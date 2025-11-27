«Всем жителям Германии придется заново осваивать навыки, утраченные за поколение мирной жизни» The Wall Street Journal рассказал, как Германия готовится к возможной войне с Россией: мешают бюрократия, апатия общества и неприспособленная инфраструктура

Учения бундесвера в берлинском метро, ноябрь 2025 года Christophe Gateau / dpa / Scanpix / LETA

Германия начала масштабную программу перевооружения и увеличения численности армии. Причина — опасение, что Россия после войны с Украиной нападет на НАТО. Однако реализация программы в стране, траты которой на оборону десятилетиями были на минимуме, встречает множество сложностей — от обветшалой инфраструктуры до скептического отношения общества. Об этом подробно рассказывает газета The Wall Street Journal.

План подготовки к потенциальной войне немецкие военные во главе с генерал-лейтенантом Андре Бодеманом начали разрабатывать в 2023 году. Он представляет собой 1200-страничный документ, в котором детально описано, как 800 тысяч военнослужащих из Германии, США и других стран НАТО должны быть переброшены через Германию на восток в случае конфликта с Россией. В нем определены маршруты по морю, по рекам, по железным дорогам и по автодорогам, а также способы снабжения и защиты колонн.

Авторы плана подчеркивают: подготовка потребует усилий не только со стороны армии, но и со стороны гражданских ведомств и всего общества, так как потребуется замена изношенной инфраструктуры, пересмотр некоторых законов, отмена бюрократических ограничений (например, в сфере оборонных закупок). Как сказал в беседе с The Wall Street Journal замминистра обороны Нильс Шмид, всем гражданам Германии придется заново осваивать навыки, утраченные за поколение мирной жизни.

Готовиться к возможному конфликту Германия начала еще в 2022 году. По сравнению с периодом холодной войны положение страны изменилось: она теперь не на переднем краю возможного противостояния, а в тылу — от России ее отделяют Польша и страны Балтии. В случае войны она должна будет обеспечить не только переброску войск с запада, но и прием беженцев с востока — и вообще стать ключевым логистическим хабом.

Министр обороны Германии Борис Писториус в середине ноября говорил, что Россия будет в состоянии напасть на Европу в 2029-м или даже 2028 году. Интенсивное перевооружение, которое начала Германия и некоторые другие европейские страны, призвано не только обеспечить победу в случае столкновения, но и снизить саму вероятность войны. Если Россия увидит, что Европа хорошо защищена, она вряд ли предпримет бесперспективное для себя нападение.

В рамках отработки реализации плана компания Rheinmetall, получившая контракт на снабжение войск на 260 миллионов евро, этой осенью развернула на востоке Германии полевой лагерь на 500 военнослужащих — со спальнями, кухнями, душевыми, заправками, под охраной солдат и дронов слежения. Все это построили за две недели и демонтировали за неделю.

Эти учения позволили выявить «узкие места»: так, оказалось, что лагерь не вмещает все необходимые машины. Его пришлось возводить на нескольких разрозненных земельных участках, и понадобилось перевозить солдат с одного участка на другой автобусами. Другие подобные учения показывали, например, что в определенном месте необходимо поставить новый светофор, чтобы избежать пробок при массированном перемещении военных колонн.

Во время холодной войны немецкие автобаны, мосты и туннели строились как объекты двойного назначения — например, автомобильные магистрали могли выполнять функции взлетно-посадочных полос. Но те, что построены в последние 20–30 лет, слишком узки и хрупки, чтобы выдержать масштабную переброску войск. А старые обветшали из-за недофинансирования.

Показательный инцидент произошел в феврале 2024 года: судно врезалось в железнодорожный мост, ведущий в порт Норденхам на Северном море. Через этот порт поступали американские боеприпасы, предназначенные для Украины. Временный мост открыли через два месяца, но еще через пару месяцев в него врезалось другое судно. США были вынуждены перебросить поставки в Польшу. Злого умысла не нашли, но инцидент показал крайнюю уязвимость немецкой инфраструктуры.

В сентябре в Гамбурге отрабатывали высадку 500 натовских солдат в порту и их переброску через город. Сценарий учений предусматривал специфическое затруднение: группа резервистов под видом протестующих перекрыла движение колонны, приклеившись к дороге (в Германии это распространенный способ протеста). Солдатам было запрещено вступать в конфронтацию с «протестующими», а у полиции не нашлось растворителя — в итоге колонна потеряла несколько часов.

Немецкие военные подчеркивают: в случае войны бундесвер не справится без массового привлечения гражданских структур и бизнеса. И признают: для этого надо преодолеть апатию общества в отношении национальной обороны. Недостаточная численность вооруженных сил — самое заметное, но далеко не единственное проявление этой апатии.

В ноябре правящая коалиция согласовала новые правила призыва в бундесвер. Изначально консервативная Христианско-демократическая партия канцлера Фридриха Мерца настаивала на возврате обязательной воинской службы, но социал-демократы, тоже входящие в коалицию, выступили категорически против. В итоге было принято компромиссное решение: служба останется добровольной, но по достижении 18-летнего возраста молодые мужчины будут проходить обязательный медосмотр — и в случае недостатка добровольцев армию будут пополнять призывом по жребию.

По данным Всемирного исследования ценностей, среди граждан Германии от 16 до 29 лет лишь немногим больше 40% отвечают положительно на вопрос «Готовы ли вы сражаться за свою страну?»

