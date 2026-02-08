Задержаны двое подозреваемых в покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева ФСБ также сообщила, что по делу проходит женщина, уехавшая в Украину. Она, как утверждается, жила в одном доме с генералом

Кадр с видео ФСБ, на котором сотрудники спецслужбы ведут предполагаемого исполнителя покушения РИА Новости / Profimedia

Утром 8 февраля ФСБ сообщила, что в Дубае задержан и передан РФ 65-летний гражданин России Любомир Корба, подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ), генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Корбу уже доставили в Москву и арестовали (это произошло еще 7 февраля). ФСБ называет его «непосредственным исполнителем преступления».

По делу проходят еще два человека — 66-летний гражданин РФ Виктор Васин и 54-летняя гражданка РФ Зинаида Серебрицкая. В ФСБ заявили, что Васин задержан в Москве, а Серебрицкая «выехала в Украину».

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. В генерала несколько раз выстрелили в подъезде его дома на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 февраля сообщалось, что генерал пришел в сознание после операции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева «подтвердило нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг обвинения в причастности Киева к покушению.

ФСБ также опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, можно увидеть, что предполагаемый исполнитель покушения оставляет пистолет в сугробе.

Позже с заявлением выступил Следственный комитет. В нем говорится, что Корба — уроженец Тернопольской области. По версии следствия, он приехал в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. На месте покушения следователи нашли пистолет Макарова с установленным глушителем и тремя патронами.

«Агентство» со ссылкой на данные утечек сообщило, что в 2021 году Корба был зарегистрирован в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, куда приехал из Тернопольской области (когда это произошло, неизвестно). В ХМАО мужчина работал механизатором. Позднее, как следует из утечек, он жил в подмосковном Раменском и в Москве на улице Бойцовой. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждает, что у Корбы также было украинское гражданство; такие же данные приводит источник ТАСС. Российский паспорт у него есть с 2001 года.

«База», «Агентство», ТАСС и телеграм-канал «112» пишут, что Корба и Васин были много лет знакомы. Так, в 2016 году, как сообщает «Агентство» со ссылкой на утечки, Корба получил два перевода на 4,5 тысячи рублей от Васина. По данным «Базы», Васин и Корба познакомились в 2015 году на офицерских курсах (по данным «112», они знают друг друга 20 лет).

Васин родился в Бийске Алтайского края, в разное время работал в ГБУ «Жилищник», Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности и Институте молекулярной биологии РАН. «База» называет Васина бывшим офицером и экс-руководителем отдела безопасности некоей московской компании. «112» пишет, что он окончил филиал Военной академии связи имени Буденного, а также «улучшал свои навыки по спутниковой связи» в Центральном офицерском клубе ВС СССР. «База» утверждает, что у Васина были долги, поэтому он согласился помочь Корбе. Он же, по данным канала, достал для Корбы пистолет Макарова с глушителем. Подтверждения этой информации нет. «Новая газета Европа» и «Агентство» нашли имя Васина в слитых базах сторонников ФБК.

Третья фигурантка дела о покушении, Зинаида Серебрицкая, жила с генералом Алексеевым в одном доме, пишет еще один близкий к силовикам телеграм-канал Shot. «Новая газета Европа» нашла сообщения женщины в группе жителей дома по Волоколамскому шоссе, 24. Она делилась рецептами, уточняла код домофона для входа и жаловалась на плохо работающие батареи. По данным Shot, раньше у Зинаиды была фамилия Антонюк, но она сменила ее при получении гражданства РФ (когда это произошло, не уточняется). В дом, где живет Алексеев, она заселилась в декабре 2025 года. Согласно утечкам, Антонюк родилась в селе Хорошее Славяносербского района Луганской области. Как утверждает «База», женщина собирала сведения о передвижениях генерала.

«Она собирала информацию о том, когда он бывает дома, о его графике работы. Также женщина общалась с соседями генерала, собирая информацию о его жизни. С помощью чата она узнала код домофона от подъездов и то, где расположены камеры видеонаблюдения», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

