Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, ушедший в отставку 18 сентября, хотел получить должность уполномоченного по защите прав предпринимателей, однако Владимир Путин не поддержал эту идею. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на источники.

По данным издания, Козак предлагал Путину реформировать институт бизнес-омбудсмена и добавить ему полномочий для более эффективной защиты бизнеса «в контексте самого масштабного передела собственности с 90-х годов и репрессий против неугодных бизнесменов».

В таком случае на новой должности Козак бы противостоял силовикам, инициирующим передел собственности. Однако Путин, пишет Faridaily, предложение Козака отклонил, и тот написал заявление об отставке.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей был создан в 2012 году. На эту должность был назначен Борис Титов. С 2022 года, когда у Титова истекли два пятилетних срока, пост остается вакантным.

Дмитрий Козак был одним из наиболее давних соратников Путина, они работали вместе еще с середины 1990-х годов. В последние пять лет Козак был заместителем главы администрации президента, до этого он два десятилетия работал на других должностях, в том числе 12 лет был вице-премьером.

Козак считался единственным человеком в ближайшем окружении Путина, который выступал против войны.

