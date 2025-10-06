«Все понимали, что мы на грани краха» Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг написал мемуары. Он рассказал, как альянс чуть не развалился на саммите с участием Трампа

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп перед началом саммита НАТО в июле 2018 года Pablo Martinez Monsivais / AP / Scanpix / LETA

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал книгу «On my watch: leading NATO in a time of war» («На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны»). В ней он рассказывает о своей работе во главе альянса в течение 10 лет — с 2014 по 2024 год. В описании книги говорится, что она дает «редкое представление о том, как самый могущественный в мире военный альянс справляется с кризисами». Фрагмент книги опубликовала газета The Guardian. В нем Столтенберг рассказывает о первых встречах с Дональдом Трампом, когда тот в первый раз стал президентом США, — а также о том, как американский президент чуть не развалил НАТО.

В своей книге Йенс Столтенберг пишет, что в 2016 году ждал победы Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Успех Дональда Трампа вызвал у него беспокойство, так как во время предвыборной кампании тот неоднократно критически высказывался в адрес альянса. Поэтому Столтенберг решил, что НАТО необходимо как можно быстрее выстроить с новым американским президентом рабочие отношения. Ради этого он в том числе запретил любое подшучивание над Трампом в среде сотрудников штаб-квартиры альянса.

Никакого закатывания глаз из-за твитов Трампа или его публичных выступлений, никаких насмешек из-за видео, никаких шуток про гольф или его манеры. Нулевая терпимость. Даже если только несколько человек начнут подшучивать, то это может быстро распространиться по всей организации и выйти наружу. А если до Вашингтона дойдет, что в офисе НАТО сидят и смеются над Трампом — это будет катастрофа.

18 ноября 2016 года Столтенберг впервые поговорил с Трампом по телефону. Беседа оставила у него положительное впечатление. По ключевым вопросам, касающимся НАТО, президент США и генсек альянса придерживались одной точки зрения. Столтенберг посчитал, что с компетентными советниками вокруг Трамп станет похожим на своих предшественников в Белом доме. Но это, как отмечает Столтенберг, было его ошибкой.

Трамп, как пишет бывший генсек, считал ключевым вопросом уровень расходов участников альянса на оборону. На первой встрече в Белом доме, которая проходила в апреле 2017 года, Трамп сказал Столтенбергу, что только пять государств-членов альянса тратят на оборону не менее 2% ВВП. В ответ генсек НАТО сказал, что еще несколько стран близки к этому показателю, отметив, что в альянсе есть Исландия, у которой нет собственных вооруженных сил, поэтому она никогда не будет тратить 2% ВВП на оборону.

«Тогда чего мы хотим от Исландии?» — спросил Трамп. По словам Столтенберга, прежде чем он успел ответить, ему на помощь пришел тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. Он сказал, что Исландия важна, «если вы хотите отслеживать российские подлодки». «Хорошо, тогда пусть Исландия остается членом [НАТО]», — сказал на это Трамп.

Читайте также

Трамп постоянно критикует НАТО и называет его устаревшим. Чего он хочет от европейских союзников США?

Читайте также

Трамп постоянно критикует НАТО и называет его устаревшим. Чего он хочет от европейских союзников США?

В мае 2017 года Трамп впервые принял участие в саммите НАТО, который проходил в Брюсселе. За день до выступления американского президента участникам саммита передали текст речи Трампа. Помимо прочего, в тексте говорилось, что Вашингтон остается приверженным договора альянса. Но, как полагает Столтенберг, потом Трамп решил изменить свое выступление. Генсек НАТО увидел у него в руках текст речи, где маркером были добавлены фразы: «ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ», «НЕСПРАВЕДЛИВО» и «2% как минимум!» Он вычеркивал фразы и добавлял новые, чтобы подчеркнуть, что члены альянса должны больше тратить на оборону. В итоге в своем выступлении Трамп не упомянул о статье 5.

К теме расходов на оборону Трамп вернулся спустя год во время телефонного разговора со Столтенбергом, рассказывает бывший генсек НАТО в своих мемуарах. Президент США заявил, что Испания тратит меньше 1% ВВП на оборону. «Они [король Испании и испанская делегация] были здесь и сказали: «Спасибо за военную защиту». Но экономика Испании в хорошем состоянии. Это очень несправедливо», — говорил Трамп. Он также пожаловался на Германию, которая тратила 1% ВВП на оборону. «Я сказал: «Ангела (речь идет о тогдашнем канцлере Германии Ангеле Меркель — прим. «Медузы), ты должна раскошелиться. Тебе нужно тратить 2%». Она сказала: «Может быть, к 2030 году» — и засмеялась. Она засмеялась!» — цитирует Трампа Столтенберг.

Трамп сказал, что США тратят на оборону 4% ВВП и покрывают 80-90% расходов НАТО, но больше не будут этого делать. К концу разговора президент США пригрозил выходом из альянса: «Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. А нам НАТО не нужно». Столтенберг подчеркивает, что выход США из НАТО означал бы конец альянса.

Через 12 дней после этого разговора в Брюсселе проходил саммит НАТО. На закрытой встрече с лидерами стран альянса Трамп снова говорил о том, что европейские государства недостаточно тратят на оборону. «США не нуждаются в НАТО. Зачем я должен продолжать платить за организацию, которая мне не нужна?» — заявил Трамп, после чего в зале, по словам Столтенберга, «повисла тишина». Президент США требовал от союзников увеличить расходы до 2% либо немедленно, либо к 1 января 2019 года. В какой-то момент Меркель подошла к Столтенбергу и сказала: «Мы должны отреагировать на это». Столтенберг переговорил с Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте. Они решили, что не будут менять уже заявленную цель — увеличение расходом на оборону до 2% к 2024 году, и обсудили, как сгладить ситуацию и успокоить президента США.

Когда встреча возобновилась, Трамп повторил свое требование немедленно пообещать увеличить расходы. После этого он заявил: «Я ухожу с этой встречи. У меня больше нет причин находиться здесь».

Я подумал, что сейчас все рухнет. Я оглядел зал — у всех лидеров были серьезные выражения лиц. Все понимали, что мы на грани краха. <…> Если американский президент говорит, что больше не хочет защищать союзников и уходит с саммита в знак протеста, то договор НАТО и гарантии безопасности больше ничего не стоят. Я подумал: возможно, это тот самый саммит, который разрушит НАТО. И это произойдет под моим руководством. Альянс успешно функционировал 70 лет — но не после 12 июля 2018 года.

Читайте также

Как броманс генсека НАТО и канцлера Германии с Дональдом Трампом помог новой оружейной сделке в интересах Украины Два слова: лесть и деньги

Читайте также

Как броманс генсека НАТО и канцлера Германии с Дональдом Трампом помог новой оружейной сделке в интересах Украины Два слова: лесть и деньги

После этого выступила Меркель, которая назвала заявления Трампа несправедливыми. Она напомнила, что союзники по НАТО поддержали США после терактов 11 сентября 2001 года, о коллективной обороне, а Германия отправила своих военнослужащих в Афганистан, несмотря на критику внутри страны. После этого слово взял Рютте, который сказал, что благодаря усилиям Трампа союзники потратили на оборону в прошлом году на 33 миллиарда долларов больше. Трампу, по словам Столтенберга, понравилось это заявление. Вскоре президент США передал генсеку НАТО записку, в которой говорилось: «Генеральный секретарь, если вы можете сказать, что союзники по НАТО значительно увеличили свои расходы на оборону благодаря мне, я думаю, мы можем договориться».

Столтенберг нашел в этом способ, как можно завершить встречу. Он сказал, что объявит на пресс-конференции, что «благодаря лидерству и четкому посланию Трампа» союзники по НАТО значительно увеличили расходы на оборону, а также, что все страны альянса остаются привержены статье 5. Генсек предложил на этом завершить заседание, хотя планировалось, что выступят еще 12 лидеров. Все согласились — кроме премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена. Он заговорил о единстве в трудные времена и о том, что важно справедливо распределять финансовое бремя.

Затем он пристально посмотрел на Трампа и сделал паузу. «Но разделение бремени связано не только с деньгами, господин президент. Речь идет о крови и жертвах. Население Дании составляет всего пять миллионов человек, и мы потеряли 45 солдат в Афганистане, отвечая на нападение на Соединенные Штаты». <…> Его голос дрожал, когда он сказал: «В пересчете на население Дания потеряла в Афганистане больше солдат, чем Соединенные Штаты». Он отказался смотреть в глаза семьям и говорить, что жизнь их близких имеет меньшее значение, потому что Дания не достигла целевого показателя в 2%. Этот эпизод напомнил мне сцену из фильма «Реальная любовь», где Хью Грант, играющий премьер-министра Великобритании, противостоит американскому президенту. Но это было не кино, а реальность. Я понял, что Лекке Расмуссену нужно было высказаться, и это было правильно. И все же, когда он закончил, я выдохнул. Трамп молчал. Все понимали, что они присутствуют на исторической встрече, и несколько лидеров хотели бы стать частью этой истории, взяв слово, но я не собирался позволять им говорить. Встреча закончилась.

На итоговой пресс-конференции Трамп заявил об «очень сильной» приверженности Вашингтона единству НАТО, а также отметил готовность союзников увеличить расходы на оборону. Столтенберг пишет, что его до сих пор удивляет, что Трамп принял итоги саммита. Если бы президент США реализовал свою угрозу выйти из НАТО, союзникам «пришлось бы собирать осколки разрушенного альянса».