировали более трех тысяч человек.

