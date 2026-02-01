В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Максим Гарбузов

Российский криптоинвестор и боец муай-тай (тайского бокса) Максим Гарбузов из Петербурга пропал в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщило 1 февраля РИА Новости, ссылаясь на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, 24-летний Гарбузов пропал 24 декабря 2025 года, однако об его исчезновении стало известно только сейчас. Его телефон отключен, он не отвечает на электронные письма и сообщения в соцсетях, сообщили волонтерам родственники россиянина.

Полицейские установили, что перед исчезновением Гарбузов выехал на мотоцикле из дома с большим рюкзаком за плечами, а затем оплатил покупку в магазине своей банковской картой.

Известно, что Гарбузов жил в Таиланде последние два с половиной года.

Это второй подобный случай, произошедший в Таиланде за последнее время, сообщает телеграм-канал Baza. В декабре пропал 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который занимался развитием магазина по продаже каннабиса.