В августе 2025 года суд в аннексированном Севастополе приговорил 42-летнюю Викторию Стрилец и ее 24-летнюю дочь Александру к 12 годам колонии по обвинению в «госизмене». О сути обвинений мало что известно — все дела по этой статье засекречены. Официально сообщалось лишь, что, по версии следствия, мать и дочь отправили «подконтрольному ГУР» (Главному управлению разведки Украины) телеграм-каналу несколько фотографий российских военных объектов. «Медиазона» получила письма осужденных женщин к разным адресатам, предоставленные с согласия Виктории и Александры Стрилец, и рассказала историю семьи так, как ее излагают сами женщины. У Александры две несовершеннолетние дочери, младшая из которых — к моменту приговора ей было всего четыре месяца — во время суда над матерью находилась в больнице в реанимации. Девочка родилась недоношенной и периодически не может дышать самостоятельно. При этом суд отказался исполнение приговора Александре до 14-летия дочери, заявив, что оснований для этого нет. «Медуза» пересказывает главное из статьи «Медиазоны».

Александра родилась в Севастополе. Ее мать Виктория рассказала, что рано вышла замуж за офицера, но после того как Россия аннексировала Крым в 2014 году, семья оказалась разделена. Муж Виктории уехал со своей частью в Николаев, а она осталась в Крыму, поскольку «не могла оставить дом, мать и стабильность, так как двое детей — это ответственность». По ее словам, все это время ей было «сложно морально и материально». Семья несколько лет прожила «в поездках, звонках и надеждах».

Две дочери Виктории (Александра — старшая из них) жили с отцом и окончили украинскую школу. В 2017 году Александра на лето вернулась к матери в Севастополь и готовилась поступать в университет. Тогда же у Виктории ухудшилось здоровье, ей диагностировали рассеянный склероз. По словам Александры, Виктории нужно каждые полгода повторять курс лечения — две недели уколов и капельниц. Из-за болезни матери девушка отказалась от поступления в вуз, чтобы зарабатывать на лекарства. На одном из мест работы она познакомилась с отцом своих дочерей Максимом. В первый раз девушка забеременела в 2020 году, но вскоре рассталась с мужчиной.

У Александры родилась дочь Соломия. Как вспоминала женщина, роды были тяжелыми: и она, и девочка чуть не погибли. Восстановление, по словам Александры, тоже было «очень сложным», у ребенка отсутствовали рефлексы, и в первый год приходилось «все время бегать по врачам и сдавать анализы».

Все это время девушка жила с матерью, которая, по ее словам, «могла не понимать, где находится» или «забыть, куда едет». Сама Виктория писала, что, несмотря на болезнь, не переставала работать. Кроме Александры у нее есть младшая дочь, которая тоже растит ребенка без отца.

В марте 2024 года Александра уволилась с работы в Севастополе, чтобы вместе с дочерью переехать в Симферополь к Максиму. Накануне увольнения Александра узнала от знакомых, что ее мать задержали.

«Она в тот день была дома с Солей, я начала звонить ей, но телефон был недоступен. Бросила работу и поехала домой — когда пришла, там уже закончился обыск, составляли акты. Все было нормально, моя дочь не испугалась», — рассказала об обысках Александра. Виктория писала, что «испытала шок» от происходящего и «не понимала, чем все закончится». Женщин по очереди увезли на допрос, но к вечеру отпустили.

Обе они подробно не пишут о сути предъявленных им обвинений, ссылаясь на подписку о неразглашении. Официальную версию следствия после приговора опубликовала прокуратура Севастополя. Силовики сочли, что Александра «решила за вознаграждение вести конфиденциальное сотрудничество с представителями Украины против безопасности РФ» и привлекла к этой работе мать. В сентябре 2023-го Александра, как утверждает прокуратура, отправила в «подконтрольный» Главному управлению разведки Минобороны Украины телеграм-канал фото российских военных объектов, которые сделала Виктория. «Преступную деятельность» жительниц Севастополя, как утверждается, выявили сотрудники ФСБ по Черноморскому флоту.

Виктория в письмах не отрицает, что сделала снимки и отправила их дочери, потому что так они «решили немного заработать, глупые». Но, по ее словам, они с Александрой так и не решились довести дело до конца. По воспоминаниям Александры, изначально силовики сказали им, что экспертиза не выявила на фото «ничего серьезного» и женщинам грозит «максимум штраф и условка».

Однако в сентябре 2024-го им предъявили обвинения в «госизмене». У Виктории сразу отобрали подписку о невыезде, а Александра первые два месяца провела под домашним арестом (позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде). В это время девушка снова забеременела.

Ее дочь Лера родилась в марте 2025 года недоношенной — длина ее тела составляла . По словам Александры, девочке диагностировали . В середине апреля Лера, по словам матери, перестала дышать самостоятельно, и ее интубировали.

5 августа 2025 года Севастопольский городской суд приговорил Александру и Викторию к 12 годам лишения свободы, рассмотрев дело за один день. Их отправили в один из симферопольских изоляторов. По словам Александры, в отсрочке отбывания наказания ей отказали «из-за того, что у детей есть папа».

Сейчас о дочерях Александры заботится Максим. По словам матери, состояние дочери до сих пор нестабильное. Из статьи «Медиазоны» неясно, постоянно ли девочка находится в больнице, но Александра упоминает в письмах врачей и медицинские процедуры. В частности, ребенок, со слов Александры, перенес операцию на легком. «Как я поняла, часть легкого начала отмирать, и ей убирали эти мертвые клетки, чтобы они не поражали остальные. Еще ей удаляли грыжу и делали операцию на глаза. Перед Новым годом должны были снова делать, но я пока не знаю, как с этим обстоят дела», — рассказала она. Сейчас Лера и Максим снова лежат «в педиатрии».

«Он молодец, справляется с двумя. Но Соломия все время говорит, что я ее бросила и забыла о ней, что бы муж ей ни говорил, она не слышит, стоит на своем. От этого очень грустно и больно, тяжело такое читать», — призналась в письмах Александра.

Виктория пожаловалась, что ее здоровье в заключении «подкашивают сильные эмоциональные впечатления и колебания». На свободе она «научилась жить со своей болезнью, а иногда даже ей назло». «Раз в полгода нужно проходить лечение, иначе беда. Стараюсь про это не думать. Тут болеть нельзя, никто особо не поможет», — рассказала Виктория.

21 января Верховный суд Крыма рассмотрит апелляцию Александры и Виктории Стрилец на приговор. Александра отмечает, что «не строит иллюзий», но «где-то внутри теплится вера», что ей дадут отсрочку исполнения наказания. Виктория ждет от суда «справедливости, понимания и милосердия»: «Я очень хочу, чтобы суд был благосклонен к нам. Если со мной еще вопрос, то Саша должна выйти оттуда сразу домой, я даже думать не хочу о другом исходе. Она нужна своим детям, и никак иначе».

