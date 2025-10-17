Hoyo Films; BBC

Британский медиарегулятор Ofcom пришел к выводу, что корпорация «Би-би-си» допустила «серьезное нарушение» правил вещания при производстве и показе документального фильма «Газа: как выжить в зоне боевых действий».

В фильме, вышедшем в феврале 2025 года, рассказывается о жизни детей в Газе во время войны. Повествование ведется от лица 13-летнего Абдуллы аль-Язури. Позже стало известно, что его отец — заместитель министра сельского хозяйства в администрации, сформированной террористической группировкой ХАМАС.

В своем заявлении Ofcom указал, что в фильме не было сказано об этом факте — и тем самым у зрителей не было возможности объективно оценить достоверность сведений, изложенных в нем.

«Такое упущение — это серьезное нарушение, поскольку оно подрывает доверие между вещателем и аудиторией, особенно в случае общественного вещателя, которым является „Би-би-си“», — заявил Ofcom.

Ofcom обязал корпорацию в прайм-тайм рассказать о результатах расследования. «Би-би-си» признала допущенные нарушения, приняла решение Ofcom в полном объеме и обязалась выпустить соответствующее заявление, как только будут утверждены дата и его текст.

В феврале «Би-би-си» принесла извинения за «серьезные ошибки», допущенные при создании фильма, и удалила его с онлайн-платформы iPlayer.

«Би-би-си» была заказчиком фильма. Произвела его продюсерская компания Hoyo Films. Она признала, что ей было известно о должности отца ребенка, главного героя фильма. Но британской корпорации об этом ничего не сказали.

«Би-би-си» рассказала, что мать ребенка получила «небольшую сумму денег» (впоследствии ее уточнили — это 795 фунтов стерлингов плюс подержанный мобильный телефон и подарочная карта) за участие ее сына в фильме. Hoyo Films утверждает, что платежи не поступали членам ХАМАС или связанным с ними лицам — ни напрямую, ни в виде подарков или услуг.

Компания Hoyo Films заявила, что, несмотря на допущенные ошибки, фильм поднимал важную тему: «Мы считаем, что эта история остается значимой. Наши герои — простые люди, не имеющие никакого влияния на войну. Их голоса должны быть услышаны».

