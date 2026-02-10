Павел Васин ФСБ

ФСБ объявила, что задержала третьего фигуранта дела о покушении на генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева, на которого напали в Москве 6 февраля. Задержан 44-летний гражданин России Павел Васин — сын еще одного обвиняемого по делу Виктора Васина.

Ведомство заявило, что Павел Васин дал признательные показания. Он, как утверждается, рассказал, что другие фигуранты дела Любомир Корба и Виктор Васин (отец Павла) «в интересах украинских спецслужб» вели слежку за еще двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны РФ. Их имена в ФСБ не назвали.

По версии ведомства, Павел Васин при подготовке покушения предоставил другим фигурантам дела машину, купил видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными, а также помогал собирать о них информацию в интернете.

Пресс-служба ФСБ распространила видео с Павлом Васиным. При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно. На записи он говорит, что в сентябре 2025 года был завербован Корбой «для СБУ» и выполнял его задания. Он также заявляет, что «осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева».

Павел Васин — профессиональный военный, офицер Вооруженных сил России, сообщали «Важные истории». В 2003 году он окончил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В его резюме журналисты «Важных историй» и «Агентства» нашли упоминания о том, что он пять лет служил по контракту, работал со средствами связи и ездил в зарубежные командировки.

После службы Павел Васин учился на юридическом факультете Московского государственного гуманитарного университета и работал в коммерческих компаниях. В сентябре 2022 года он перешел в «Астрономический научный центр» (АНЦ) и устроился на должность инженера-наблюдателя.

В марте 2023-го он уволился с предприятия. Спустя год США включили АНЦ в санкционный список. Вашингтон утверждает, что предприятие разрабатывает и эксплуатирует автоматизированные оптоэлектронные системы. Также известно, что АНЦ получал гранты от «Роскосмоса».

По данным «Новой газеты Европа», Павел Васин состоял в националистических группах в телеграме, таких как Forum Z, «Русская община» (ЮВАО), «Русская община» (Балашиха).

Покушение на замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Утром в генерала несколько раз выстрелили в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. Его доставили в больницу. Сообщалось, что он пришел в сознание после операции. По словам источника ТАСС, состояние генерала «остается стабильным».

8 февраля стало известно, что в Дубае был задержан и передан в Москву 65-летний гражданин России Любомир Корба, которого ФСБ считает непосредственным исполнителем покушения. В Москве был задержан его знакомый, 66-летний местный житель Виктор Васин. СМИ называли Виктора Васина бывшим военным.

По делу о покушении также проходит 54-летняя уроженка Луганской области и гражданка РФ Зинаида Серебрицкая. Считается, что она жила в одном доме с генералом и собирала информацию о нем. В России Серебрицкую заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии ФСБ, она «выехала в Украину». Согласно материалам суда, она уехала в Турцию.

