Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и госсекретарь Марко Рубио на встрече с украинскими переговорщиками. Флорида, 30 ноября 2025 года Chandan Khanna / AFP / Scanpix / LETA

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио соперничают за роль ведущего переговорщика от Вашингтона, в том числе в процессе завершения российско-украинской войны, утверждает NBC News. На сайте телеканала вышла статья о расколе и разногласиях, которые возникли между конкурирующими чиновниками администрации Дональда Трампа. Она основана на беседах с десятком действующих и бывших американских и европейских чиновников.

По словам собеседников NBC, в президентских администрациях часто формируются конкурирующие фракции и происходит борьба за власть. Однако, отмечают они, крайне необычно, когда госсекретарь уходит на вторые роли, уступая место новичку в дипломатии в решении одной из самых сложных внешнеполитических задач. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство, говорят источники.

И если Трамп уверен, что Уиткофф «отличный специалист по сделкам», то критики в конгрессе, Европе и даже внутри администрации президента считают его дилетантом в дипломатии, который «слишком охотно принимает утверждения России за чистую монету». «Он — подарок русским», — заявил представитель конгресса на условиях анонимности.

Американские чиновники не раз наблюдали, как Уиткофф, по их словам, пытается обойти Рубио, в том числе в вопросе переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Они приводят несколько ранее неизвестных случаев, когда советник Трампа без ведома Рубио организовывал международные встречи, где обсуждалась тема мирных переговоров.

Так, в апреле 2025 года госсекретарь должен был лететь в Париж на переговоры по Украине. Перед отъездом команда Рубио узнала, что Уиткофф организовал личную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рубио попросил разрешения присоединиться к этим переговорам, на что французская сторона предложила заручиться согласием Уиткоффа.

Как отмечает NBC, это стало «унизительным поворотом событий» для госсекретаря, помощники которого долго пытались связаться со спецпосланником. В итоге Рубио нашел Уиткоффа, и тот разрешил ему присоединиться ко встрече с Макроном, рассказали собеседники телеканала. Согласно публичному расписанию Рубио, в итоге он провел встречу с президентом Франции один на один во время той поездки.

В ноябре у главы Госдепа были запланированы переговоры с украинскими чиновниками в Швейцарии. Однако Уиткофф отправился в Женеву раньше, не предупредив об этом представителей ведомства. Этот поступок спецпосланника сочли попыткой опередить Рубио и вести переговоры с Украиной так, как решит он сам — без координации с коллегой по Белому дому. По словам собеседников телеканала, Рубио все же добрался до Женевы, не допустив, чтобы встреча прошла без его участия.

Еще один похожий эпизод произошел через несколько дней после встречи в Швейцарии. Уиткофф организовал переговоры с украинской стороной во Флориде, но Рубио узнал о них от украинских переговорщиков. «Совершенно очевидно, что Рубио отстранили от этого дела. Именно он должен был бы руководить всем этим», — отметил высокопоставленный чиновник администрации в комментарии NBC.

Телеканал считает, что главная причина разногласий между Уиткоффом и Рубио в том, что у спецпосланника и главы Госдепа резко различаются взгляды на то, как закончить войну и стоит ли Вашингтону верить обещаниям Москвы.

Уиткофф стремится исполнить указания Трампа, с которым давно дружит, и как можно быстрее заключить сделку. Он настаивал на плане, который предполагает, что Украина должна пойти на уступки, в том числе территориальные, утверждает телеканал. Рубио и некоторые другие чиновники администрации, в свою очередь, выступают за усиление экономического и военного давления на Россию в попытках заставить Владимира Путина пойти на уступки. Эту же точку зрения разделяют европейские союзники США.

Публично в Госдепе отрицают раскол между чиновниками. «Между ними нет и никогда не было разногласий. У министра Рубио и специального посланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, они дружат. Оба полностью разделяют цели президента и каждый из них реализует видение Трампа о том, как положить конец войне и достичь мира в полном сотрудничестве», — заявил NBC представитель ведомства Томми Пиготт.

Сам Рубио на пресс-конференции 19 декабря говорил, что представители американской стороны на мирных переговорах действуют в условиях жесткой координации. При это госсекретарь назвал Уиткоффа «феноменальным, талантливым и очень умным человеком», которому «не платят за эту работу».

Другие претензии представителей Госдепартамента к Уиткоффу связаны с тем, что он, как считается, халатно относится к вопросам безопасности и конфиденциальности, в том числе во время поездок в Россию. Например, пользуется незащищенными средствами связи.

По словам источников NBC, сотрудники Госдепа с самого начала работы Уиткоффа в администрации Трампа конфликтовали с ним по вопросу обеспечения безопасной связи на его частном самолете и охраны лайнера. Некоторые собеседники вообще поставили под сомнение решение спецпосланника использовать собственный самолет в зарубежных командировках, а не правительственный воздушный флот.

В мае Госдеп инициировал проверку, после которой Уиткоффа обеспечили дополнительной охраной и защищенной системой мобильной связи в его самолете. Несмотря на усиление мер безопасности, у чиновников все равно есть опасения, что Уиткофф не всегда использует безопасную правительственную систему связи.

Эти опасения усилились после утечки расшифровки разговора спецпосланника и помощника президента РФ Юрия Ушакова. Стенограмму их разговора опубликовало агентство Bloomberg, не уточнив источник утечки. Ушаков комментируя публикацию, среди прочего заявил, что иногда общается с Уиткоффом через WhatsApp.

Спецпосланник Трампа не стал отвечать на вопросы телеканала, перенаправив журналистов в Белый дом. Там заявили, что Уиткофф соблюдает все меры безопасности, а на борту его самолета с самого начала была защищенная связь.

Кроме того, утверждает NBC, Рубио пришлось гасить разгорающийся дипломатический скандал, последовавший за утечкой первого варианта мирного плана США из 28 пунктов. Эту версию сочли пророссийской. Как сообщалось, при подготовке плана представители США, в частности, Уиткофф, которого называли «архитектором» соглашения, консультировались с представителями РФ.

С тех пор план изменили в ходе переговоров с представителями Украины. Работа над соглашением продолжается. Так, в минувшие выходные делегация США встречалась с украинскими чиновникам в Майами. Вашингтон, среди прочих, представлял Уиткофф. Об участии Рубио не сообщалось.

