«Би-би-си» извинилась перед Трампом за отредактированную речь, но отказалсь платить ему компенсацию

Британская вещательная корпорация («Би-би-си») принесла публичные извинения президенту США Дональду Трампу за то, что в программе Panorama отредактировали его речь. Соответствующее заявление опубликовано на сайте корпорации.

«Мы признаем, что наше редактирование непреднамеренно создало впечатление, что мы показывали одну непрерывную часть речи, а не отрывки из разных ее частей, и что это создало ошибочное впечатление, что президент Трамп сделал прямой призыв к насильственным действиям», — говорится в заявлении.

Этот выпуск программы, вышедший в 2024 году, сообщли в «Би-би-си», больше показывать не будут.

В Британской вещательной корпорации также напомнили, что из-за скандала с отредактированной речью подали в отставку генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

При этом Британская вещательная корпорация заявила, что не намерена выплачивать Трампу компенсацию.

«Хотя „Би-би-си“ искренне сожалеет о том, как был отредактирован видеосюжет, мы категорически не согласны с тем, что есть основания для иска о клевете», — заявили юристы, представляющие интересы корпорации.

«Би-би-си» в воскресенье, 9 ноября, получила письмо от юристов Трампа, в котором говорились, что президент США требует, чтобы вещательная корпорация больше никогда не показывать выпуск Panorama с отредактированной речью, принесла извинения и «надлежаще возместила причиненный ущерб». В случае, если требования не будут выполнены, юристы Трампа пригрозили подать к «Би-би-си» иск о возмещение ущерба в размере 1 миллиарда долларов. Юристы Трампа дали «Би-си-си» срок для ответа до вечера пятницы, 14 ноября.

Читайте также

«Би-би-си» обвинили в систематическом нарушении журналистских стандартов при освещении политики Трампа, войны в секторе Газа, расизма и прав ЛГБТК-людей Гендиректор корпорации Тим Дэйви ушел в отставку

Читайте также

«Би-би-си» обвинили в систематическом нарушении журналистских стандартов при освещении политики Трампа, войны в секторе Газа, расизма и прав ЛГБТК-людей Гендиректор корпорации Тим Дэйви ушел в отставку