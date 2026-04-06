В Дагестане снова наводнение. Под Дербентом прорвало водохранилище. Есть погибшие Связи с пострадавшими нет, спасательную операцию координируют через телеграм (а его блокирует РКН)

Село Кала Дербентского района, пострадавшее от наводнения

Второе за неделю наводнение началось в Дагестане — из-за сильных дождей, прошедших в регионе 4-5 апреля. В республике подтоплены более двух тысяч жилых домов, 1,8 тысячи приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог, заявили в МЧС.

В Дербентском районе прорвало земляной вал Геджухского водохранилища, сообщили в правительстве республики. Во время прохождения основного потока воды были снесены три легковых автомобиля, в которых находились 10 человек, сообщал министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дагестана Нариман Казимагомедов. Как уточнили в Центре управления регионом, затопленным оказался участок федеральной трассы «Кавказ» между поселками Мамедкала и Геджух. Там также обрушился мост. Во время спасательной операции из воды удалось достать семь человек, двое из них погибли. Погибшими оказались беременная девушка и подросток. Сообщалось о двух пропавших без вести. Незадолго до прорыва дамбы МЧС объявило эвакуацию жителей Дербентского района.

Днем 6 апреля в Дербентском районе нашли еще одну погибшую — пятилетнюю девочку. «Девочка родом из села Великент. Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала», — рассказали в администрации района.

Дербентский район. Последствия наводнения

Дербентский район Дагестана

Поисково-спасательная операция в селе Кала Дербентского района

В воскресенье в Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный дом на улице Айвазовского. Позже власти уточнили, что это была трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Тогда же сообщалось, что еще четыре дома на улице Айвазовского эвакуированы из-за угрозы обрушения.

В городе также ограничена подача воды. Водозабор из канала имени Октябрьской революции приостановлен из-за загрязнения и недостаточного уровня воды в источнике.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, проблемы с затоплением в Махачкале во многом связаны с «бездумной застройкой» прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов построены прямо в русле реки, что мешает естественному течению воды. В результате вода идет в обход — заливает улицы, дома и жилые кварталы. Он дал поручение местному Минстрою «провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство».

Кроме того, оползень сошел в селе Кирки Кайтагского района Дагестана. В МЧС сообщили, что в результате один дом полностью разрушен, еще два дома повреждены. В разрушенном доме нашли тело погибшей женщины.

Местные жители рассказали «Осторожно, новости», что из-за перебоев в работе мобильного интернета они не могут связаться друг с другом и узнать, кому и чем нужно помочь. Как отмечает издание, жалобы на проблемы со связью поступают уже вторые сутки, при этом активная координация спасательных действий ведется через телеграм, который в России блокируется Роскомнадзором.

Днем 6 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин получил доклады от главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова в связи с наводнением. Он дал «необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям».

Геджухское водохранилище, которое находится на реке Дарвагчай, было введено в эксплуатацию в 1966 году. Как отмечает «Агентство», еще в 2006 году состояние водохранилища признали неудовлетворительным и потенциально опасным. В 2014 году там провели реконструкцию дюкера и построили насосную станцию. Информации о полноценной реконструкции водохранилища журналисты не нашли.

Предыдущее наводнение в Дагестане началось в конце марта — также после обильных дождей в регионе. СМИ писали о рекордных осадках за десятилетия, а в отдельных районах — за более чем 100 лет. Наводнение привело к тому, что десятки тысяч жителей остались без электричества, были подтоплены более 800 домов, прервано железнодорожное и автомобильное движение.

В Дагестане и Чечне — сильное наводнение из-за проливных дождей. Обрушились мосты, затоплены дома и дороги, десятки тысяч жителей остались без электричества

