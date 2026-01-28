Евгения Бесфамильная пережила холокост — но не войну России с Украиной Ее тело нашли в замерзшей квартире в Киеве, где не было отопления. «Баба Женя в ледяном гробу лежала»
Обновление. Информация о жительнице Киева, «якобы замерзшей в собственной квартире, не соответствует действительности», заявили власти города. Со ссылкой на заключение медицинской экспертизы чиновники сообщили, что причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Имя умершей в мэрии не назвали. Вероятно, речь идет о Евгении Бесфамильной.
В одном из домов в Киеве, оставшемся без отопления из-за российских ударов, нашли тело пожилой женщины — Евгении Бесфамильной. Она, как пишет «Новая газета Европа», пережила холокост и выросла в детдоме, где ей и дали фамилию. «То есть ниоткуда, без корней, без родных, только с национальностью и родным языком идиш», — говорится в статье.
Евгении Бесфамильной было больше 80 лет. Ее точный возраст в статье не указан. Родственников у нее не было. Ее регулярно навещали волонтеры, они приносили продукты.
13 января — через несколько дней после того, как тысячи домов в Киеве остались без отопления после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в доме на Подоле, где жила Евгения Бесфамильная, начался потоп. Вода лилась из ее квартиры.
«Полиция не хотела вскрывать дверь: мол, вы же сами говорите, она часто дверь не открывает. Но мы настояли. Просто вышли все на улицу, начали требовать. На улице минус 18, дом затапливает, у нас в доме дети и старики лежачие. Если сейчас все замерзнет, мы всем домом просто ляжем. Мы фактически заставили полицию открыть дверь. Они вошли через балкон: да, в минус 18 балкон был открыт», — рассказала Юлия Гримчак, соседка и волонтер, приносившая продукты Евгении Бесфамильной.
Когда полицейские вошли в квартиру, там все было покрыто слоем льда, пишет «Новая газета Европа». Евгения Бесфамильная была мертва. Юлия Гримчак особо отметила взаимовыручку и неравнодушное отношение соседей. «Если бы не наша общность, неизвестно, сколько бы еще баба Женя в том ледяном гробу лежала», — приводят ее слова журналисты.
Когда именно и от чего умерла Евгения Бесфамильная, точно неизвестно. По словам Юлии Гримчак, она последний раз видела бабу Женю в начале января, еще до сильных морозов.
«Я, как обычно, бежала, спешила, а она смотрела мне вслед. Баба Женя ничего не сказала, не спросила про еду. Но я спиной чувствовала этот взгляд. Не знаю, как объяснить. Он был какой-то особенный, этот взгляд. Как будто она говорила: „Ладно, все, вы остаетесь, а я пошла“. Я еще подумала: да ладно, баба Женя, куда вам прощаться, еще поживем, еще победим. А она, выходит, прощалась», — вспоминает она.