Киев. 15 января 2026 года Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

Обновление. Информация о жительнице Киева, «якобы замерзшей в собственной квартире, не соответствует действительности», заявили власти города. Со ссылкой на заключение медицинской экспертизы чиновники сообщили, что причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Имя умершей в мэрии не назвали. Вероятно, речь идет о Евгении Бесфамильной.

В одном из домов в Киеве, оставшемся без отопления из-за российских ударов, нашли тело пожилой женщины — Евгении Бесфамильной. Она, как пишет «Новая газета Европа», пережила холокост и выросла в детдоме, где ей и дали фамилию. «То есть ниоткуда, без корней, без родных, только с национальностью и родным языком идиш», — говорится в статье.

Евгении Бесфамильной было больше 80 лет. Ее точный возраст в статье не указан. Родственников у нее не было. Ее регулярно навещали волонтеры, они приносили продукты.

13 января — через несколько дней после того, как тысячи домов в Киеве остались без отопления после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в доме на Подоле, где жила Евгения Бесфамильная, начался потоп. Вода лилась из ее квартиры.

Истории других жителей Киева

«Интересы России тут ни при чем. Это просто желание нас уничтожить» Украинцы замерзают. Мы попросили пятерых жителей Киева (и окрестностей) рассказать, как выглядит их жизнь этой зимой

Истории других жителей Киева

«Интересы России тут ни при чем. Это просто желание нас уничтожить» Украинцы замерзают. Мы попросили пятерых жителей Киева (и окрестностей) рассказать, как выглядит их жизнь этой зимой

«Полиция не хотела вскрывать дверь: мол, вы же сами говорите, она часто дверь не открывает. Но мы настояли. Просто вышли все на улицу, начали требовать. На улице минус 18, дом затапливает, у нас в доме дети и старики лежачие. Если сейчас все замерзнет, мы всем домом просто ляжем. Мы фактически заставили полицию открыть дверь. Они вошли через балкон: да, в минус 18 балкон был открыт», — рассказала Юлия Гримчак, соседка и волонтер, приносившая продукты Евгении Бесфамильной.

Когда полицейские вошли в квартиру, там все было покрыто слоем льда, пишет «Новая газета Европа». Евгения Бесфамильная была мертва. Юлия Гримчак особо отметила взаимовыручку и неравнодушное отношение соседей. «Если бы не наша общность, неизвестно, сколько бы еще баба Женя в том ледяном гробу лежала», — приводят ее слова журналисты.

Когда именно и от чего умерла Евгения Бесфамильная, точно неизвестно. По словам Юлии Гримчак, она последний раз видела бабу Женю в начале января, еще до сильных морозов.

«Я, как обычно, бежала, спешила, а она смотрела мне вслед. Баба Женя ничего не сказала, не спросила про еду. Но я спиной чувствовала этот взгляд. Не знаю, как объяснить. Он был какой-то особенный, этот взгляд. Как будто она говорила: „Ладно, все, вы остаетесь, а я пошла“. Я еще подумала: да ладно, баба Женя, куда вам прощаться, еще поживем, еще победим. А она, выходит, прощалась», — вспоминает она.

Еще о происходящем в Киеве

В Киеве темно и холодно. И лучше пока не становится Россия продолжает бить по украинской столице. Около 3000 (!) домов остаются без тепла

Еще о происходящем в Киеве

В Киеве темно и холодно. И лучше пока не становится Россия продолжает бить по украинской столице. Около 3000 (!) домов остаются без тепла