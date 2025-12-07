Алекс Карп на форуме Hill and Valley в Капитолии. Вашингтон, 30 апреля 2025 года Kevin Dietsch / Getty Images

Генеральный директор и сооснователь Palantir Technologies Алекс Карп похвалил политику президента США Дональда Трампа и отверг обвинения в том, что Palantir — компания-разработчик программного обеспечения для анализа данных — содействует слежке властей за жителями страны. С такими заявлениями Карп выступил во время публичного интервью на конференции , которую ежегодно проводит The New York Times.

Наибольшее внимание привлекли заявления Карпа по миграционной политике президента США. После того, как в начале 2025 года Трамп вернулся в Белый дом, Palantir получил федеральные контракты на сотни миллионов долларов, в том числе на разработку программ для иммиграционной и таможенной полиции США. Доступ администрации Трампа к технологиям Palantir вызвал опасения, что они будут использоваться для массовой слежки за жителями США и мигрантами.

В интервью на конференции DealBook Алекс Карп поддержал политику Трампа в отношении мигрантов и национальной безопасности. «Мне важны два вопроса: иммиграция и восстановление сдерживающей силы Америки без колониалистских неоконсервативных подходов. В этих двух вопросах президент добился успеха», — заявил Карп. Он также назвал «глупыми» намеки на то, что Трамп — фашист.

Глава Palantir выступил в защиту своей компании, которую обвиняют в создании баз данных для слежки за жителями США. По его словам, программное обеспечение Palantir может обрабатывать данные от систем слежения, полученные законным путем, но сама компания не занимается их произвольным сбором. «Создаем ли мы базу данных, которая может быть использована для слежки? Нет», — заявил он в интервью. При этом бизнесмен добавил, что полностью поддерживает слежку за «противниками Америки». Карп также подчеркнул, что Palantir «высокоэтичен».

Глава компании и ранее выступал со спорными заявлениями. Как отмечает Gizmodo, он поддерживал применение насилия против «врагов», фактически оправдывал государственную слежку в контексте соперничества США и Китая в сфере развития искусственного интеллекта, а также говорил, что Palantir — «первая компания, которая всецело выступает против »

Однако в прошлом Алекс Карп называл себя «прогрессивным», он жертвовал деньги демократам и поддерживал бывшего вице-президента США Камалу Харрис на выборах президента. Во время первого срока Трампа он говорил, что не уважает его, и критиковал его риторику в отношении мигрантов. «У меня была редкая возможность встретиться с Трампом, от которой я отказался — то есть, это не для протокола, — но я, типа, не уважаю… вообще ничего не уважаю в этом парне», — заявил бизнесмен сотрудникам Palantir в 2015 году. Утекшее видео с этими высказываниями в 2017-м опубликовал Buzzfeed.

Когда на конференции DealBook главу Palantir спросили о смене его политической позиции, он ответил, что колебались политические партии, а не он. «Если бы демократы, моя бывшая или нынешняя партия, или как вам угодно, выдвинули кандидата, который был бы со мной согласен, даже в частном порядке, они бы победили», — сказал бизнесмен.

Palantir большую часть своей истории считался одним из самых загадочных IT-стартапов. В 2004 году компанию создал бизнесмен и инвестор Питер Тиль, стоявший у истоков платежного сервиса PayPal. Он хотел разработать инструмент, который дает правительственным органам и разведывательным службам возможность получать информацию, связанную с безопасностью.

На должность генерального директора Тиль выбрал своего сокурсника по Стэнфордской школе права Алекса Карпа. Название компании позаимствовали из «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина, где палантирами называются камни, позволяющие видеть прошлое и общаться на расстоянии. В 2020 году Palantir вышел на биржу.

Первым сторонним инвестором компании стал венчурный фонд In-Q-Tel — инвестиционное подразделение ЦРУ, а первыми заказчиками — американские военные и разведка, а также крупные компании. Разработки Palantir применяются для борьбы с финансовым мошенничеством, для выявления кампаний по кибершпионажу, поиска пропавших детей, борьбы с распространением инфекционных заболеваний и даже для таких необычных программ, как предиктивная охрана порядка — работы в этом направлении полицейское управление Нового Орлеана и Palantir проводили с 2012 года. По слухам, программы компании использовались для установления местонахождения Осамы бин Ладена.

В первый год российско-украинской войны The Washington Post рассказывала, что ВСУ и аналитики НАТО с помощью разработок Palantir следят за передвижениями войск РФ, прогнозируют действия противника и моделируют стратегии ведения боя.

Сотрудничество Palantir с государственными органами регулярно критикуют. Компанию обвиняли в слежке за американцами. В 2017 году из утечки стали известны подробности сотрудничества Palantir со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Выяснилось, что пограничники используют разработки IT-компании для поиска и депортации нелегальных мигрантов.

В очередной раз компания подверглась критике после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году. Вскоре Palantir получил федеральные контракты на разработку программ для иммиграционной и таможенной полиции США, в том числе на операционную систему Immigration OS для поддержки операций ICE. Система помогает идентифицировать мигрантов, управлять операциями по задержанию и принимать решения, кого выслать из страны в первую очередь.

Ни Palantir, ни ICE не раскрывают, сколько человек отслеживает Immigration OS, от каких ведомств она получает данные, предусмотрена ли защита от ошибок, утечек или злоупотреблений. При этом в компании говорят, что лишь предоставляют инструмент для работы, а не решают, кого преследовать, а кого нет.