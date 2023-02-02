В Ванкувере частично легализовали героин и кокаин. Власти считают, что это поможет людям с наркозависимостью Правда, в США похожий эксперимент пока не сработал

Сотрудник Региональной сети потребителей наркотиков Ванкувера (Vancouver Area Network of Drug Users) Дэйв Хэмм раздает пакеты с небольшими дозами психоактивных веществ, проверенных на отсутствие опасных примесей. 31 января 2023 года Jennifer Gauthier / Reuters / Scanpix / LETA

В канадской провинции Британская Колумбия, расположенной на юго-западе страны, легализовали хранение небольших доз некоторых для личного употребления.

Предполагается, что в течение трех лет — до 31 января 2026 года — полицейские в Британской Колумбии не будут наказывать за хранение опиоидов (например, героина, морфина и фентанила), кокаина, метамфетамина, а также МДМА тех людей, у которых найдено не больше 2,5 граммов этих веществ. Наркотики даже не будут изъяты. Вместо этого человеку расскажут, где ему могут помочь справиться с зависимостью. При этом декриминализация не означает легализацию: хранение более 2,5 граммов или продажа тяжелых наркотиков в Канаде по-прежнему запрещены.

Правительство Британской Колумбии назвало декриминализацию одним из способов борьбы с барьерами, которые мешают людям с наркотической зависимостью найти поддержку и начать лечение. «Декриминализация разрушает страх и стыд, связанные с употреблением психоактивных веществ, и позволяет чувствовать себя в большей безопасности, обращаясь за жизненно необходимой помощью», — заявила министр Британской Колумбии по вопросам психического здоровья и зависимостей Дженнифер Уайтсайд.

За последние семь лет в Канаде было зафиксировано около 32 тысяч смертей от передозировки наркотиков. Более 11 тысяч произошли в Британской Колумбии. Из-за этого в 2016 году власти провинции объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Но положение не улучшилось, а пандемия коронавируса его только усугубила. В 2022 году 2272 жителя Британской Колумбии умерли от передозировки (рост почти в два с половиной раза по сравнению с 2016-м), а среди причин смерти, которые не относятся к естественным, эта оказалась самой распространенной.

В Канаде, где пять лет назад легализовали марихуану, давно обсуждалась идея декриминализации небольших доз тяжелых наркотиков. Вот что еще в 2020 году говорил глава Ассоциации шефов полиции Адам Палмер: «Аресты людей за хранение наркотиков неэффективны и не спасают жизни. Мы рекомендуем применять комплексный подход, ориентированный на здоровье». А замминистра здравоохранения Канады Кэролин Беннетт призывала не пренебрегать мерами по снижению вреда от наркотиков, так как «умершие не могут выздороветь».

Британская Колумбия — пионер по внедрению мер, снижающих вред от употребления наркотиков. В Ванкувере, самом крупном городе провинции, еще в конце 1980-х появилась первая в Канаде программа по обмену использованных игл и шприцев на новые. А в 2003 году в городе открылось первое в Северной Америке место для так называемых контролируемых инъекций. Там люди с наркозависимостью могли принять дозу под присмотром медработников и получить медицинскую помощь — но не приобрести наркотики.

Декриминализацию тяжелых наркотиков для личного пользования в Британской Колумбии поддержали врачи, чиновники и люди, справившиеся с зависимостью. «Меня годами преследовала полиция, и я отбыл множество тюремных сроков за хранение менее половины грамма кокаина. Отказ от обвинений за хранение — один из важных шагов, помогающих покончить с неудачной политикой криминализации», — заявил Гай Феличелла, который раньше сам принимал наркотики, а теперь работает консультантом в Центре изучения употребления психоактивных веществ Британской Колумбии.

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Тем не менее, у идеи декриминализации нашлись критики с обеих сторон. Глава Канадской сети по профилактике распространения наркотиков Чак Дусетт сравнил этот шаг с паллиативной помощью: «Это просто обрекает людей на медленную смерть из-за наркотиков». А активистка Лесли Макбейн, чей сын погиб из-за наркотиков, заявила, что 2,5 грамма — это слишком маленький объем. По ее словам, чтобы не превышать разрешенную дозу, людям с зависимостью придется чаще обращаться к дилерам, а это повысит риск получить вещества, загрязненные опасными примесями.

В свою очередь, канадское издание National Post привело сразу несколько аргументов в пользу того, почему декриминализация может не сработать. Во-первых, потому что в Британской Колумбии уже де-факто не наказывают за небольшие дозы тяжелых наркотиков для личного употребления, а в Ванкувере это негласное правило и вовсе действует уже как минимум 10 лет, но разрешить кризис со смертями от передозировки это не помогло.

Во-вторых, сторонники декриминализации ссылаются на опыт Португалии, которая в 2001 году первой в мире разрешила хранение и употребление любых видов наркотиков. Но эта политика сопровождалась жестким преследованием нелегальных наркоторговцев. В Британской Колумбии таких мер принимать не будут, писало National Post.

Издание также напомнило, что американский штат Орегон в 2020 году начал похожий эксперимент — и пока его трудно назвать успешным. В Орегоне людям, у которых нашли небольшие дозы тяжелых наркотиков, угрожает максимум 100 долларов штрафа, но и его могут отменить, если человек позвонит на горячую линию поддержки людей с наркотической зависимостью. За первый год после декриминализации полиция зафиксировала около двух тысяч случаев хранения тяжелых наркотиков, но лишь 92 человека из тех, у кого их нашли, позвонили на горячую линию и только 19 запросили дальнейшую помощь.

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