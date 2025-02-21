«Би-би-си» удалила фильм про сектор Газа — один из его героев оказался сыном чиновника из правительства ХАМАС
«Би-би-си» после критики удалила из своего стримингового сервиса iPlayer документальный фильм «Газа: как выжить в зоне боевых действий», так как один из его героев оказался сыном чиновника, назначенного террористической группировкой ХАМАС. Об этом сообщается на сайте корпорации.
Фильм был снят компанией Hoyo Films. Рассказ в нем ведется от лица троих детей. Один из них — 13-летний Абдулла аль-Язури. Вскоре после выхода фильма стало известно, что он является сыном Аймана аль-Язури, заместителя министра сельского хозяйства Газы, назначенного ХАМАС.
С критикой в адрес «Би-би-си» выступили актриса Трейси-Энн Оберман, продюсер Нил Блэр, бывший глава отдела контента корпорации Дэнни Коэн, продюсер Лео Перлман и другие. Они написали письмо, в котором призвали «Би-би-си» удалить фильм.
Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что обсудит с руководством вещателя «способ, которым они выбирали людей, представленных в фильме».
После этого в «Би-би-си» заявили, что добавят в фильм больше деталей и оставят его доступным для просмотра. Но растущее недовольство вынудило «Би-би-си» сделать фильм недоступным, отмечает The Guardian.
В «Би-би-си» заявили, что не были заранее проинформированы о связи аль-Язури с ХАМАС.
«В фильме представлены важные истории, которые, по нашему мнению, должны быть рассказаны, — истории о жизни детей в секторе Газа. Фильм продолжает вызывать вопросы, и в свете этого мы проводим дополнительную проверку вместе продюсерской компанией [Hoyo Films]», — заявили в «Би-би-си».