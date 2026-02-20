Роман Демурчиев Фото из архива переписок

«Схемы» и «Система» — расследовательские проекты «Радио Свобода» на украинском и русском языках — 19 февраля опубликовали расследование на основе архива переписки генерал-майора, заместителя командующего 20-й общевойсковой армии РФ Романа Демурчиева. Его сообщения за 2022-2024 годы журналисты получили от и их подлинность. Переписка Демурчиева доказывает, что командиры российской армии знают о преступлениях на фронте в Украине, поощряют их и сами в них участвуют.

Внимание! В этом тексте есть подробные описания жестокости. А также много мата и оскорблений в адрес украинцев. Мы решили их не удалять, потому что они дают представление о том, как думают и как говорят представители высшего военного командования России.

Кто такой Роман Демурчиев

49 лет, родом из Казани, женат, имеет двух дочерей. Профессиональный военный, участвовал в обеих чеченских войнах, в 2001 году попал в пропагандистский фильм о российских солдатах в Чечне. В нем он был назван «разведчиком от бога» и сравнивал ощущения от захвата колонны вражеской техники с ощущениями от рождения первого ребенка.

В начале большой войны России с Украиной Демурчиев был полковником; он руководил 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, которая наступала из аннексированного Крыма. Позднее к нему перешло командование 42-й мотострелковой дивизией, в которую входили чеченские подразделения «Ахмат». Сейчас Демурчиев — заместитель командующего 20-й общевойсковой армии. В 2023 году он получил звание генерал-майора.

Видеоверсия расследования о переписках Демурчиева. Ролик на украинском языке с русскими субтитрами.

С кем общался Демурчиев

Журналисты цитируют его переписки с женой, . В частности, Демурчиев активно переписывался с генерал-майором Иваном Поповым, бывший командующим 58-й общевойсковой армией, под началом которого он служил. Их общение продолжалось и после того, как в 2023 году Попова сняли с должности и отправили в Сирию.

Демурчиев не только вел с Поповым дружеские беседы и жаловался на службу, но и отправлял ему . Когда в 2024 году на Попова завели уголовное дело о мошенничестве, Демурчиев ходил на допросы и пытался поддерживать жену сослуживца. Она боялась, что ее муж погибнет в заключении, как Алексей Навальный, еще до того, как оно было окончательно подтверждено.

Что он обсуждал

Отрезанные уши

Осенью 2022 года Демурчиев отправил сразу нескольким людям фотографию отрезанных человеческих ушей, подвешенных на нитке к металлической трубе. Из контекста его переписок можно предположить, что это уши украинца. Неясно, были ли они отрезаны с живого человека или с мертвого.

Первым получателем этого снимка стал старый знакомый Демурчиева, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Игорь Тимофеев. Демурчиев рассказывает ему о взятии «опорника» и захвате в плен нескольких украинских бойцов. «Уши не трогали? Как в детстве?» — спрашивает Тимофеев. Демурчиев отвечает, что пленных «ведут целыми» и следом присылает фото отрезанных ушей. «Недавнишние», — комментирует он.

Слова «как в детстве» относятся к чеченским войнам, во время которых существовала практика отрезания ушей противника в качестве трофея.

Как отмечают «Схемы» и «Система», после начала большой войны России и Украины случаи отрезания ушей не становились предметом официальных расследований или публичных обвинений в военных преступлениях. Но случай, которым хвастался Демурчиев, вряд ли был единственным. В 2022 году «Схемы» изучили перехваченные СБУ переговоры российских военных, один из которых рассказывал, что украинскому пленному, который «не хотел говорить», отрезали ухо. При этом самый известный за последние годы случай отрезания ушей произошел не в Украине, а в России. Весной 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле» при задержании подозреваемых силовики на камеру отрезали одному из них часть уха и пытались заставить его съесть.

О чеченских войнах вспоминает и жена Демурчиева Александра, которая тоже получила от него снимок отрезанных ушей — с комментарием «Настроение поднялось!!!» Дальше между супругами происходит такой диалог:

— Я думала, это байки времен Чечни. Оказывается, и правда. А потом что с ними делать?

— Соберу гирлянду и подарю.

— Как свиные уши к пиву.

— Ага.

Отрезание ушей Демурчиев обсуждал как минимум еще один раз. В 2024 году он отправил такое голосовое сообщение предполагаемому сотруднику спецподразделения «Вымпел» ФСБ по имени Валерий Непоп: «Вы босс в суперорганизации, моей мечте. Блин, и вы отрезаете уши. Блин. Но в нашем возрасте уже этого не делают. Только дают команды кому-то что-то сделать».

Убийство украинских пленных саперными лопатками

В декабре 2024 года в переписках Демурчиева появляется видео с тепловизора с таким закадровым комментарием:

— Расчленяет их?

— Да, лопатой.

— Наши?

— Да.

— Нихуя!

Из сообщений Демурчиева и его сослуживцев следует, что тепловизор снял, как российские военные из числа бывших заключенных зарубили саперными лопатами трех украинцев уже после того, как те подняли руки и сдались в плен. «Схемы» выяснили, служили убитые. Там подтвердили факт расправы и заявили, что ее совершили бойцы подразделения «Черная мамба», воюющего в составе 20-й армии РФ.

Женевские конвенции, участницей которой является Россия, запрещают убивать, калечить и пытать пленных. Ответственность за это предусмотрена не только для исполнителей, но и для их командиров — причем не только если они сами отдали преступный приказ, но и если они знали о преступлении, но не предотвратили его или не привлекли виновных к ответственности.

Демурчиев не только знал об убийстве саперными лопатками, но и доложил о нем своему непосредственному начальнику Олегу Митяеву, на тот момент командующему 20-й армией. Тот поручил убийц наградить: «Зэки, которые взяли точку, порубили лопатками, дай бог выживут, к награждению подать обязательно. <…> Молодцы, давите, давите гадов, блядь».

Другие убийства и пытки украинцев

Некоторых военнопленных Демурчиев отправлял собеседнику с позывным «Грек», вероятно, сотруднику военной контрразведки ФСБ. Говоря о передаче пленных, генерал использовал слово «подарить», а говоря об убийстве — слово «утилизировать».

«У меня пленный есть один <…> могу тебе его подарить. Вон сидит один там, в яме <…> Что мне с ним делать — утилизовать или тебе отдать?», — пишет Демурчиев «Греку» осенью 2023 года. И добавляет: «У нас времени не было просто пытать его, поэтому информация полюбовная… Но у вас-то времени дохуя, вы можете подключить инструменты различные, которые заставляют человека говорить правду».

«Грек» согласился забрать пленного. Демурчиев переслал ему его фотографию и протокол допроса, по которым «Схемы» установили личность украинца. Это доброволец из Запорожья, который вернулся из российского плена только летом 2025 года. Он заявил, что пока ни морально, ни физически не готов говорить о пытках. Упомянул лишь, что его били и применяли электрический ток.

В той же переписке с «Греком» генерал сообщает, что вместе с выжившим украинским пленным был еще один, который «не дожил». На это «Грек» отвечает: «Правильно. Я лично за утилизацию. Иначе мы их не победим».

Но «Грек» не только забирал людей на «утилизацию», но и отдавал. Летом 2023 года он пишет генералу: «Дело есть. Негласное. Есть несколько пидарасов, задержанных с поличным на схронах с [самодельными взрывными устройствами]. Реальные . Но под процесс их отдавать нельзя. Есть предложение отдать тебе на пару дней поработать копателями окоп, траншей. Ну и там их оставить. Навсегда». Демурчиев соглашается принять этих людей, обещая, что об этом никто не узнает.

Демурчиев был недоволен командованием

Судя по архиву сообщений Демурчиева, в разговорах со знакомыми он часто — и с обилием мата — критиковал российскую армию, силовые структуры и войну с Украиной. Вот несколько цитат (мы вырезали из них только слово «блядь»).

Об армии : «Пидарасы одни. Зато все ордена получают. Я хочу быстрее съебаться из этой армии, с этой конченой войны. Лгуны, пидарасы, трусы».

: «Пидарасы одни. Зато все ордена получают. Я хочу быстрее съебаться из этой армии, с этой конченой войны. Лгуны, пидарасы, трусы». О ФСБ : «А у нас ФСБ — БлёваСБ, контора петушиная. Хуй что в защиту делают. Могут только следить, кто сколько спиздил».

: «А у нас ФСБ — БлёваСБ, контора петушиная. Хуй что в защиту делают. Могут только следить, кто сколько спиздил». О подготовке российских добровольцев : «Люди приходят, ночью заводим их, с утра — в бой. Подготовка нулевая, колхозники, времени на подготовку никто не дает».

: «Люди приходят, ночью заводим их, с утра — в бой. Подготовка нулевая, колхозники, времени на подготовку никто не дает». О беспилотном подводном аппарате «Посейдон» : «„Посейдон“, сука, у нас не работает, она еще нихуя не сделана до конца… Ну, я тебе уже секретные [сведения] даю».

: «„Посейдон“, сука, у нас не работает, она еще нихуя не сделана до конца… Ну, я тебе уже секретные [сведения] даю». О чеченских подразделениях «Ахмат»: «Мне 2 тысячи чеченов дали. Ссыкуны и пиарщики. Хуй что покажу [в плане результатов]. Интриги одни. Результаты показывают только славяне. А их мало».

