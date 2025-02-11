«Агентство»: фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Артур Геремеев посещал оккупированные украинские регионы

Фигурант уголовного дела об убийстве Бориса Немцова Артур Геремеев в 2023 году ездил на оккупированные украинские территории, пишет «Агентство» со ссылкой на данные пограничной службы.

По данным журналистов, Геремеев в мае и июне 2023 года шесть раз проезжал через пограничные пункты Джанкой (между аннексированными Крымом и частью Херсонской области) и Весело-Вознесенка (между Ростовской областью и самопровозглашенной ДНР). Последний расположен по пути в Мариуполь, где находится металлургический комбинат имени Ильича. После оккупации украинского города предприятие отдали во владение дяде Геремеева, человеку из окружения Рамзана Кадырова Руслану Геремееву.

«Агентство» пишет, что через КПП в Весело-Вознесенке в 2023 году проезжал еще один фигурант дела об убийстве Немцова Джабраил Эльдаров.

27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве. В 2017 году исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы, еще четверо фигурантов — Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы. Организаторы и заказчики убийства не названы до сих пор. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров предполагал, что одним из них может быть Руслан Геремеев.

В 2015 году, как писала «Медиазона», Артур Геремеев работал в Шелковском РОВД в Чечне. Ему принадлежала квартира в Москве по адресу Веерная улица, 46, где собирались другие участники банды. На следующий день после убийства Немцова Артур Геремеев попал на видео камеры в доме, когда погрузил вещи в машину и уехал в Чечню. Вместе с ним был Джабраил Эльдаров.

Следствие утверждало, что пыталось допросить по этому делу Артура и Руслана Геремеевых, но не смогло это сделать. В Чечне Геремеевым якобы пытались вручить повестки, но дверь по адресу регистрации никто не открыл. Суд также не смог вызвать их для дачи показаний. После этого, как пишет «Агентство», об Артуре Геремееве ничего не было известно девять лет.

В марте 2022 Руслан Геремеев был ранен во время боев в Мариуполе. В октябре 2023 года стало известно, что он возглавил батальон имени шейха Мансура, который воюет в Украине.

В августе 2024 года «Новая газета Европа» сообщила, что осужденный по делу Темирлан Эскерханов уехал на войну из колонии и служит в «комфортных и безопасных условиях».

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