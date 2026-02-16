новости
По всему миру вспоминают Алексея Навального. Его убили два года назад Вот что происходит у мемориалов в память о политике
Источник: Meduza
Два года назад — 16 февраля 2024 года — стало известно, что в российской колонии был убит Алексей Навальный. Во вторую годовщину убийства политика люди несут цветы к его могиле на Борисовском кладбище в Москве. У кладбища дежурят сотрудники Центра «Э» и Росгвардии. В других городах России и за ее пределами появились мемориалы в память о Навальном. Люди приносят цветы к памятникам жертв политических репрессий, а также оставляют фотографии Навального у российских посольств. Некоторых из пришедших к мемориалам в России задержали. По оценкам «ОВД-Инфо», в Волгограде, Петербурге и Москве были задержаны три человека. Одного из них отпустили. «Медуза» собрала фотографии с акций памяти Алексея Навального.