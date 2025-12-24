Дмитрий Козак, который до сентября 2025 года занимал пост замглавы администрации президента России (АП), никогда не высказывался публично о войне в Украине. Однако, по данным источников западных СМИ, еще в 2022 году он пытался убедить Путина заключить мирное соглашение. Незадолго до отставки Козака газета The New York Times опубликовала большой материал, в котором его называли «единственным явным противником войны» в Кремле. Что сейчас делает Козак и где он находится — неизвестно. Однако после его увольнения появилось уже как минимум два материала, в которых его описывают как последовательного противника войны и сторонника либерализации в России. Источники NYT рассказали, как Козак еще в начале войны заявил Путину, что «готов к расстрелу или аресту» за свой отказ подчиниться его приказу, а РБК спустя несколько дней опубликовал план либеральных реформ, который Козак предложил реализовать во время работы в Кремле. Рассказываем, что известно о позиции Козака и о том, чем он занимается после отставки. Это все исключительно со ссылкой на источники — и это пока никак нельзя подтвердить.

Дмитрий Козак — один из самых давних и близких соратников Владимира Путина. Их совместная работа началась еще в 1990-х годах в мэрии Петербурга, а когда Путин стал премьер-министром в 1999 году, он назначил Козака руководителем своей администрации. Впоследствии Козак менял должности, но оставался рядом с российским президентом и занимался важными проектами — в частности, руководил подготовкой к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

До начала большой войны России с Украиной в 2022 году Козак курировал вопросы Донбасса и подконтрольных России украинских территорий — в том числе вел переговоры с представителями Украины на фоне стягивания российских войск в регион. На заседании Совбеза о признании ДНР и ЛНР, которое прошло в Кремле 21 февраля 2022 года, Путин попросил Козака рассказать, «как идет переговорный процесс по Минским соглашениям», но когда Козак решил затронуть вопрос, надо ли аннексировать ДНР и ЛНР, президент прервал его. Через три дня Россия начала вторжение в Украину, а Козак почти сразу после этого, как стало известно позже из публикации Reuters, попытался убедить Путина заключить мир. По словам источников агентства, он сказал Путину, что согласовал с Киевом договор, который мог бы привести к окончанию военных действий, но президент это предложение отклонил.

В последовавшие за этим три года Козак, тем не менее, оставался в администрации президента. Публично он своего мнения о войне с Украиной не высказывал, однако в августе 2025-го вышел большой материал The New York Times, где Козак был назван единственным высокопоставленным чиновником из ближайшего окружения Путина, который открыто высказывается против войны. Журналисты со ссылкой на несколько источников писали, что в 2025 году Козак вновь предложил Путину прекратить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры — а также выдвинул план проведения в России внутренних реформ, включая создание независимой судебной системы.

Вот эта публикация The New York Times

По информации собеседников The New York Times, хотя предложение Козака о начале переговоров и не прошло, он «сохранил определенный доступ» в близкий круг Путина — источники газеты объясняли это «личной преданностью президента своим давним соратникам». Комментариев самого Козака в статье не было. Публично он по поводу этого материала также не высказывался — а спустя месяц подал в отставку с поста замглавы АП. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Козак решил уйти по собственному желанию. 18 сентября Путин подписал указ о его отставке.

После этого Козак продолжал хранить молчание — во всяком случае, публично. Однако в разных СМИ начали появляться подробности, касающиеся его увольнения и его позиции в отношении войны.

В конце ноября издание «Агентство» со ссылкой на источники, знакомые с Козаком, сообщало, что тот перед своей отставкой написал Путину личное письмо, в котором критически высказался о войне с Украиной. Один из собеседников «Агентства» говорил, что Козак писал о российском вторжении в Украину «в очень жестких выражениях» — однако цитат не приводил.

18 декабря серия публикаций о Козаке продолжилась еще одним материалом The New York Times, в котором со ссылкой на три источника рассказывается, как на второй день войны бывший замглавы АП отказался подчиниться приказу Путина потребовать от Украины капитуляции. По словам собеседников NYT, вечером 25 февраля Козак докладывал Путину о ситуации в Украине по закрытой линии связи. Во время этого разговора российский президент раскритиковал Козака за превышение полномочий при обсуждении вопроса о принадлежности территорий и велел передать Киеву, что Россия будет вести переговоры только при условии капитуляции Украины. Козак ответил, что не может вести переговоры, не понимая целей вторжения, а когда разговор перешел на повышенные тона, заявил Путину, что «готов к аресту или расстрелу» за свой отказ.

В этом же материале вновь говорилось о реформах, которые, по данным источников NYT, были частью проекта по улучшению инвестиционного климата в России — вместе с предложением о начале переговоров с Украиной. Однако никаких деталей газета не приводила, отмечая только, что несколько доверенных лиц, видевших записку Козака с его планами, «были потрясены» ее содержанием, поскольку в ней предлагалось остановить войну, вступить в переговоры с Украиной и провести либеральные внутренние реформы.

Подробнее о планах Козака вскоре рассказал РБК. В материале, опубликованном 24 декабря, издание, ссылаясь на документ и два источника, пишет, что Козак предложил провести экономическую, судебную и правоохранительную реформы, а также — амнистию всех осужденных за ненасильственные преступления и за преступления, совершенные по неосторожности или с превышением пределов необходимой обороны.

По данным РБК, в «плане Козака» говорится, что Россия стоит перед «рядом глобальных и внутренних вызовов», ответом на которые может стать «значительно обновленная и привлекательная» демократическая модель развития страны. Реформы Козака предусматривают повышение независимости судебной системы (с серьезной ответственностью за вмешательство в работу судей), «деполитизацию» работы спецслужб и правоохранительных органов и масштабную декриминализацию экономических преступлений.

В Кремле заявили, что не знают о подготовке Козаком реформ до его отставки. «Не располагаю такой информацией», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК.

Источники NYT говорят, что Козак после отставки «не лишился работы» и даже сохранил свой кабинет в администрации президента. По их данным, Козак неоднократно ездил в Израиль на лечение, а также в Турцию и ОАЭ, что, как пишет газета, «свидетельствует о сохраняющемся доверии Путина», который сильно ограничил поездки чиновников за границу во время войны. О том, что Козак после отставки стал часто бывать за границей, также писало «Агентство» со ссылкой на источники — но по словам собеседника издания, после лечения в Израиле бывший замглавы АП возвращается в Россию.

Писатель и журналист Михаил Зыгарь говорит, что «не слышал от своих источников таких геройских историй, как описано в NYT». Он отмечает, что многие его собеседники называли Козака «смелым и независимым» человеком, который «умеет держать себя перед Путиным» — и рассказывали в подтверждение этого, что Козак «даже курит» в присутствии президента, хотя тот очень бережет свое здоровье. Однако по мнению Зыгаря, между тем, чтобы закурить, и тем, чтобы предложить себя расстрелять или арестовать, «есть некоторая дистанция», и это «не в российских аппаратных традициях».

