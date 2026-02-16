По всему миру вспоминают Алексея Навального. Его убили два года назад Вот что происходит у мемориалов в память о политике

Два года назад — 16 февраля 2024 года — стало известно, что в российской колонии был убит Алексей Навальный. Во вторую годовщину убийства политика люди несут цветы к его могиле на Борисовском кладбище в Москве. У кладбища дежурят сотрудники Центра «Э» и Росгвардии. В других городах России и за ее пределами появились мемориалы в память о Навальном. Люди приносят цветы к памятникам жертв политических репрессий, а также оставляют фотографии Навального у российских посольств. Некоторых из пришедших к мемориалам в России задержали. По оценкам «ОВД-Инфо», в Волгограде, Петербурге и Москве были задержаны три человека. Одного из них отпустили. «Медуза» собрала фотографии с акций памяти Алексея Навального.

Москва

Мать Алексея Навального Людмила Навальная (в центре) у могилы сына. Она приехала на Борисовское кладбище вместе с Аллой Абросимовой — матерью Юлии Навальной Hector Retamal / AFP / Scanpix / LETA

Петербург

Новосибирск

Сидней, Австралия

Пермь

Бухарест, Румыния

Заснеженный портрет Алексея Навального у здания российского посольства в Бухаресте, Румыния Andreea Alexandru / AP / Scanpix / LETA

Барселона, Испания

Lorena Sopena / Contacto / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Амстердам, Нидерланды

Владивосток

Краков, Польша

Портрет Навального и свечи у здания бывшего генерального консульства России в Кракове. Его закрыли в 2025 году после российской диверсии Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA