ФСБ объявила, что задержала третьего соучастника покушения на генерала Владимира Алексеева

Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — это гражданин России Павел Васин, сын другого фигуранта дела Виктора Васина, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как утверждает спецслужба, подозреваемый уже дал признательные показания по делу — в том числе он рассказал, что соучастники покушения на Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин «в интересах украинских спецслужб» вели слежку за еще двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны РФ.

Сам Павел Васин во время подготовки покушения на генерала Алексеева предоставил фигурантам машину, приобрел видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными, а также помогал собирать о них информацию в интернете, заявили в ФСБ.

Покушение на генерал-лейтенанта, замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции.

На следующий день стало известно, что в Дубае задержан и передан в Москву 65-летний гражданин РФ Любомир Корба, которого в ФСБ назвали «непосредственным исполнителем преступления». Также в Москве задержали второго подозреваемого по делу о покушении — 66-летнего гражданина РФ Виктора Васина. Еще одна подозреваемая — 54-летняя гражданка РФ Зинаида Серебрицкая — «выехала в Украину», заявили в спецслужбе. Как утверждает ФСБ, задержанные дали признательные показания, в частности, Корба сказал, что Служба безопасности Украины пообещала 30 тысяч долларов за убийство российского генерала.

