«Би-би-си» после критики удалила из своего стримингового сервиса iPlayer документальный фильм «Газа: как выжить в зоне боевых действий», так как один из его героев оказался сыном чиновника, назначенного террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Фильм был снят компанией Hoyo Films. Рассказ в нем ведется от лица троих детей. Один из них — 13-летний Абдулла аль-Язури. Вскоре после выхода фильма стало известно, что он является сыном Аймана аль-Язури, заместителя министра сельского хозяйства Газы, назначенного ХАМАС.

С критикой в адрес «Би-би-си» выступили актриса Трейси-Энн Оберман, продюсер Нил Блэр, бывший глава отдела контента корпорации Дэнни Коэн, продюсер Лео Перлман и другие. Они написали письмо, в котором призвали «Би-би-си» удалить фильм.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что обсудит с руководством вещателя «способ, которым они выбирали людей, представленных в фильме».

После этого в «Би-би-си» заявили, что добавят в фильм больше деталей и оставят его доступным для просмотра. Но растущее недовольство вынудило «Би-би-си» сделать фильм недоступным, отмечает The Guardian.

В «Би-би-си» заявили, что не были заранее проинформированы о связи аль-Язури с ХАМАС.

«В фильме представлены важные истории, которые, по нашему мнению, должны быть рассказаны, — истории о жизни детей в секторе Газа. Фильм продолжает вызывать вопросы, и в свете этого мы проводим дополнительную проверку вместе продюсерской компанией [Hoyo Films]», — заявили в «Би-би-си».

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