Война Тысяча четыреста двадцать восьмой день. Из Киева уехали 600 тысяч человек. Из-за обстрелов там нет света и тепла

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Украина

Из Киева из-за отключений электроэнергии и отопления, которые вызваны атаками российских войск, с начала января выехали 600 тысяч человек. Такие данные в комментарии The Times привел мэр города Виталий Кличко.

В пресс-службе мэра «Украинской правде» позже пояснили, что это за данные: биллинг показывает, что сейчас в городе ночуют на 600 тысяч меньше абонентов, чем в декабре. Там отметили, что это может быть вызвано разными причинами.

«Отсюда цифра, которую озвучил мэр. Так, например, считали, сколько оставалось людей в городе в начале войны (800 тысяч было). Кто-то воспользовался советами, и кому было куда [уехать], уехали — за город, к друзьям. Плюс каникулы сейчас продлили. Также студенты на онлайн-обучении, и часть их разъехалась, кто не киевляне», — отметили в пресс-службе.

Российские войска с начала января несколько раз наносили массированные удары по объектам энергетики, водо- и теплоснабжения в Киеве. Первая из них произошла в ночь на 9 января: 500 тысяч человек остались без света, около шести тысяч многоэтажных домов (половина жилого фонда города) — без отопления. Тогда Кличко призвал всех киевлян по возможности покинуть город.

Подачу тепла большинству потребителей возобновили к 12 января, однако на следующий день произошла новая атака, которая усилила последствия первой, после чего в городе вновь ввели аварийные отключения электричества. В ночь на 20 января российские военные снова обстреляли Киев — половина города опять осталась без отопления.

Обстрелы Киева и вызванные ими отсутствие света и тепла привели к публичной конфронтации Кличко с президентом Украины Владимиром Зеленским. 14 января Зеленский раскритиковал власти Киева за отсутствие «достаточной интенсивности» в восстановлении коммуникаций, сравнив город с Харьковом, где, несмотря на постоянные атаки, таких сложностей не наблюдается.

В правительстве Украины полагают, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению защиты ТЭЦ и объектов энергетики, а также не обеспечили достаточного количества мобильных генераторов и других резервных систем перед началом зимы. Сторонники Кличко, в свою очередь, указывают, что защита крупных генерирующих мощностей требует решений на государственном, а не региональном уровне.

Источники «РБК-Украина» во власти полагают, что Россия нанесением ударов по инфраструктуре рассчитывают превратить Киев в непригодный для жизни город.

«Главная и очевидная задача — чтобы замученные холодом и темнотой украинцы давили снизу на свою власть, чтобы та согласилась на серьезные уступки в ходе мирных переговоров, „лишь бы это все закончилось“. Эта задача пока точно не выполнена — несмотря на все трудности, никаких массовых капитулянтских настроений не наблюдается», — отмечает издание.

Мир

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завтра встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время визита Уиткоффа будет сопровождать зять президента США Джаред Кушнер.

По словам Уиткоффа, Москва сама попросила о встрече. «Я думаю, это важный шаг с их стороны», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры действительно состоятся. Каких-либо дополнительных комментариев он не дал.

В последний раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве 2 декабря. О планах американской делегации вновь посетить Москву на прошлой неделе писало агентство Bloomberg — по его данным, основной темой обсуждения должны стать гарантии безопасности, которые США и Европа готовы предоставить Украине после окончания войны.

Вчера Уиткофф встретился в Давосе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Оба они назвали переговоры «позитивными» и «конструктивными». По словам Дмитриева, «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Уиткофф едет в Москву в тот момент, когда переговоры Украины с США оказались под вопросом. Предполагалось, что в Давосе пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского — и будут подписаны соглашения о 800 миллиардах долларов инвестиций в послевоенную Украину, а также (при участии лидеров европейских стран) финализированы договоренности о гарантиях безопасности.

Однако на фоне конфликта США и ЕС вокруг Гренландии именно этот вопрос оказался в центре внимания, а война России с Украиной отошла на второй план. Зеленский заявил, что пока что не едет в Давос. Он объяснил, что должен быть в Киеве, чтобы координировать восстановление энергетики после российских атак.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Алчевск, Луганская область → Рига). С 2014 года мое отношение к русским и всему русскому менялось неоднократно. До полномасштабного вторжения я об этом даже не задумывался — я был тогда еще подростком, который всю жизнь жил в русскоязычном обществе. Несмотря на то, что из-за войны наша семья разрушилась (отец поддержал террористов, и с 2014 года я с ним не общался), в Харькове, который стал для нас новым домом, дома и вокруг меня все продолжали говорить по-русски, потреблять русскоязычный контент и в целом ощущать себя «славянскими» людьми, без яркой национальной идентичности. Поначалу 24 февраля 2022 года мало что в этом изменило: я был искренне уверен, что не все русские виноваты в войне, что есть и хорошие люди. И мама так говорила, несмотря на то, что в первые дни от бомбардировок погибла моя бабушка, ее мама.

Потом, уже уехав из Украины в Латвию, мы внезапно оказались в «русском мире» Риги, где очень многие называли нас нахлебниками, обвиняли в фашизме и в лицо говорили, что лично я (в 2022-м мне было 16, лол) виноват в войне, и нечего было на лезть. Это меня сильно озлобило, я сознательно отказался от русского языка. Удалил все русскоязычные подписки, говорил дома только на мове (что сильно злило маму, которая по-украински говорит плохо), даже русскую клавиатуру с телефона убрал. И так длилось довольно долго.

Только в прошлом году это начало меняться. Внезапно для себя я осознал, что русские — это такие же жертвы войны. Их города не разрушены, но разрушены их головы. Они одурманены пропагандой, и в этом вина путина и других чиновников, но точно не всех россиян. И обижаться за это на русский язык и культуру — точно глупо.

Эта бойня нас расчеловечила, мы друг в друге видим только врагов. Чиновники — и украинские, и российские — делают все, чтобы этот трэш продолжался, а они на этом только наживались. Я очень надеюсь, что когда война прекратится, мы вновь увидим перед собой людей — пусть и с другим цветом паспорта.

