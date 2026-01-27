Миграционная полиция США поедет в Италию охранять американскую делегацию на Олимпиаде В Италии заявили, что не рады агентам. Власти успокаивают: это не «прибытие эсэсовцев»

Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) обеспечат охрану и безопасность представителей Соединенных Штатов на Олимпиаде в Италии, сообщает AFP, ссылаясь на заявление ведомства. XXV Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских областях Венето и Ломбардия с 6 по 22 февраля.

На Игры отправятся сотрудники подразделения миграционной полиции — Службы расследований национальной безопасности (Homeland Security Investigations, HSI), заявили в ICE. Они будут «оказывать поддержку» службе безопасности Госдепартамента США и итальянским властям в «снижении рисков», связанных с транснациональными преступными организациями.

При этом «все операции по обеспечению безопасности остаются под контролем Италии», добавили в ICE. Там отдельно подчеркнули, что сотрудники ведомства не будут задействованы в мероприятиях по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства в Италии.

Бывший американский чиновник рассказал Reuters, что сотрудники HSI в прошлом работали на крупных спортивных мероприятиях как в США, так и за рубежом, включая Олимпиады. Их привлекали в рамках международных партнерских программ по борьбе с торговлей людьми и наркотиками.

Однако несмотря на заявления о том, что в работе сотрудников подразделения ICE на Олимпиаде нет ничего необычного, итальянских политиков возмутило решение направить агентов ведомства к ним в страну.

Это произошло на фоне критики Иммиграционной и таможенной службы США как в самой стране, так и за ее пределами из-за ужесточения миграционной политики и массовых депортаций. Нередко критики администрации президента США Дональда Трампа из-за методов работы ICE сравнивали ее с гестапо — тайной полицией нацистской Германии. За последний месяц сотрудники ICE во время рейдов в Миннеаполисе застрелили двух человек: 37-летних Рене Гуд и Алекса Претти. Эти убийства вызвали массовые протесты в США.

Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что агентам ICE «не будут рады» в городе. Евродепутат Алессандро Зан (левоцентристская Демократическая партия Италии) заявил, что в Италии не хотят видеть «тех, кто попирает права человека и действует вне рамок демократического контроля». В центристской партии «Италия Вива» сказали, что агенты ICE не разделяют итальянские ценности и им следует запретить въезд в страну.

В свою очередь, глава МИД Италии Антонио Таяни призвал политиков к взвешенной реакции. «Речь не идет о сотрудниках ICE, которые были на улицах Миннеаполиса. Это (визит агентов миграционной полиции США) не то же самое, что прибытие эсэсовцев», — заявил он.

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана предположил, что роль сотрудников американского ведомства ограничится лишь наблюдением за безопасностью вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Они, как ожидается, будут участвовать в церемонии открытии Игр 6 февраля.

