Эстонский военный эксперт прочитал мемуары Йенса Столтенберга и обвинил его в «предательстве» стран Балтии накануне войны Его выводы перепечатали другие СМИ. Столтенбергу пришлось объясняться. МИД Латвии заявил, что это «дезинформационная атака против НАТО»

В конце марта бывший сотрудник Минобороны Эстонии, главный редактор газеты The Baltic Sentinel Меэлис Ойдсалу выпустил рецензию на мемуары бывшего генерального секретаря НАТО (возглавлял альянс в 2014 — 2024 годы) Йенса Столтенберга «On my watch: leading NATO in a time of war» («На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны»). Почему статья вышла через полгода после книги, Ойдсалу не пояснил. Однако прямо в заголовке своей рецензии он заявил, что Столтенберг предал страны Балтии в 2021 году — накануне полномасштабного российского вторжения в Украину. 2 апреля на статью обратили внимание региональные, а также российские и украинские издания, распространив выводы Ойдсалу. Саму рецензию и то, каким образом ее пересказали другие СМИ, раскритиковала министр иностранных дел Латвии Байба Браже, заявив о «дезинформационной атаке против НАТО». Сам Столтенберг был вынужден объясняться. Вот что известно об этой истории.

Кто такой Меэлис Ойдсалу и что за издание The Baltic Sentinel На сайте газеты утверждается, что издание — подразделение эстонской Postimees Group. The Baltic Sentinel специализируется на темах безопасности и обороны и публикует «передовую аналитику о развитии обороны и безопасности в стратегическом северо-восточном регионе НАТО». Меэлис Ойдсалу — главный редактор издания. О других сотрудниках The Baltic Sentinel в разделе «О нас» ничего не говорится. Отмечается лишь, что газета «опирается на опыт ведущих журналистов Postimees», а также остается открытой платформой, которая публикует сторонних авторов. Сам Ойдсалу — бывший профессиональный военный. Он окончил военные колледжи в США и Эстонии. С 2000-го по 2021-й Ойдсалу работал на различных должностях в Минобороны Эстонии. Помимо работы в The Baltic Sentinel, Меэлис — редактор Postimees по вопросам обороны и государственного управления. Он также дает комментарии по вопросам безопасности другим эстонским СМИ.

О чем говорится в рецензии

В самом начале своей статьи главный редактор The Baltic Sentinel Меэлис Ойдсалу заявляет, что мемуары Йенса Столтенберга раскрывают бывшего генерального секретаря НАТО как человека, «готового обсуждать европейский порядок безопасности через головы союзников, наиболее уязвимых перед российской угрозой». Далее автор анализирует ключевые, на его взгляд, моменты из книги: от формирования мировоззрения Столтенберга до его политики в отношении союзников и России.

Ойдсалу резко критикует Столтенберга: упрекает в чрезмерной вере в возможный диалог с Россией, в «осторожности на грани слабости», попытках избегать конфликтов и сохранить внешнее единство альянса, несмотря на внутренние проблемы, а также в готовности «перераспределять риск» за счет восточного фланга НАТО. Сами мемуары, по мнению автора рецензии, представляют собой «тщательно выверенный акт публичного самопозиционирования действующего политика». Сейчас Столтенберг занимает пост министра финансов Норвегии.

Внимание других СМИ привлекло то, как главред The Baltic Sentinel интерпретировал главу из мемуаров Столтенберга, в которой рассказывается о событиях накануне российско-украинской войны. В этой части, пишет Ойдсалу, бывший генсек вспоминает личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осенью 2021 года и признает, что, несмотря на сопротивление Польши и стран Балтии, предложил обсудить в рамках идею Москвы о создании буферной зоны у российских границ и отвода союзных войск на позиции до 1997 года (то есть до присоединения к альянсу стран Восточной Европы — прим. «Медузы»).

В подтверждение своих слов Ойдсалу приводит фото фрагмента из книги Столтенберга. Вот его перевод:

Я выступал за проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО, чтобы обсудить, помимо прочего, предлагаемые буферные зоны. Я знал, что такие страны-члены, как Польша и государства Балтии, решительно выступали против создания таких зон, поскольку считали, что это затруднит защиту их территорий. Но в то же время я знал, что НАТО и Россия и раньше сумели договориться о географических ограничениях военной деятельности. Если бы это было сбалансировано и поддавалось контролю, это могло бы помочь снизить напряженность.

Но Лавров не был заинтересован. Он понимал, что Украина окажется в центре повестки, если Совет соберется, и ему надоело слушать, как мы указываем там на нарушения Россией международного права. «Пустая трата времени», — сказал он.

Комментируя этот эпизод, главред The Baltic Sentinel предположил, что готовность Столтенберга обсуждать такой сценарий была согласована с США. Вскоре, отмечает Ойдсалу, Вашингтон публично заявил о своей готовности обсуждать размещение сил. «Как бы то ни было, для балтийских государств это был крайне неприятный эпизод. <…> Вполне уместно задаться вопросом: сделал бы Столтенберг такое предложение, если бы оно касалось и его собственной страны», — говорится в рецензии на книгу.

По словам Ойдсалу, эстонские дипломаты подтвердили ему, что Столтенберг якобы пытался поднять вопрос буферных зон за спиной восточных стран НАТО. «Для стран Балтии и других государств восточного фланга НАТО мемуары Столтенберга содержат неприятное напоминание: в решающие моменты страны, живущие ближе всего к российской угрозе, все еще могут оказаться не в центре обсуждения, а на его краю. Я даже не уверен, что тревожит больше: то, что Столтенберг действовал за спиной новых союзников, или то, что он, похоже, не видит в этом ничего плохого», — подытоживает он.

Реакция

2 апреля фрагмент из статьи Ойдсалу о том, что Столтенберг якобы предлагал Москве создать буферную зону, растиражировали издания и блогеры из Латвии, Литвы, России и Украины. В том числе интерпретацию главреда The Baltic Sentinel подавали под такими заголовками:

«Бывший глава НАТО предложил опасную для стран Балтии сделку с Россией» (латвийское издание Nra.lv, на его заметку в основном ссылались российские СМИ, в том числе пропаганда (1,2,3,4,5));

«Бывший глава НАТО Столтенберг рассматривал переговоры с Россией без восточных союзников — СМИ» (литовское LRT);

NRA: Столтенберг соглашался обсудить создание буферной зоны между Россией и НАТО (сайт российского пропагандисткого телеканала RT);

«Предложение экс-главы НАТО по России шокировало Запад» (государственное российское информагентство РИА Новости);

«НАТО готово обсуждать „буферную зону“ с Россией — Столтенберг» (российский сайт телеканала «Царьград», который основан «православным олигархом» Константином Малофеевым);

«Столтенберг перед началом хотел заключить особую сделку с Кремлем» (российский сайт Ura.ru);

«Столтенберг признался в „сдаче“ стран Балтии: был готов на „буферную зону“ с Кремлем, — СМИ» («РБК — Украина»);

«Был готов „сдать“ страны Балтии: Столтенберг обсуждал с РФ отвод войск НАТО» (УНИАН) ;

«„За спинами союзников“. Бывший генсек НАТО Столтенберг обсуждал с РФ отвод войск Альянса к границам 1997 года» (Nv.ua).

Другие читатели мемуаров бывшего генсека НАТО не согласились с выводами Ойдсалу. Научный сотрудник Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Рут Дейермонд считает, что в эпизоде о буферных зонах речь идет об идее, которая рассматривалась как ответ на российский ультиматум декабря 2021 года. Тогда Москва выдвинула условия НАТО и США по гарантиям безопасности. Они, среди прочего, включали требования о том, что:

НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

НАТО не будет размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года — до присоединения к альянсу стран Восточной Европы.

По мнению Дейермонд, западные союзники обсуждали возможное ответное предложение Кремлю об обоюдном выводе войск и техники из буферных зон. Причем это, вероятно, потребовало бы и от России отвода сил с части ее собственной территории. Однако, пишет исследовательница со ссылкой на мемуары Столтенберга, эта идея так и не приблизилась к серьезному обсуждению, потому что россияне предсказуемо не были в этом заинтересованы.

Дейермонд отмечает, что идея все равно была очень плохой — хотя бы потому что выглядела как пренебрежение мнением стран Восточной Европы. «Но это явно не был план ни какого-либо одностороннего отвода сил, ни полного вывода войск с восточного фланга НАТО», — добавляет она.

Директор Центра геополитических исследований и профессор Рижского университета имени Страдыня Марис Анджанс заявил TVNet, что критика «передачи стран Балтии» преувеличена. «Это мнение одного человека — рецензия на книгу. В этом нет ничего необычного, и это точно не единственная рецензия. Поэтому я до конца не понимаю ажиотажа, который она вызывает», — отметил он.

Публикации с пересказами статьи The Baltic Sentinel прокомментировала глава МИД Латвии Байба Браже. В 2020-2023 годах она занимала пост заместителя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по вопросам публичной дипломатии.

По словам Браже, в стране произошла «целенаправленная дезинформационная атака против НАТО, вероятно, под влиянием российских нарративов», а ответственность за нее несет «уже известная сеть». В эту сеть, утверждает министр, входят, «некий неудачливый осужденный политик, у которого теперь есть канал интервью на YouTube, некий ранее судимый публицист, которых тиражируют уже привычные порталы с названиями из двух и трех букв, владелец PR- и лоббистской компании и другие».

Атака, отметила глава МИД Латвии, построена на «интерпретации эстонского блога», где прямо перед длинными пасхальными выходными вышла «сенсационная рецензия, не соответствующая фактам». Министр связала эту атаку с парламентскими выборами, которые пройдут в стране в октябре 2026-го.

Позже Браже опубликовала комментарий и самого Столтенберга. По его словам, в книге речь идет о его встрече с Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года, которая «не была ни секретной, ни касалась каких-либо предложений НАТО о буферных зонах».

Бывший генсек Североатлантического альянса напомнил, что именно Россия выдвигала предложения об ограничении военной активности на границе. Сам он предлагал провести заседание Совета Россия—НАТО с участием всех союзников, включая страны Балтии и Польшу.

«Моя цель заключалась в том, чтобы найти способы деэскалации опасной ситуации, вызванной наращиванием российских вооруженных сил, о чем я и говорил с Лавровым», — добавил Столтенберг в ответ на обвинения.

Комментарий Столтенберга полностью Каждый, кто прочитал мою книгу полностью, может увидеть, что встреча с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года не была ни секретной, ни касалась каких-либо предложений НАТО о буферных зонах. Именно Россия выдвигала предложения об ограничении военной активности на границе между Россией и НАТО. Моим предложением было провести заседание Совета Россия—НАТО, в котором, разумеется, приняли бы участие все союзники, включая страны Балтии и Польшу. Моя цель заключалась в том, чтобы найти способы деэскалации опасной ситуации, вызванной наращиванием российских вооруженных сил, о чем я и говорил с Лавровым. В январе 2022 года НАТО ответило на предложения России письмом, согласованным со всеми союзниками, в котором упоминалось, что союзники готовы обсуждать несколько направлений, включая снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями. Мы также ясно дали понять, что не можем и не будем идти на компромисс в отношении фундаментальных принципов, на которых основана евроатлантическая безопасность. В конце января состоялось заседание Совета Россия—НАТО, но, как я ясно пишу в своей книге, Россия не была готова к честной дискуссии и спустя несколько недель решила начать полномасштабное вторжение в Украину. Именно я как генеральный секретарь НАТО обеспечил впервые после незаконной аннексии Украины Россией в 2014 году размещение готовых к бою союзнических войск в странах Балтии и Польше, а после полномасштабного вторжения России в Украину — размещение войск НАТО на остальной части восточного фланга. История показывает, что я всегда был лично привержен защите наших балтийских союзников, всех союзников и поддержке Украины.

О чем еще Столтенберг рассказал в своей книге

О чем еще Столтенберг рассказал в своей книге

«Все понимали, что мы на грани краха» Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг написал мемуары. Он рассказал, как альянс чуть не развалился на саммите с участием Трампа