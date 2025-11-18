НАТО (теоретически) нужно полтора месяца, чтобы перебросить войска на границу с Россией Теперь страны альянса пытаются сократить этот срок до трех-пяти дней, утверждает Financial Times

Многоцелевой истребитель JAS-39C Gripen Вооруженных сил Венгрии на военной базе Шауляй в Литве, 12 ноября 2025 года Robert Hegedus / EPA / Scanpix / LETA

Переброска войск и техники стран НАТО из стратегических портов запада Европы на восточный фланг, граничащий с Россией и Украиной, занимает около 45 дней, подсчитали чиновники Евросоюза.

Как пишет газета Financial Times, 19 ноября власти ЕС намерены представить новое предложение по «военной мобильности» стран НАТО. По словам источников издания, цель состоит в том, что сократить время переброски войск с запада на восток Европы до трех-пяти дней.

Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк, отвечающий за подготовку ФРГ к этой операции, заявил журналистам, что каждый элемент должен работать «как швейцарские часы». По словам военного, цель состоит в том, чтобы послать Москве мощный сигнал сдерживания: «Мы знаем, что вы задумали, и мы готовы. Смотрите, мы здесь».

FT отмечает, что маршруты переброски войск, как и их численность, засекречены. Однако дипломаты НАТО назвали «в целом верными» оценки аналитиков о том, что из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу будут переброшены около 200 тысяч военных, около 1500 танков и более 2500 единиц другой бронетехники.

Для осуществления военных перевозок странам ЕС необходимо устранить ряд логистических проблем. Например, Эстония, Латвия и Литва реализуют проект Rail Baltica для интеграции стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть — он разработан с учетом военных перемещений и предусматривает транспортировку негабаритных грузов. Также значительные работы нужно провести на дорожной сети Европы, особенно в Германии, на которую выпадет центральная роль в осуществлении плана переброски войск НАТО.

Государства-члены ЕС выявили около 2800 «горячих точек» транспортной инфраструктуры, остро нуждающихся в модернизации. Однако чиновники в Брюсселе сократили этот список до 500 приоритетных проектов.

Власти ЕС также работают над «военным Шенгеном», который должен стандартизировать разрозненные правила, регулирующие перемещение армий и вооружений. Пока страны НАТО не находятся в состоянии войны, командующим армиями придется соблюдать разные таможенные правила и трудовое законодательство в каждой из стран, которые они пересекают.

В недавнем интервью министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может начать войну с НАТО в 2029 году, а возможно уже и с 2028 года. Наиболее вероятной целью Кремля считаются страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва. Владимир Путин во время своих публичных выступлений несколько раз говорил, что Россия не планирует нападать на НАТО.

Летом 2022 года власти Эстонии заявляли, что план НАТО по защите Балтии подразумевает, что три страны могут быть быстро завоеваны Россией и освобождены только через 180 дней. За это время Эстония будет «стерта с карты», говорила тогдашний премьер-министр страны Кая Каллас.

Что собирается делать НАТО, чтобы противостоять угрозе со стороны России? Репортаж «Медузы» со встречи министров обороны стран, входящих в военный альянс

