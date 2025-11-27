В чеченской станице Шелковская погиб 33-летний Ахмад Геремеев — член влиятельной в республике семьи и родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на источники. По данным издания, Ахмад Геремеев погиб в драке с собственным братом, 41-летним Артуром Геремеевым. Это произошло в понедельник, 24 ноября.

Как рассказали собеседники журналистов, в тот день рано утром сотрудники ДПС остановили машину с Артуром Геремеевым, который, как утверждается, находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Геремеев отказался выйти из машины и пригрозил полицейским, что «расстреляет и подорвет» их. Те позвонили младшему брату Геремеева Ахмаду.

Когда тот приехал на место происшествия, его старший брат, по словам одного из источников «Новой газеты Европа», «впал в настоящую ярость» и выхватил боевую гранату. Ахмад попытался обезвредить брата, но во время драки граната взорвалась. Ахмад получил тяжелые осколочные ранения и умер на месте. Сотрудники ДПС и Артур Геремеев получили ранения, их госпитализировали.

Официально о гибели Геремеева не сообщалось. «Новая газета Европа» утверждает, что власти Чечни пытаются скрыть эту информацию. Вскоре после взрыва место происшествия оцепили полицейские из отдела МВД по Шелковскому району — подчиненные Рустама Геремеева, дяди братьев и начальника районного МВД. Следователи и криминалисты на место взрыва не приезжали, а само происшествие не регистрировали, пишет издание. Тело Ахмада увезли в мечеть и в тот же день похоронили на родовом кладбище.

По словам источника журналистов, Артура Геремеева в больнице охраняют, «чтобы он, когда протрезвеет и поймет, что наделал, не наложил на себя руки». Речи о привлечении его к уголовной ответственности, как утверждается, не идет.

Артур и Ахмад Геремеевы — двоюродные племянники Сулеймана Геремеева и советника главы Чечни Рамзана Кадырова Вахи Геремеева. «Новая газета Европа» пишет, что Геремеевы получили влияние благодаря дружбе с Кадыровым, а члены этой семьи занимают руководящие должности в Шелковском районе.

Артур вместе с еще одним своим дядей Русланом Геремеевым фигурируют в деле об политика Бориса Немцова в 2015 году. Как сообщала «Медиазона», тогда Артур Геремеев работал в Шелковском РОВД в Чечне. Ему принадлежала квартира в Москве по адресу Веерная улица, 46, где собирались участники убийства. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров предполагал, что одним из организаторов убийства может быть Руслан Геремеев.

Следствие утверждало, что пыталось допросить Артура и Руслана Геремеевых по делу об убийстве Немцова, но не смогло это сделать. В Чечне Геремеевым якобы пытались вручить повестки, но дверь по адресу регистрации никто не открыл. Суд также не смог вызвать их для дачи показаний.

Как сообщало «Агентство» в начале 2025 года, Артур Геремеев в 2023-м ездил на оккупированные РФ украинские территории. По данным «Новой газеты Европы», весной 2022 году он около месяца провел в Украине в подразделениях чеченской Росгвардии, «сотрудники которых не принимали участия в активных боевых действиях и исполняли, скорее, функции военной полиции».

При этом в Шелковском районе давно знают о наркотической зависимости Артура Геремеева, говорится в статье. Родственники неоднократно отправляли его на лечение. Недавно (когда именно, газета не уточняет — прим. «Медузы») Артура Геремеева отправили в клинику в Махачкале, но он оттуда сбежал, и, пока семья его искала, ездил по Дагестану и Чечне с оружием.

Жители Шелковского района, утверждает «Новая газета Европа», «шокированы» гибелью Ахмада Геремеева. «Особого сочувствия к этой семье у простых людей уже давно нет, но все дело в том, что погиб один из самых нормальных представителей Геремеевых. Руки Ахмада Геремеева не были запятнаны чьей-то кровью, он не был карателем, у него была нормальная семья, двое детей и совсем скоро родится третий сын. С другой стороны, его смерть полностью на совести самих Геремеевых. Это — расплата за безнаказанность», — заявил один из источников издания.