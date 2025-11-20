Книга Ксении Лученко «Благими намерениями: Русская православная церковь и власть» получила спецнаграду премии «Просветитель»

Книга журналистки Ксении Лученко «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина» получила спецнаграду премии «Просветитель» — «ПолитПросвет», сообщается в телеграм-канале проекта.

Книга вышла в издательстве «Эхо Книги» при поддержке проекта StraightForward. В своей работе Лученко описывает деградацию церкви в России.

«Самые захватывающие главы начинаются с путинской эпохи: очевидно, автор лучше всего знает материал этих лет, конкретных лиц, церковные сообщества, их социальные нормы и политические возможности — и демонстрирует, как церковь вновь подчинилась государству, словно в советские годы», — отмечала «Медуза» в короткой рецензии на книгу.

Лауреатами премии «Просветитель» в 2025 году также стали:

в категории «Естественные и точные науки» — книга Надежды Панковой «Про кабанов, бобров и выхухолей» («Albus corvus/Белая ворона»),

в категории «Гуманитарные науки» — книга Ярослава Шимова и Андрея Шарого «„За нацию и порядок!“ Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» («The Historical Expertise»).

Премии «Просветитель.Перевод», которые присуждают редакторам и переводчикам лучших научно-популярных книг, переведенных на русский язык, получили:

в категории «Естественные и точные науки» — книга Мэри Роуч «Шерсть дыбом: медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы» (перевод Галины Бородиной, издательство «Альпина нон-фикшн»),

в категории «Гуманитарные науки» — книга Джорджо Агамбена «Пиноккио. Философский анализ» (перевод Марины Козловой, издательский проект «Лед»).

Специального упоминания жюри спецнаграды «ПолитПросвет» также удостоилась работа Команды против пыток «Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в современной России».

рассказываем обо всех книгах, вошедших в шорт-лист премии «Просветитель» в этом году

Лучшие научно-популярные книги, вышедшие в этом году на русском языке. Версия премии «Просветитель» Рассказываем коротко о каждой — это готовый список для похода в книжный

