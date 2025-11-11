«Би-Би-Си» обвинили в систематическом нарушении журналистских стандартов при освещении политики Трампа, войны в секторе Газа, расизма и прав ЛГБТК-людей Гендиректор корпорации Тим Дэйви ушел в отставку

Гендиректор «Би-Би-Си» Тим Дэйви Max Mumby / Indigo / Getty Images

Генеральный директор Британской вещательной корпорации («Би-Би-Си») Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс объявили, что уходят в отставку. В заявлении Дэйви говорится: «В целом „Би-Би-Си“ работает хорошо, но были совершены некоторые ошибки, и я как генеральный директор должен взять ответственность на себя».

Скандал, приведший к отставке Дэйви и Тернесс, начался около недели назад с серии публикаций в консервативной газете The Telegraph. Издание получило внутреннюю докладную записку Майкла Прескотта, который до июня 2025 года был независимым членом Комитета по редакционным правилам и стандартам «Би-Би-Си» (а прежде — политическим редактором The Sunday Times).

На 19 страницах Прескотт описал нарушения сотрудниками «Би-Би-Си» принципов журналистской беспристрастности при освещении чувствительных тем: президентства Дональда Трампа в США, проблем миграции, расизма и гендера, а также войны в секторе Газа. Как пишет Прескотт, все эти претензии он и его коллеги по комитету неоднократно доносили до руководства «Би-Би-Си», в том числе до Тима Дэйви и Деборы Тернесс, но те их игнорировали или оправдывали допущенные нарушения.

Докладная записка была адресована совету директоров «Би-Би-Си». В ней объяснялось, почему Прескотт уходит из комитета по стандартам.

По мнению Прескотта, существенное искажение информационной картины в «Би-Би-Си» происходит уже на уровне отбора новостей и их приоритизации. Так, в сентябре 2023 года приложение BBC News отправило пользователям 12 пуш-уведомлений об обвинениях в адрес комика Расселла Брэнда в сексуализированном насилии — и ни одного о миграционном кризисе в Великобритании (рекордное количество новоприбывших, рекордные расходы на их размещение и так далее).

В докладе Прескотта также утверждается, что отдел «Би-Би-Си», отвечающий за освещение тематики ЛГБТК+, фактически занимается цензурой: систематически блокирует материалы, не соответствующие его «активистской» позиции. С жалобами на это к Прескотту обращались трое сотрудников корпорации: ведущий, репортер и продюсер. «Би-Би-Си» подробно освещает бюрократические сложности, с которыми сталкиваются люди, желающие совершить гендерный переход, — и почти ничего не сообщает о медицинских рисках, связанных с этим процессом.

В целом, как считает Прескотт, «Би-Би-Си» преподносит концепцию гендерной идентичности как установленный факт, хотя она остается дискуссионной.

Также разгромной критике Прескотта подверглась арабская служба «Би-Би-Си». По его мнению, освещая войну в секторе Газа, она систематически принимала на веру заявления ХАМАС, «Хизбаллы» и других террористических организаций — в том числе о количестве жертв и о том, что Израиль якобы инсценировал обстрел города Мадждаль-Шамс на израильских Голанах, в результате которого погибли 12 человек (почти все — дети).

Вот несколько конкретных примеров нарушений журналистских стандартов в «Би-Би-Си», приведенных Прескоттом.

В октябре 2024 года, за неделю до выборов президента США, на «Би-Би-Си» вышел выпуск программы «Панорама». Прескотт счел его несбалансированным: он был всецело посвящен критике Дональда Трампа. Мало того, рассказывая о штурме Капитолия 6 января 2021 года, «Панорама» смонтировала фрагменты двух разных выступлений Трампа так, что складывалось впечатление, будто он прямо призывает собравшихся к беспорядкам и насилию.

«Би-Би-Си» много раз показывала в своих новостях фрагмент интервью Трампа, в котором он говорил о своей политической противнице Лиз Чейни: «Пусть она сама встанет с ружьем перед девятью стволами — посмотрим, как ей это понравится». Далее в интервью Трамп обличал политиков, которые, «сидя в Вашингтоне в теплых кабинетах», легко отправляют американцев на войну. Без этого контекста высказывание Трампа выглядело не как критика милитаризма, а как пожелание зла Лиз Чейни — и ведущие «Би-Би-Си» даже неоднократно приводили в эфире именно такую интерпретацию.

24 февраля 2024 года «Би-Би-Си» распространила материал о том, что в Великобритании жители районов с высоким процентом этнических меньшинств больше платят за автостраховку — даже при одинаковом уровне аварий и преступности. Иными словами, обвинила страховые кампании в системном расизме. Ревизия, которую провел Прескотт, показала, что в материале использовались устаревшие данные, а также было допущено когнитивное искажение: корреляция была выдана за каузацию (ничто в данных не указывало на то, что причиной разницы в ценах на страховку был этнический фактор).

13 августа 2023 года «Би-Би-Си» сообщила, что число работников из этнических меньшинств в «нестабильных формах занятости» выросло на 132% с 2011 года. Основанием было исследование Британского профсоюзного конгресса, который объявил это проявлением «структурного расизма». После ревизии выяснилось, что эти перемены могут объясняться просто увеличением доли меньшинств в рабочей силе вследствие миграции. Вновь корреляция была выдана за каузацию.

В день нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на английском сайте «Би-Би-Си» было опубликовано 19 материалов о захвате в заложники израильтян; на сайте BBC Arabic — ни одного.

Арабская служба «Би-Би-Си» в ходе войны в секторе Газа постоянно прибегала к услугам стрингеров (внештатных репортеров), которые публиковали в соцсетях явно антисемитские высказывания — например, называли израильтян «нелюдями», а тех, кто их убивает, «героями». Один такой стрингер появлялся в эфире 522 раза — но «Би-Би-Си» настаивает, что он не репортер, а лишь свидетель с места событий.

В новостях «Би-Би-Си» много раз звучало, что Международный суд ООН «признал вероятный геноцид» в Газе, хотя такого решения суд не принимал.

Еще один скандал с освещением «Би-Би-Си» войны в Газе

«Би-би-си» в феврале 2025 года выпустила фильм про сектор Газа. Его главный герой — 13-летний ребенок, сын функционера ХАМАС Журналисты скрыли этот факт. Теперь их обязали объяснить, как так получилось

Вслед за Прескоттом и The Telegraph многие правые политики, включая лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок, Найджела Хаддлстона, лидера партии Reform UK Найджела Фараджа и бывшего премьера Бориса Джонсона (Консервативная партия), стали обвинять «Би-Би-Си» в манипуляциях и политической предвзятости, отмечая, что корпорация утратила доверие общества.

В то же время ведущий BBC Radio 4 Дэвид Йелланд заявил, что отставка Тима Дэйви и Деборы Тернесс — это «переворот» в «Би-Би-Си», совершенный «людьми в совете директоров и рядом с советом директоров». Британские левые медиа называют даже организатора этого «переворота»: Робби Гибб, консерватор и борец с «воукизмом», которого Борис Джонсон в бытность премьером назначил членом совета директоров «Би-Би-Си». Якобы с его подачи Майкла Прескотта назначили в комитет по стандартам — именно для того, чтобы вызвать скандал.

Руководители «Би-Би-Си» — как подавшие в отставку, так и остающиеся на своих постах — единодушно признают, что «были допущены некоторые ошибки», но категорически отвергают обвинения в систематической предвзятости.

