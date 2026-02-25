Иран готовится к войне с США Страной фактически руководит секретарь Совета безопасности Али Лариджани. На случай точечных ударов по руководителям Ирана всем подобрали по четыре преемника

Секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Iranian Security Council Press / Anadolu / Getty Images

Газета The New York Times на основании интервью с шестью источниками в руководстве Ирана рассказала, как исламская республика готовится к вероятной войне с США. Все силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности. Главное опасение режима — политический хаос. Чтобы его предотвратить, приняты беспрецедентные меры. Повседневное руководство страной фактически перешло секретарю Верховного совета национальной безопасности Али Лариджани — консерватору, силовику и ветерану иранской политики.

С января 2025 года, на фоне масштабных протестов против режима аятолл в Иране и ожидания американских авиаударов, фактическим руководителем страны стал секретарь Верховного совета национальной безопасности Али Лариджани. Именно ему верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил подавление протестов и подготовку к войне. Он же поддерживает контакты с ключевыми партнерами режима: Россией, Катаром и Оманом. Он же из-за кулис курирует переговоры с США об иранской ядерной программе — при том что формально их ведет министр иностранных дел Аббас Арагчи.

67-летний Лариджани принадлежит к влиятельному клану: его отец был крупным шиитским правоведом, один его брат — советник Хаменеи по внешней политике, другой был главой судебной системы Ирана, а ныне возглавляет Совет целесообразности, совещательный орган при верховном лидере страны. Многие другие его родственники также занимают видные позиции в религиозных и политических структурах исламской республики.

Сам Али Лариджани дослужился до звания бригадного генерала в Корпусе стражей Исламской революции, десять лет возглавлял государственную телерадиокомпанию. В 2005 году выдвигался в президенты, но занял лишь шестое место. Победивший на выборах Махмуд Ахмадинежад назначил его секретарем Верховного совета национальной безопасности. Лариджани оставил эту должность в 2008-м и стал спикером иранского парламента — на этом посту он оставался до 2020-го.

Лариджани лично близок Хаменеи и пользуется его доверием. Он убежденный консерватор (как говорят в Иране, «последователь принципов» — имеются в виду принципы Исламской революции), имеет большой и разнообразный опыт работы в руководящих структурах исламской республики. В 2000-е он курировал переговоры с США об иранской ядерной программе, в 2020-е стал главным архитектором сближения Ирана с Китаем.

С начала 2025 года публичная активность Лариджани заметно возросла, тогда как влияние президента Ирана Махмуда Пезешкиана ослабло. Именно Лариджани летал в Москву к Владимиру Путину и встречался с ближневосточными лидерами. Он же представляет публичную позицию исламской республики в СМИ и соцсетях.

Пезешкиану фактически пришлось просить разрешения Лариджани на смягчение ограничений интернета, введенных для подавления протестов и сильно повредивших иранской экономике. В январе, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф связывался с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы выяснить, планируются ли казни задержанных протестующих, Арагчи обратился за инструкциями к своему непосредственному руководителю Пезешкиану — но тот сказал, что все контакты с американцами следует согласовывать не с ним, а с Лариджани.

Тогда Уиткофф получил заверения, что казней не будет. Впрочем, за этим последовала беспрецедентная массовая внесудебная расправа над протестующими — ее жертвами стали, по данным иранских правозащитников, около 30 тысяч человек.

Только сейчас становится понятно, как власти Ирана подавили протест. Time сообщает, что погибли 30 тысяч человек Вот новые свидетельства расправ над противниками режима аятолл

Только сейчас становится понятно, как власти Ирана подавили протест. Time сообщает, что погибли 30 тысяч человек Вот новые свидетельства расправ над противниками режима аятолл

Хаменеи, опасаясь покушений, почти постоянно скрывается в бункере. В июне 2025 года, в самом начале 12-дневной войны, Израиль убил точечными ударами ключевых командиров иранских вооруженных сил — и вызвал хаос, который не позволил организовать эффективное сопротивление. Опасаясь повторения такого сценария, Хаменеи заранее определил по четыре возможных преемника каждому из военных и государственных чиновников, назначаемых верховным лидером. Всем остальным поручено самим озаботиться назначением как минимум четырех заместителей. Хаменеи также назвал троих людей, которые могут стать его собственными преемниками в случае его смерти, — их имена не разглашаются.

Кроме того, Хаменеи определил узкую группу своих приближенных, уполномоченных принимать решения в случае смерти верховного лидера или потери связи с ним. Это Лариджани, главный военный советник Хаменеи Яхья Рахим Сафави, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава канцелярии Хаменеи Али Асгар Хиджази. Создан также новый координационный военный орган — Национальный совет обороны во главе с адмиралом Али Шамхани.

Один из вопросов, которые обсуждают иранские руководители, — кто может стать «иранской Делси». Имеется в виду Делси Родригес, которая возглавила Венесуэлу после того, как США захватили президента страны Николаса Мадуро, и, с одной стороны, обеспечивает выживание режима и ассоциированной с ним элиты, а с другой — заново налаживает контакты с США и международным сообществом.

Главный претендент на эту роль в исламской республике — Лариджани, следующий — спикер парламента Галибаф. Также рассматривается кандидатура бывшего президента Хасана Рухани — он не входит в ближний круг аятоллы Хаменеи, но считается реформистом и, предположительно, может рассчитывать на некоторую благосклонность США.

