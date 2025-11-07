В Эмиратах убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга Роман Новак, называвший себя «другом Дурова» Преступники хотели получить доступ к его криптокошельку. Когда там не оказалось денег, они убили Новака и его жену

Роман Новак и его жена Анна t0r / Instagram

В Объединенных Арабских Эмиратах убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга Роман Новак и его жена Анна. Об этом сообщают петербургские издания «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Роман Новак был создателем приложения для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Он привлек для него около 500 миллионов долларов инвестиций, после чего исчез с деньгами. Сотрудники Fintopio остались без зарплаты, а вкладчики, среди которых были предприниматели из Китая и с Ближнего Востока, потеряли деньги. Новак часто представлялся инвесторам как друг основателя Telegram Павла Дурова (сам Дуров это знакомство не подтверждал).

По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами. Личный водитель привез пару на встречу с контрагентом, который сообщил, что он лишь наемный сотрудник, и предложил поехать на виллу к своим работодателям. Новак с женой пересели в его машину, после чего их никто не видел.

На вилле, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные следствия, «инвесторы» потребовали ключ от криптокошелька Новака. Тот отдал преступникам данные, но кошелек оказался пустым. Тогда они убили пару, расчленили тела, разложили части по пакетам и выбросили в мусорные баки недалеко от городского торгового центра.

47.ru приводит аналогичную информацию, уточняя, что убийство произошло 2 октября.

Управление СК по Санкт-Петербургу официально отчиталось о возбуждении дела по факту исчезновения семейной пары в ОАЭ (фамилий ведомство не называет). Дело завели по заявлению родственников, которые не могли выйти с пропавшими на связь. Его расследуют по статье об убийстве.

«Фонтанка» пишет, что задержаны восемь человек, как минимум трое из них были из Санкт-Петербурга. Непосредственными организаторами и исполнителями убийства следствие считает трех человек, это мужчины в возрасте от 44 до 53 лет. Еще четверо арендовали машину и виллу, покупали ножи и общались с Романом Новаком и его женой. Роль восьмого задержанного не уточняется.

По данным 47.ru, убийство организовали 53-летний Константин, 46-летний Юрий и 45-летний Владимир (их фамилии не названы). Двое старших — уроженцы Ленинграда, третий — из Темиртау в Казахстане. Они были задержаны в Санкт-Петербурге, куда вернулись после убийства.

У Романа Новака и его жены остались несовершеннолетние дети. Как уточняет «Фонтанка», их забрали родственники.