Жителям Таиланда раздадут миллион кустов каннабиса для выращивания дома

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Власти Таиланда в июне бесплатно раздадут жителям один миллион кустов каннабиса для выращивания в домашнем хозяйстве, сообщает CNN со ссылкой на заявление министра здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул.

9 июня в Таиланде вступит в силу новый закон, разрешающий жителям выращивание каннабиса с низким содержанием психотропных веществ и использование его в медицинских целях при условии уведомления об этом местных властей. Продавать выращенное можно только после получения соответствующей лицензии.

Правительство Таиланда, где треть трудоспособного населения задействована в сельском хозяйстве, активно продвигает выращивание каннабиса в качестве источника дохода, отмечает CNN. По словам министра здравоохранения, выращивание марихуаны и конопли может приносить жителям и бюджету страны дополнительный доход более 10 миллиардов бат (около 288 миллионов долларов США) в год.

Таиланд в 2018 году первой из стран Юго-Восточной Азии легализовал медицинскую марихуану. Употребление и продажа марихуаны в рекреационных целях в Таиланде по-прежнему запрещены и наказываются очень длительными тюремными сроками.

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