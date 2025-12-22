У патриарха Кирилла есть «тайная гражданская жена», утверждает «Проект» Она рядом с ним вот уже больше 50 лет (и она владеет его имуществом). Раньше ее считали его троюродной сестрой

Лидия Леонова «Проект»

Главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев) более 50 лет сопровождает «тайная гражданская жена» Лидия Леонова, утверждает издание «Проект». Эта женщина, по данным журналистов, живет в квартире патриарха, владеет имуществом, которое связывают с ним, и даже участвует в судебных спорах из-за недвижимости главы РПЦ, а также сопровождает его в поездках. Ранее Леонову называли «троюродной сестрой» патриарха Кирилла. «Проект» считает, что она «выполняет функции, которые обычно выполняют гражданские жены», хотя такие отношения запрещены православными канонами. Вот главное из расследования «Проекта».

Впервые Лидию Леонову как человека из окружения патриарха Кирилла упомянули в 2012 году. Тогда разразился скандал вокруг квартиры главы РПЦ в элитном московском «Доме на набережной» по адресу Серафимовича, 2. Этот дом находится прямо напротив храма Христа Спасителя. Сосед патриарха снизу — бывший министр здравоохранения Юрий Шевченко, впоследствии ставший священником, — начал ремонт, в результате чего строительная пыль попала в квартиру Кирилла. На Шевченко подали в суд из-за причиненного ущерба патриаршему имуществу, но с иском обратился не сам патриарх, а Лидия Леонова.

Именно тогда журналисты впервые узнали о квартире главы РПЦ, а также о том, что вместе с патриархом в ней живет Леонова. В итоге суд встал на сторону Леоновой, взыскав с Шевченко почти 20 миллионов рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры бывшего министра. Тот пытался обжаловать решение, но его иски оставили без рассмотрения.

Как отмечают расследователи, каноническое право запрещает патриарху вступать в брак. Поэтому сразу после скандала с квартирой, утверждает «Проект», пропагандист Владимир Соловьев вбросил версию о том, что Леонова — троюродная сестра главы РПЦ. Телеведущий заявил, что взял интервью у патриарха, однако его так никогда и не показали. По словам Соловьева, глава РПЦ якобы сказал ему, что квартиру в «Доме на набережной» получил в подарок от властей, сам в ней никогда не жил, но поселил там своих троюродных сестер — Леонову и еще одну женщину.

Однако биографии патриарха и Леоновой свидетельствуют, что они не родственники, отмечает «Проект». О Леоновой известно немного. Религиовед Александр Солдатов писал в журнале «Огонек» в 2004 году, что Лидия Михайловна Леонова — «дочь повара Ленинградского обкома КПСС», с которой Владимира Гундяева «связывали самые теплые отношения», а их история знакомства «ни в одну из его официальных биографий никогда не попадет».

По данным «Проекта», девичья фамилия «тайной гражданской жены» патриарха — Холодова. В 1970-х она вышла замуж за украинца Михаила Леонова. Этот брак, полагают журналисты, распался в первые же годы, но не был расторгнут. В 1980-х, когда Гундяева отправили служить в Смоленск, Леонова поехала за ним, а также жила с ним позже, в доме патриарха в Серебряном бору в Москве.

В свою очередь архимандрит Тихон (Затёкин) несколько лет назад с помощью сотрудников госархивов в своей книге «Исповедник веры Христовой иерей » собрал подробную информацию о семье патриарха вплоть до прадеда. Никого по фамилии Холодов патриарший биограф в публикации не упомянул. «Проекту» также не удалось найти родственников Гундяева с такой фамилией.

В качестве еще одного доказательства «Проект» приводит свидетельства из книги журналистки Ксении Лученко «Благими намерениями» о современной истории РПЦ. Как пишет Лученко, человек, часто бывавший в гостях у Гундяева, когда тот еще был митрополитом, рассказывал, что Леонова «была очень погружена в дела» священнослужителя: «Она знает, как чем в доме распоряжаться, она включена в его отношения с разными людьми, она следит, кому надо помочь, кому подарок отправить». Собеседник Лученко пришел к выводу, что «несколько наивно полагать, что это троюродная сестра».

Леонова путешествует с главой РПЦ за границу. Так, в 2019 году она сопровождала его во время поездки в Баку, где патриарх отмечал десятилетие интронизации.

Кроме того, на Леонову оформлена семейная компания с названием «Владолид». Как предполагают журналисты, оно образовано от имен Владимир и Лидия. Эта фирма занимается управлением собственной или арендованной недвижимостью. На нее оформлено 200-метровое коммерческое помещение в петербургском доходном доме 1874 года постройки на набережной Крюкова канала на углу Торгового моста. В этом же доме Леоновой принадлежит 121-метровая квартира, которую, как ранее сообщали расследователи, ей подарил давний знакомый патриарха Кирилла, бизнесмен Александр Димитриевич.

Собственник квартиры в «Доме на набережной» сейчас скрыт в данных Росреестра — так делают в случае с данными чиновников и их родственников. «Проект» утверждает, что эта недвижимость до сих пор оформлена на патриарха лично. При этом журналисты нашли в утечках следы проживания в этой квартире Леоновой. Например, в утечке базы данных жителей Москвы от 2022 года по адресу на Серафимовича, 2, прописан Гундяев, а контактным телефоном указан номер Леоновой.

На Леонову также оформлено другое имущество, приписываемое патриарху, в том числе автомобили: 15 лет назад это был Lexus RХ450Н, в 2013 году — BMW Х3, а в 2021 году в автопарке появился BMW X5.

Другая недвижимость патриарха Кирилла В 2020 году «Проект» выпустил расследование об имуществе, которое принадлежит главе РПЦ. По его данным, в собственности Владимира Гундяева (патриарха Кирилла) находятся три квартиры: 145-метровая квартира в «Доме на набережной» на улице Серафимовича в Москве («Проект» оценил ее в 70 миллионов рублей);

38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве (12 миллионов рублей);

83-метровая квартира на Большеохтинском проспекте в Петербурге (9 миллионов рублей). Лидии Леоновой, которая на тот момент считалась троюродной сестрой патриарха, утверждало издание, принадлежит четыре объекта недвижимости: 83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве (47 миллионов рублей);

300-метровый дом в поселке «Зеленая Роща — 1» в Одинцовском районе Московской области (10 миллионов рублей);

1/3 нежилого помещения в доме на набережной Крюкова канала в Петербурге площадью 200 квадратных метров (3 миллиона рублей);

121-метровая квартира на набережной Крюкова канала в Петербурге (42 миллиона рублей). Также журналисты выяснили, что в собственности еще одной «троюродной сестры» патриарха Елены Холодовой, ранее входившей в совет директоров банка , находятся: 63-метровая квартира на улице Расплетина в Москве (22 миллиона рублей);

63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге (10 миллионов рублей). В свою очередь, «Новая газета» писала в декабре 2019 года, что, по неподтвержденной информации, состояние патриарха оценивается в 4–8 миллиардов долларов. В собственности главы РПЦ, утверждала «Новая», находится шале под Цюрихом в Швейцарии, а также, предположительно, доли собственности в разных объектах недвижимости в Москве, Московской, Смоленской и Калининградской областях. Кроме того, патриарх Кирилл может распоряжаться более чем 20 резиденциями, которые принадлежат различным религиозным организациям РПЦ.

Как выяснили журналисты, у Леоновой действительно есть сестра — Елена Холодова. Ранее ее также называли троюродной сестрой Гундяева. В 2000-х Елена Холодова работала в частных банках, а затем стала заместителем председателя совета директоров и миноритарным акционером банка . «Проект» считает, что Холодова «была номиналом, державшим долю своей сестры и самого патриарха». Сейчас она пользуется вместе с Леоновой одной машиной, но, согласно данным утечек, никогда не жила в патриаршей недвижимости и не путешествовала с ним за границу.

Авторы расследования отмечают, что не могут утверждать, что Гундяева и Леонову связывали интимные отношения. Однако она, считает «Проект», подходит под критерии гражданской жены:

В случае со светскими чиновниками в рамках исследования «Отцы и деды» мы называли женщин, проживающих в квартирах чиновников и часто с ними путешествующих, но при этом не состоящих с ними в официальном браке, гражданскими женами. Леонова вполне соответствует этому определению: она живет везде, где живет патриарх, а также летает с ним чаще, чем кто-либо другой (единственное исключение — персональный врач патриарха, который сопровождает его во всех авиаперелетах), заведует его хозяйством. Светские чиновники имеют обыкновение записывать на гражданских жен еще и свое имущество вместе с бизнесом. Такую же роль всегда выполняла и Леонова.

