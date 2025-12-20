В 2025 году российские суды приговорили по обвинениям в госизмене и шпионаже 468 человек. Так много еще никогда не было Главное из исследования «Первого отдела»

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

С начала полномасштабной войны суды в России приговорили по статьям о госизмене и шпионаже больше тысячи человек. На 2025 год пришлись 468 таких приговоров — это абсолютный максимум с 1997 года, когда начал действовать Уголовный кодекс РФ. Об этом говорится в исследовании дата-аналитика Кирилла Парубца, подготовленного для правозащитного проекта «Первый отдел».

По данным на 10 декабря 2025 года, общее число фигурантов уголовных дел по — не меньше 1627 человек. Треть из них — 564 человека — имеют гражданство Украины.

Помимо уже вынесенных приговоров, не менее 420 человек находятся под следствием. Еще 179 дел только поступили в суды.

В основном предъявляемые обвинения непосредственно связаны с войной. Подавляющее большинство приговоров (78%), связанных с обвинениями в «подрыве государственного строя», в 2025 году вынесены по статье о госизмене.

При этом нет оправдательного приговора по «шпионским» статьям. Четырех обвиняемых приговорили к пожизненному лишению свободы. Шестеро направлены на принудительное психиатрическое лечение. Трое из осужденных погибли в заключении.

Как отмечает «Первый отдел», с началом большой войны практика применения «шпионских» статей значительно изменилась и такие уголовные дела стали одной из самых распространенных форм политического преследования.

«Обвинения почти всегда предъявляются людям, не имевшим доступа к государственной тайне. В качестве доказательств используются контакты с провокаторами, пожертвования, а также предполагаемые намерения совершить преступление. Рассмотрение таких дел, как правило, проходит в закрытом режиме, что фактически исключает общественный контроль за судебным процессом», — говорится в исследовании.

Из-за закрытости информации исследователям сложно установить не только подробности обвинений, но зачастую даже узнать персональные данные осужденных и места их заключения.

Уголовное преследование по делам о госизмене и шпионаже к 2025 году носит общенациональный характер. Приговоры выносятся по всей территории РФ, а также в оккупированных регионах Украины, где судебные органы назначены российскими властями.

Самая многочисленная группа фигурантов «шпионских» дел — это россияне, не связанные с политической деятельностью: студенты, IT-специалисты, преподаватели, работники предприятий, предприниматели.

Вторая по численности категория — граждане Украины, преимущественно жители оккупированных территорий. Третья — антивоенные и общественные активисты, а также представители академического сообщества.

Самым молодым фигурантом дела о госизмене стал Валентин Цыганок 2008 года рождения: на момент ареста ему было 17 лет. Самому пожилому фигуранту, ученому Валерию Звегинцеву — 80 лет. Не меньше 16% фигурантов уголовных дел — женщины.

С прошлого года медианный срок назначенного наказания по «шпионским» статьям вырос с 12 до 15 лет.

Читайте также

За три года в России по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами завели больше 100 дел. Часть из них основана на провокациях ФСБ «Медиазона» рассказывает, кто может стать обвиняемым в «госизмене-лайт»

Читайте также

За три года в России по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами завели больше 100 дел. Часть из них основана на провокациях ФСБ «Медиазона» рассказывает, кто может стать обвиняемым в «госизмене-лайт»