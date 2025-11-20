Книга Ксении Лученко «Благими намерениями: Русская православная церковь и власть» получила спецнаграду премии «Просветитель»
Книга журналистки Ксении Лученко «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина» получила спецнаграду премии «Просветитель» — «ПолитПросвет», сообщается в телеграм-канале проекта.
Книга вышла в издательстве «Эхо Книги» при поддержке проекта StraightForward. В своей работе Лученко описывает деградацию церкви в России.
«Самые захватывающие главы начинаются с путинской эпохи: очевидно, автор лучше всего знает материал этих лет, конкретных лиц, церковные сообщества, их социальные нормы и политические возможности — и демонстрирует, как церковь вновь подчинилась государству, словно в советские годы», — отмечала «Медуза» в короткой рецензии на книгу.
Лауреатами премии «Просветитель» в 2025 году также стали:
- в категории «Естественные и точные науки» — книга Надежды Панковой «Про кабанов, бобров и выхухолей» («Albus corvus/Белая ворона»),
- в категории «Гуманитарные науки» — книга Ярослава Шимова и Андрея Шарого «„За нацию и порядок!“ Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» («The Historical Expertise»).
Премии «Просветитель.Перевод», которые присуждают редакторам и переводчикам лучших научно-популярных книг, переведенных на русский язык, получили:
- в категории «Естественные и точные науки» — книга Мэри Роуч «Шерсть дыбом: медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы» (перевод Галины Бородиной, издательство «Альпина нон-фикшн»),
- в категории «Гуманитарные науки» — книга Джорджо Агамбена «Пиноккио. Философский анализ» (перевод Марины Козловой, издательский проект «Лед»).
Специального упоминания жюри спецнаграды «ПолитПросвет» также удостоилась работа Команды против пыток «Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в современной России».