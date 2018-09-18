Южноафриканский суд легализовал употребление марихуаны
Конституционный суд ЮАР признал законным употребление марихуаны вне общественных мест, а также ее выращивание для личного использования.
Решение было принято по иску трех потребителей марихуаны, которым грозило уголовное преследование. Истцы утверждали, что запрет — вторжение в их частную жизнь.
Суд дал парламенту два года на то, чтобы принять соответствующие поправки в законодательство. Употребление наркотика в общественных местах, его продажа и поставка по-прежнему будут считаться преступлением.
Марихуана, которую на территории ЮАР начали употреблять до появления там европейцев, была полностью запрещена в стране в 1922 году. В стране существуют общественные движения, требующие легализации марихуаны.
Употребление марихуаны — в медицинских целях — было легализовано в последние годы в двух африканских странах, Зимбабве и Лесото.