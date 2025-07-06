Narong Sangnak / EPA / Scanpix / LETA

В июне 2022 года Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которая декриминализовала каннабис. Гражданам разрешили разводить его и — после получения соответствующей лицензии — торговать продуктами с низким содержанием каннабиноидов (менее 0,2%), включая еду, напитки и курительные смеси. Были легализованы кофешопы.

Во многом это был личный проект Анутина Чарнвиракула, лидера правопопулистской Партии тайской гордости. С 2019 по 2025 год он был вице-премьером, одновременно занимая посты министра здравоохранения, а потом (с 2023 года) министра внутренних дел. Партия Анутина была младшим партнером в правящей коалиции. Другие члены коалиции выступали против лигалайза, но вынуждены были пойти на уступки, чтобы обеспечить себе устойчивое большинство.

Анутин обосновывал необходимость легализации каннабиса прежде всего экономическими соображениями. В 66-миллионной стране около трети населения занято в сельском хозяйстве. Тропический климат идеально подходит для выращивания конопли. Правительство даже бесплатно раздавало людям саженцы, чтобы облегчить им запуск бизнеса. Конечная цель состояла в том, чтобы каннабис стал новой товарной сельскохозяйственной культурой, наряду с рисом, сахарным тростником, каучуком, пальмовым маслом и фруктами.

Анутин всячески подчеркивал, что не стремится специально развивать «конопляный туризм» — но это, конечно, было лукавство. Туризм — это, по разным оценкам, от 10 до 20% ВВП Таиланда, ежегодно страну посещают по 35–40 миллионов туристов. Большинство кофешопов изначально были ориентированы на них.

В итоге за три года лигалайза конопляная индустрия в Таиланде выросла до миллиарда долларов.

А потом случился политический кризис. Поводом для него стал давний пограничный спор между Таиландом и Камбоджей из-за региона, известного как Изумрудный треугольник (там, где сходятся границы Таиланда, Камбоджи и Лаоса). В мае между таиландскими и камбоджийскими войсками произошла перестрелка. Обе стороны поспешили заявить, что не хотят эскалации.

15 июня премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поговорила по телефону с Хун Сеном — председателем Сената Камбоджи, лидером правящей партии, бывшим премьером и отцом действующего премьера. В ходе этого разговора Пэтонгтарн раскритиковала собственных военных, которые раздувают конфликт, «потому что хотят выглядеть крутыми».

Запись этого разговора слили в прессу. Через пару дней Партия тайской гордости объявила, что покидает правящую коалицию, потому что Пэтонгтарн недостаточно тверда в отстаивании национальных интересов и территориальной целостности Таиланда и не уважает военных.

Одним из первых решений правительства после ухода Анутина стала отмена «конопляной реформы». Каннабис вернули в список контролируемых субстанций, для ее покупки снова нужен рецепт врача. За незаконное употребление каннабиса снова можно получить до года тюрьмы. Запрещена реклама продуктов, содержащих каннабиноиды.

Правительство объясняет свое решение тем, что за три года лигалайза, во-первых, в стране значительно выросло наркопотребление, а во-вторых, из-за недостаточного регулирования и коррупции появилось больше 18 тысяч «конопляных» магазинов и кофешопов, работающих без необходимой сертификации.

Все эти данные исходят от министерства здравоохранения Таиланда — при том, что его руководитель Сомсак Тепсутин, многоопытный политик, фактически возглавляет контрреформу. В какой мере эти данные объективны, а в какой идеологически окрашены — большой вопрос.

Теперь миллиардную конопляную индустрию, по всей вероятности, ждет крах. Причем речь не только о магазинах и кофешопах, но и о фермерах, которые выращивают коноплю: мелкие хозяйства заведомо не смогут пройти новую сертификацию. Уже готовятся судебные иски и акции против новой политики.

При всем том наркополитика в Таиланде остается весьма либеральной по меркам Юго-Восточной Азии: медицинское использование каннабиса по-прежнему легально, а наказания по «конопляным» статьям сравнительно мягки.

Тем временем политический кризис все еще продолжается. Конституционный суд отстранил от власти Пэтонгтарн Чинават. Правящая коалиция сформировала новое правительство — но его положение крайне неустойчиво. Исходя из прежнего опыта политической жизни Таиланда, подобные ситуации обычно разрешаются переворотом: военные решают, что парламент и правительство утратили дееспособность из-за внутренних распрей, «именем монарха» разгоняют их, следуют несколько лет военной диктатуры, а потом очередное «возвращение к демократии». С 1932 года, когда в Таиланде отменили абсолютную монархию, такое происходит в среднем раз в пять—семь лет. Предыдущий военный переворот был в 2014-м, а предыдущее «возвращение к демократии» — в 2019-м.

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Тамид Айеф