Президент Молдовы Майя Санду сказала, что проголосовала бы за объединение с Румынией (хотя большинство граждан это не поддерживают) Оппозиция обвинила ее в госизмене

The Rest Is Politics: Leading / Youtube

Президент Молдовы Майя Санду дала интервью британскому подкасту The Rest Is Politics. Оно вышло 11 января. В самом начале интервью, отвечая на вопрос о развитии идентичности Молдовы в постсоветский период, Санду сказала:

Борьба в конце 1980-х и начале 1990-х была по вопросу о национальных ценностях. Я родилась в деревне и поэтому дома и в школе говорила по-румынски. Но в Кишиневе и во многих других местах людям было трудно говорить на родном языке, потому что была очень агрессивная пропаганда — и не только пропаганда — за замену родного румынского языка русским.

В конце восьмидесятых, когда режим был уже не так силен, как раньше, у нас появилось национальное движение, которое привело нас к независимости. И были дискуссии о воссоединении с Румынией — ведь Молдова раньше была частью Румынии. Мы не знаем, сколько людей поддержало бы объединение с Румынией, потому что не было референдума. Но судя по тому, сколько людей присоединилось к движению, выходило на площадь, тогда была поддержка идеи объединения с Румынией.

На уточняющий вопрос ведущего: «А вы ее поддерживаете?» — Санду ответила:

Если бы был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. […] Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране как Молдова становится все сложнее сохраниться как демократическому государству, как суверенному государству, все сложнее сопротивляться России.

Но как президент Молдовы я понимаю, глядя на опросы, что сегодня нет большинства, поддерживающего объединение Молдовы и Румынии. Есть большинство, которое поддерживает присоединение к ЕС, — и мы к этому стремимся. Это более реалистичная цель и это помогает нам выжить и остаться демократией.

Молдова, находившаяся в составе Российской империи на протяжении почти всего XIX века как Бессарабская губерния, провозгласила независимость в 1918 году — и сразу присоединилась к Румынии. СССР, который, как и многие другие страны, не признал суверенитет Румынии над Молдовой, в 1940 году добился от Бухареста обратной уступки территории, угрожая военным вторжением. Политический спор о том, следует ли считать молдаван особым этносом или частью румынского народа (и в частности, считать ли молдавский особым языком, диалектом румынского или просто румынским под другим названием), шел и в XIX, и в XX веке — и продолжается до сих пор.

В 2024 году Санду, имеющая, помимо молдавского, румынское гражданство, с трудом добилась переизбрания в президенты Молдовы на второй срок. Тогда же состоялся референдум о включении в конституцию страны положения о стремлении в Евросоюз. Санду призывала голосовать за поправку — и этот вариант победил с результатом 50,4%. Причем как на президентских выборах, так и на референдуме победу Санду обеспечила молдавская диаспора: внутри страны с небольшим отрывом лидировали сторонники отказа от евроинтеграции и пророссийский кандидат в президенты Александр Стояногло.

В молдавском парламенте после выборов 2025 года партия Санду «Действие и солидарность» занимает 55 из 101 места, еще шесть мест принадлежит партии «Демократия — дома», выступающей за объединение с Румынией. Остальные 40 мест поделены между партиями, которые выступают против евроинтеграции и считаются в той или иной степени пророссийскими.

Регулярные опросы общественного мнения показывают, что идея объединения с Румынией пользуется стабильной поддержкой примерно трети граждан Молдовы. Молдавский политолог Виталий Андриевский в комментарии Deutsche Welle отметил: «Если бы российская армия вышла на границы Молдовы, то за объединение с Румынией просто из инстинкта выживания высказались бы и более 70% молдаван».

Две крупнейшие оппозиционные партии — коммунисты и социалисты — в ответ на высказывание Санду в интервью The Rest Is Politics выступили с заявлениями, что президент должна уйти в отставку. Они обвиняют Санду в государственной измене и стремлении к ликвидации молдавской государственности. Сама Санду и ее однопартийцы на эти обвинения никак не отреагировали.

Заявление Санду приветствовали многие румынские политики, включая главу комитета сената Румынии по внешней политике Титуса Корлэцяна и заместителя председателя парламентского комитета по внешней политике Алину Горгиу. Однако почти все они подчеркнули, что объединение станет гораздо более вероятным, когда Молдова присоединится к Евросоюзу, в котором Румыния состоит с 2007 года.

Читайте также

«С теми, кто начинает войны, нельзя иметь хорошие отношения» Президент Молдовы Майя Санду дала интервью Юрию Дудю. Это первое интервью главы государства в истории шоу «вДудь»

Читайте также

«С теми, кто начинает войны, нельзя иметь хорошие отношения» Президент Молдовы Майя Санду дала интервью Юрию Дудю. Это первое интервью главы государства в истории шоу «вДудь»

«Медуза»