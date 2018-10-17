В Канаде легализовали марихуану

В Канаде 17 октября вступил в силу закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях, сообщает BBC News. В полночь в провинциях страны открылись первые магазины по продаже каннабиса.

Совершеннолетним жителям Канады разрешили покупать в лицензированных магазинах до 30 граммов высушенных листьев марихуаны, а также масло на их основе, семена и растения. Гражданам позволили выращивать до четырех кустов конопли. Продукты на основе конопли для употребления в пищу начнут продавать через год после вступления закона в силу.

Незаконным останется хранение более 30 граммов марихуаны, покупка у продавцов без лицензии и выращивание более четырех кустов. За продажу конопли несовершеннолетним грозит до 14 лет лишения свободы.

Власти Канады собираются в ускоренном порядке помиловать людей, которых осудили за хранение до 30 граммов марихуаны, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного канадского чиновника. За хранение конопли в Канаде осуждены около 500 тысяч человек.