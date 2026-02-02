Полицейские на месте, где нашли останки Михаила Емельянова Royal Thai Police

В Таиланде нашли останки российского бизнесмена Михаила Емельянова, пропавшего около месяца назад. По подозрению в его убийстве власти задержали двух других граждан РФ.

30-летний Емельянов, который был владельцем небольшой точки по продаже каннабиса, пропал в Паттайе в начале января. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на его мать писали, что он поехал на бизнес-встречу в Бангкок с неким Ярославом, которому перед этим одолжил 10 тысяч долларов. При этом он опасался за свою безопасность и предупредил мать, что если перестанет выходить на связь, нужно начать его розыск. Вскоре женщина приехала в Таиланд и подала заявление об исчезновении сына, что дало основание властям начать официальное расследование.

О статусе каннабиса в Таиланде В Таиланде три года назад легализовали каннабис. Эта индустрия выросла до миллиарда долларов Теперь реформу отменяют — из-за политического кризиса

1 февраля волонтер Светлана Шерстобоева, помогавшая в поисках Емельянова, сообщила, что найдены его останки. Тело было расчленено на пять частей, их закопали в пяти местах возле одного из прудов в Паттайе. Найти их помогли жалобы местных жителей — они говорили о неприятном запахе, распространившимся по округе.

Позже в тот же день полиция Таиланда сообщила об аресте двух граждан РФ, подозреваемых в причастности к убийству Емельянова. 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева задержали в одном из отелей Бангкока. Согласно заявлению властей, есть доказательства, что Емельянов получал угрозы из-за невыплаченного долга в 120 тысяч долларов. Предположительно, этот долг был связан с его бизнесом.

Подозреваемые в убийстве Михаила Емельянова после задержания Royal Thai Police

По данным волонтера Светланы Шерстобоевой, Демидов и Максимов не имели отношения к бизнесу Емельянова, но именно Демидов и был тем самым Ярославом, на встречу с которым перед своей смертью отправился бизнесмен.

Издание «78» без указания источников информации пишет, что оба задержанных — бывшие заключенные, оказавшиеся на свободе благодаря контрактам с Минобороны. В России один из них отбывал срок за грабеж, второй — за убийство. Они заключили контракты и отправились на войну с Украиной — но затем дезертировали, после чего оказались в Таиланде (как им удалось покинуть Россию, издание не уточняет).

Несколько дней назад сразу несколько российских телеграм-каналов и СМИ написали о еще одном россиянине, который пропал в Таиланде еще в конце декабря. Это 24-летний петербуржец Максим Гарбузов, занимавшийся криптоинвестициями. Его родственники рассказали «Фонтанке», что он вел замкнутый образ жизни и, в основном, проводил время у себя дома в Паттайе, где удаленно работал над своим проектом. «78» еще до обнаружения останков Емельянова писал: родственники Гарбузова полагают, что два исчезновения могут быть связаны.

Читайте также

В Эмиратах убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга Роман Новак, называвший себя «другом Дурова» Преступники хотели получить доступ к его криптокошельку. Когда там не оказалось денег, они убили Новака и его жену

Читайте также

В Эмиратах убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга Роман Новак, называвший себя «другом Дурова» Преступники хотели получить доступ к его криптокошельку. Когда там не оказалось денег, они убили Новака и его жену