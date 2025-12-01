Для подавления протестов грузинский спецназ, возможно, использовал отравляющее вещество времен Первой мировой войны К такому выводу пришли журналисты «Би-би-си». Власти Грузии угрожают судом авторам расследования

Полиция применяет водометы и другие спецсредства к участникам протестов перед зданием парламента Грузии. Тбилиси, 29 ноября 2024 года David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA

В 2024 году власти Грузии подавили против приостановки переговоров о вступлении в Европейский союз. Возможно, против демонстрантов применили бромбензилцианид, также известный как камит, — боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны. К такому выводу в своем расследовании пришли журналисты «Би-би-си».

Камит — вещество, которое французская армия применяла против немецких солдат на западном фронте во время Первой мировой. После войны это вещество использовали в США для подавления беспорядков. Однако в 1930-х камит вывели из обращения из-за опасений по поводу долгосрочных последствий применения этого вещества. Для разгона протестов стали использовать более безопасные вещества вроде слезоточивого газа, отмечает «Би-би-си».

Выводы расследователей основаны на беседах с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии, врачами и протестующими. Один из них — педиатр Константин Чахунашвили, который не раз участвовал в протестах в Грузии. Во время акций в ноябре — декабре 2024 года он попал под водометы. После этого, по словам врача, его кожа «горела» в течение нескольких дней, а «при попытке умыться становилось еще хуже».

Чахунашвили опросил около 350 других демонстрантов. Почти половина из них рассказали, что испытывали один или несколько побочных эффектов в течение более 30 дней. Среди симптомов — головная боль, усталость, кашель, одышка и рвота. Врач также обследовал 69 человек, выявив у них «значительно выше распространенность аномалий» в электрических сигналах сердца.

Исследование Чахунашвили отрецензировали эксперты, его приняли к публикации в журнале Toxicology Reports. Отчет врача подтверждает: в водометы, вероятно, добавляли некое химическое вещество. Журналисты, врачи и правозащитные организации в Грузии требовали от правительства установить, какое именно вещество использовалось, в том числе для лечения пострадавших, но в МВД отказались это сделать.

Как проходили протесты в Грузии в конце 2024 года. Фотографии

Как проходили протесты в Грузии в конце 2024 года. Фотографии

Журналисты издания поговорили с бывшим главой отдела вооружений департамента особых задач при МВД Грузии Лашой Шергелашвили. Он считает, что при разгоне протестующих в 2024-м использовали то же вещество, которое он тестировал в 2009-м. Названия этого соединения бывший сотрудник полиции не знает. При этом он отметил, что это вещество было гораздо сильнее обычного слезоточивого газа.

По словам Шергелашвили, действие этого вещества отличалось от всего, что он видел ранее. Ему было трудно дышать после того, как он постоял рядом с местом распыления, и он и 15-20 его коллег, которые участвовали в тестах вместе с ним, не смогли легко смыть его. После испытаний Шергелашвили рекомендовал не использовать это вещество, но его все равно добавляли в водометы как минимум до его увольнения в 2022 году.

Сейчас Шергелашвили живет в Украине. Он утверждает, что когда увидел репортажи с протестов 2024 года, то сразу же заподозрил, что демонстранты подвергались воздействию того самого химического вещества, которое он тестировал. Бывшие коллеги, с которыми он поддерживает связь, подтвердили это, заявил Шергелашвили.

В расследовании приводится еще одно доказательство того, что в водометах был камит. Журналисты получили копию инвентарного списка подразделений грузинского спецназа, датированного декабрем 2019 года. Они нашли в нем два неназванных химических вещества, обозначенных как «Химическая жидкость UN1710» и «Химический порошок UN3439».

Один из бывших полицейских подтвердил расследователям, что список похож на подлинный. Он также опознал два неназванных химических вещества как те, что, вероятно, добавлялись в водометы.

Как выяснили в «Би-би-си», UN1710 — это растворитель, который позволяет другим химическим соединениям растворяться в воде. Идентифицировать UN3439 оказалось сложнее, поскольку это общий код для ряда промышленных химических веществ, каждое из которых считается опасным. «Единственное из них, которое, как нам удалось установить, когда-либо использовалось для подавления массовых беспорядков, — бромбензилцианид. Он также известен как „камит“ и был разработан для использования в Первой мировой войне», — отмечают расследователи.

Выводы журналистов оценил Кристофер Холстиг — эксперт в области токсикологии и химического оружия. Изучив данные и свидетельства, собранные «Би-би-си», он подтвердил, что грузинский спецназ, вероятно, использовал камит при разгоне антиправительственных протестов в 2024 году. При этом он исключил вероятность того, что симптомы отравления у протестующих могли быть вызваны слезоточивым газом.

Эксперт предположил, что бромбензилцианид могли использовать, поскольку он выступает как сильное сдерживающее средство. «Он удерживает людей на расстоянии в течение длительного времени. Они не смогут избавиться от симптомов самостоятельно. Им придется обращаться в больницу. Им придется покинуть место протестов. Если использование этого вещества в самом деле возобновилось, это действительно чрезвычайно опасно», — заявил Холстиг.

Международное право разрешает полиции использовать химические средства для разгона беспорядков, если их использование соразмерно и они вызывают лишь краткосрочный эффект, пишет «Би-би-си». По мнению экспертов по вооружениям, с которыми поговорили журналисты, учитывая наличие более безопасных конвенциональных средств, устаревшее и более мощное вещество может быть классифицировано как химическое оружие.

Власти Грузии назвали выводы журналистов «совершенно поверхностными» и «абсурдными». Они заявили, что правоохранительные органы действовали «в рамках закона и конституции», реагируя на «незаконные действия жестоких преступников».

После выхода расследования правящая в стране партия «Грузинская мечта» заявила, что начнет процесс против «Би-би-си» в международных судах. Партия назвала «Би-би-си» «инструментом пропаганды глубинного государства», а выводы расследования — ложью и необоснованными обвинениями, которые построены на заявлениях «заинтересованных источников». «Грузинская мечта» также припомнила «Би-би-си» скандал с отредактированной речью президента США Дональда Трампа, из-за которого сменилось руководство корпорации.

Что это за скандал

«Би-би-си» обвинили в систематическом нарушении журналистских стандартов при освещении политики Трампа, войны в секторе Газа, расизма и прав ЛГБТК-людей Гендиректор корпорации Тим Дэйви ушел в отставку

«Би-би-си» обвинили в систематическом нарушении журналистских стандартов при освещении политики Трампа, войны в секторе Газа, расизма и прав ЛГБТК-людей Гендиректор корпорации Тим Дэйви ушел в отставку