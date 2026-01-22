В Киеве около трех тысяч домов остаются без тепла. В городе продолжают действовать экстренные отключения света Нагрузка на энергосистему снизится, если наступит потепление и не будет новых российских ударов

Ситуация с отоплением в Киеве продолжает оставаться сложной после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Одной из самых масштабных стала атака в ночь на 9 января, после которой в столице Украины без тепла и света остались почти шесть тысяч многоэтажных домов. Экстренные службы начали постепенно восстанавливать энергоснабжение, но мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей по возможности временно выехать за город, «где есть альтернативные источники питания и тепла».

В ночь на 20 января Россия вновь атаковала Киев, в результате чего без тепла снова остались 5635 многоэтажек. В большинство из них (почти 80%, по словам Кличко) только недавно вернули отопление. Кроме того, на левом берегу Киева начались перебои со светом и водой.

Читайте также

В Киеве после российских ударов сотни многоэтажек остаются без тепла и света Мэр Виталий Кличко говорит, что такого еще не было за все четыре года большой войны. На улице мороз

Читайте также

В Киеве после российских ударов сотни многоэтажек остаются без тепла и света Мэр Виталий Кличко говорит, что такого еще не было за все четыре года большой войны. На улице мороз

Сложной ситуацию в столице признал и Владимир Зеленский. 21 января журналисты спросили президента Украины, поедет ли он на Всемирный экономический форум в Давос, где планировалась его встреча с Трампом. «Встречи — не главный сейчас приоритет. Безусловно я выбираю Украину в данном случае, а не экономический форум. Но все может измениться каждый час, потому что для меня и для украинцев важно закончить эту войну», — ответил Зеленский.

В этот же день Кличко сообщил, что вечером начнется подача тепла в дома, которые в результате обстрелов дважды оставались без отопления. На тот момент таких домов, по его словам, было 3260. Мэр предупредил, что понадобится ориентировочно двое суток, чтобы тепло дошло до зданий. Он также отчитался, что водоснабжение в столице было восстановлено в полном объеме.

22 января Кличко сообщил, что без тепла в городе остаются чуть менее трех тысяч многоэтажек — по его словам, коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, и в течение ночи удалось подать тепло в 227 домов.

Вместе с тем в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, небольшое потепление, которое ожидается в Украине в ближайшие дни, лишь немного снизит нагрузку на энергосистему и прибавит 1,5–2 часа света в сутки, но кардинально ситуацию не улучшит. Он добавил, что Киев сможет вернуться к отключению электроэнергии по графику через пять-семь дней — если за это время не будет новых российских атак.

«Пункты несокрушимости» на левом берегу Киева, 17 января 2026 года Svet Jacqueline / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Люди в палатке «пункта несокрушимости» после российского обстрела в ночь на 20 января 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA Жители Киева в «пункте несокрушимости», 17 января 2026 года Maxim Marusenko / EPA / Scanpix / LETA

Жители Киева в своей квартире во время отключения электроэнергии, 13 января 2026 года Andrew Kravchenko / AFP / Scanpix / LETA Жители Киева в своей квартире во время отключения электроэнергии, 13 января 2026 года Andrew Kravchenko / AFP / Scanpix / LETA

Волонтер раздает горячую еду жителям Киева во время отключения электроэнергии, 21 января 2026 года Danylo Antoniuk / AP / Scanpix / LETA Школьник делает домашнее задание в железнодорожном вагоне, превращенном в пункт гуманитарной помощи, 21 января 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Очередь на остановке возле станции метро «Черниговская» в Киеве — транспорт ходит с перебоями из-за отключений электроэнергии, 20 января 2026 года Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Читайте также

Война Тысяча четыреста двадцать восьмой день. Из Киева уехали 600 тысяч человек. Из-за обстрелов там нет света и тепла

Читайте также

Война Тысяча четыреста двадцать восьмой день. Из Киева уехали 600 тысяч человек. Из-за обстрелов там нет света и тепла