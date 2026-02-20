«Детям в России нужны такие герои, как он» Полицейский Иван Семенихин в 2020 году с помощью иностранных коллег нашел семилетнего мальчика, похищенного во Владимирской области. Через пять лет оперативника обвинили в госизмене

Иван Семенихин BBC World Service

Оперативника Главного управления уголовного розыска МВД России Ивана Семенихина, который участвовал в поисках похищенного семилетнего мальчика из Владимирской области в 2020 году, обвинили в государственной измене (статья 275 УК), сообщает «Русская служба Би-би-си».

Об аресте Семенихина по делу о госизмене сообщалось еще 5 февраля 2025 года. Тогда подробности дела и детали биографии обвиняемого были неизвестны. Дела о госизмене засекречены и слушаются в судах в закрытом режиме.

Суть обвинений против Семенихина до сих пор не известна, но журналисты «Би-би-си» рассказали о личности обвиняемого в статье «Как офицеры из Интерпола и США помогли в поисках российского мальчика и что из этого вышло».

В публикации рассказывается о том, как Семенихин вместе с иностранными коллегами участвовали в поисках похищенного семилетнего А. (его имя и фамилия не приводятся) из Владимирской области в 2020 году.

Российскому оперативнику, который специализируется на раскрытии преступлений в отношении детей, помогал спецагент Министерства внутренней безопасности США (DHS) Грег Сквайр. Он служит в подразделении, которое также занимается спасением детей. Сам Сквайр ищет возможные улики по таким делам на форумах в даркнете.

Когда мальчик пропал, Сквайр нашел его изображения на одном из таких форумов и связался с Семенихиным. Благодаря помощи иностранных коллег, похитителя удалось задержать, а мальчика вернуть домой живым. Как отмечает «Би-би-си», освобождение ребенка стало чуть ли не единственным за последние годы случаем, когда российская полиция публично признала, что помощь от Интерпола помогла ей раскрыть дело.

В 2024 году Сквайр и Семинихин нашли еще одного россиянина, который подвергал собственного сына и друзей ребенка сексуализированному насилию.

По словам американского полицейского, они с Семенихиным не только работали вместе, но и дружили. С февраля 2025-го российский полицейский перестал отвечать на сообщения друга.

Связан ли арест Семенихина с работой с иностранными коллегами — неизвестно. Специализирующийся на делах о госизмене адвокат Иван Павлов полагает, что ФСБ могла ретроспективно признать контакты Семенихина с офицерами за границей шпионажем или выдачей государственной тайны. Похожим образом, напоминает «Би-би-си», устроены дела против ученых. «Раньше это общение считалось нормой — сейчас идет переоценка», — отметил Павлов.

Сквайр был шокирован, узнав об обвинениях, выдвинутых против Семинихина, рассказал он «Би-би-си».

«Он мой друг. У меня больше нет контактов в России. Все довольно глухо. А если у нас и появляется зацепка по России, то, к сожалению, дверь туда закрыта, — сказал Сквайр „Би-би-си“. — До этого всегда был Иван. Я знаю, что и для Горданы (офицер уголовной разведки Интерпола — прим. „Медузы“), и для людей в Австралии, в Великобритании — всегда был Иван. Это не просто мы скучаем по другу. Это детям в вашей стране, в России нужны такие герои, как он, — а сейчас их нет. Вот что по-настоящему грустно. Уже год у них нет своего ангела-хранителя».

В 2025 году российские суды вынесли рекордное число приговоров по обвинениям в госизмене и шпионаже, подсчитал правозащитный проект «Первый отдел». Всего за прошлый год по этим статьям осудили 468 человек.